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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4657465846594660>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 123
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
28%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:53

  kingkongovets написав:
  vitaliian написав:
  kingkongovets написав:ни виталиен, ни зрадио, ни все твои кенты-обвалишки тебе ничем не помогут
кстати это один из аспектов закона выживания
странно, а как мы с зрадио выживаем?



не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, ib_investor

не стыдно так шквариться? :mrgreen:
выживают они бл

думали если не читаю то можете манипулировать моим честным ником? награда найдет своего героя.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:56

Кто-то имеет опыт проживания в таунхаусах? Расскажите, плиз, о минусах.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 15:59

  kingkongovets написав:
  Hotab написав:А на счёт пузатого красномордого алкаша, я по возврату в Киев предлагаю пари на 10 км)). Специально говорю "10", для собственной интриги. Потому что я бегаю ежедневно только 5.
Готова, брутальная обезьяна??


на сколько пари?
я тебя за язык не тянул :mrgreen:

Так стандарт же. 1л Джемесона.
Хуже какого времени начинается "пузатый крамномордый алкаш"?.
Или достаточно мне его пройти, и ты проиграл? Алкаши то не бегают столько.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:03

  kingkongovets написав:foxluck бесполезно ему шото объяснять - он физически не способен делать элементарных выводов из всей той инфы, которой постоянно жонглирует, похоже объем памяти и пропускная способность шины нивелируется катастрофической слабостью проца :mrgreen:


Твой проц вообще уже настолько устарел, что ни в один современный сокет не вставишь ))) Так что держись всеми конечностями за ту корову, которую доишь, ибо новой не будет - ей неоткуда взяться. Это не значит, что нужно эмоционально отрицать дешевей - он не навсегда, повторюсь, рынок цикличен. Просто уменьши на ближайшие 2-3 года расходы и поубавь гонору!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:05

  Hotab написав:
  kingkongovets написав:
  Hotab написав:А на счёт пузатого красномордого алкаша, я по возврату в Киев предлагаю пари на 10 км)). Специально говорю "10", для собственной интриги. Потому что я бегаю ежедневно только 5.
Готова, брутальная обезьяна??


на сколько пари?
я тебя за язык не тянул :mrgreen:

Так стандарт же. 1л Джемесона.
Хуже какого времени начинается "пузатый крамномордый алкаш"?.
Или достаточно мне его пройти, и ты проиграл? Алкаши то не бегают столько.

Цену призового фонда через арбитра/гаранта.Предлагаю Фейслеса или Витю Бурова.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:21

  reus написав:
  Frant написав:І Янукович з Азаровим успішні персонажі, правда?
Проявили характер і волю до збагачення. Молодці!

Янукович не підприємець, він злодій, бандит, якого до речі нам вибрав народ. А АзІров, це радянська номенклатура, теж не має ніякого відношення до бізнесу.

Реус, не пиши куйню.
Азаров і Янукович - прем'єр міністр і президент. Це ж укро-їліта. Як і нинішній клоун.


А Курченко?
А Стоматолог?
А Рабінович, який двічі сидів в тюрмі в радянські часи за злодійство?

Це все успішні укро-бізнесмени, їліта нації.
Якій все одно, як досягти матеріального успіху.
Торгувати пшеницею, олією, різати ліс, мити бурштин, продавати населення за кордон - це неважливо, аби гроші.

Саме тому держава валиться вже 29 років. Радянські ресурси закінчуються.
Як і радянське населення(((
Востаннє редагувалось Frant в Нед 05 лип, 2020 16:35, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:22

подробно написал там:
viewtopic.php?p=5006958#p5006958

коротко:

остаток на овернайт (до восстребования) дал 5730грн

от 06.06 до 06.07:

5920 грн


5920+5730=11650 дивиденды.

процент
11650 % 1000000 = 1.17% в месяц

1.17*12 = 14.04% до востребования.

Я использовал НЕ всю сумму
30%
1000000 - 300000 = 700.000
11650 % 700.000 = 1.66% в месяц

1.66 * 12% = 19.92% до востребования.

Чтобы это получить нужен срочный депозит в 24.5% без вычетки налогов!


банду геть?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Писяголовый,дивы (ты писала дивиденды) с каких акций? Мож харош стращать всех своими знаниями?))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:33

  Hotab написав:
  kingkongovets написав:
  Hotab написав:А на счёт пузатого красномордого алкаша, я по возврату в Киев предлагаю пари на 10 км)). Специально говорю "10", для собственной интриги. Потому что я бегаю ежедневно только 5.
Готова, брутальная обезьяна??


на сколько пари?
я тебя за язык не тянул :mrgreen:

Так стандарт же. 1л Джемесона.
Хуже какого времени начинается "пузатый крамномордый алкаш"?.
Или достаточно мне его пройти, и ты проиграл? Алкаши то не бегают столько.


та ну, я за литруху джемисона десятку не побегу, давай на штуку тогда уж
но это все равно не отменяет твоих рассказов о том как ты будешь героически кидать дрыщей рылов, так шо неудачно ты стрелки решил перевести
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:40

  Мизантрóп написав:Писяголовый,дивы (ты писала дивиденды) с каких акций? Мож харош стращать всех своими знаниями?))



та не с акций, а с операций на спекуляциях.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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