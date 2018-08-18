kingkongovets написав:
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor
не стыдно так шквариться?
выживают они бл
думали если не читаю то можете манипулировать моим честным ником? награда найдет своего героя.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:53
думали если не читаю то можете манипулировать моим честным ником? награда найдет своего героя.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:56
Кто-то имеет опыт проживания в таунхаусах? Расскажите, плиз, о минусах.
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:59
Так стандарт же. 1л Джемесона.
Хуже какого времени начинается "пузатый крамномордый алкаш"?.
Или достаточно мне его пройти, и ты проиграл? Алкаши то не бегают столько.
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:03
Твой проц вообще уже настолько устарел, что ни в один современный сокет не вставишь ))) Так что держись всеми конечностями за ту корову, которую доишь, ибо новой не будет - ей неоткуда взяться. Это не значит, что нужно эмоционально отрицать дешевей - он не навсегда, повторюсь, рынок цикличен. Просто уменьши на ближайшие 2-3 года расходы и поубавь гонору!
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:05
Цену призового фонда через арбитра/гаранта.Предлагаю Фейслеса или Витю Бурова.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:21
Реус, не пиши куйню.
Азаров і Янукович - прем'єр міністр і президент. Це ж укро-їліта. Як і нинішній клоун.
А Курченко?
А Стоматолог?
А Рабінович, який двічі сидів в тюрмі в радянські часи за злодійство?
Це все успішні укро-бізнесмени, їліта нації.
Якій все одно, як досягти матеріального успіху.
Торгувати пшеницею, олією, різати ліс, мити бурштин, продавати населення за кордон - це неважливо, аби гроші.
Саме тому держава валиться вже 29 років. Радянські ресурси закінчуються.
Як і радянське населення(((
Востаннє редагувалось Frant в Нед 05 лип, 2020 16:35, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:22
подробно написал там:
viewtopic.php?p=5006958#p5006958
коротко:
остаток на овернайт (до восстребования) дал 5730грн
от 06.06 до 06.07:
5920 грн
5920+5730=11650 дивиденды.
процент
11650 % 1000000 = 1.17% в месяц
1.17*12 = 14.04% до востребования.
Я использовал НЕ всю сумму
30%
1000000 - 300000 = 700.000
11650 % 700.000 = 1.66% в месяц
1.66 * 12% = 19.92% до востребования.
Чтобы это получить нужен срочный депозит в 24.5% без вычетки налогов!
банду геть?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Писяголовый,дивы (ты писала дивиденды) с каких акций? Мож харош стращать всех своими знаниями?))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:33
та ну, я за литруху джемисона десятку не побегу, давай на штуку тогда уж
но это все равно не отменяет твоих рассказов о том как ты будешь героически кидать дрыщей рылов, так шо неудачно ты стрелки решил перевести
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:40
та не с акций, а с операций на спекуляциях.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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