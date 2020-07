zРадио написав:

kingkongovets написав: точно так же выглядел бы и я, если бы пришел умничать на айти-форум с идеей об ущербности этого бизнеса

кстати меня всегда интересовало почему лузеры и нищеброды приходят на ветку о недвиге проклинать рылов, лендлордов, шаромыг-застройщиков, барыг- коррупционеров и взагали несправедливость мира, мешающих им жить и покупать нашару недвигу, а не тусят на проф ресурсах чтобы повышать свою квалификацию и искать новые места для работы и проф реализации

Сравнил так сравнил (рука-лицо). В IT у наемных работников выше зарплаты, чем в строительном и арендном бизнесе - в разы, а у собственников IT-компаний доходы/капитализация выше, чем в строительном и арендном бизнесе - в десятки, сотни и даже тысячи раз.Потому что требования к человеческому материалу, знаешь ли, радикально разные! Чтобы быть риэлтором не нужно иметь никаких специальных навыков, только базовый навык коммуникации. А чтобы быть рантье, вообще никаких навыков не нужно - нужно лишь иметь стартовый капитал, который большинство здешних лордов просто унаследовали.В IT же ты без знания математики и ясного логического мышления не попадешь даже на начальные должности. А чтобы организовать успешный IT-стартап - вообще нужно быть не меньше, чем визионером.Поэтому когда люди с большим багажом навыков из других индустрий, в том числе IT, садят в лужу местечковых рыл и лордов, здесь абсолютно нечему удивляться. Когда же рылы и лорды, не знающие ничего, кроме заклинаний о дорожае, лезут умничать в "комплиментарные" бизнесы, это ничего, кроме насмешки и недоумения не вызывает.PS: в строительном бизнесе люди с навыками - это инженеры и архитекторы, иногда - инвестиционные аналитики и финансисты, очень редко - грамотные маркетологи (способные из Нововыдубичских липок сделать Новопечерские). Но из вышеперечисленных на ветке разве чтопоявляется, и то - редко. Посредников же вроде тебя слушать скорее противопоказано, чем полезно!