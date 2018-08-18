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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лип, 2020 16:42
три круга вокруг парка КПИ около 10 км.Есть участки с подъёмами и спусками.Бегите!Вискарь,вторая серия))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 05 лип, 2020 16:43
proftpd66 написав: Мизантрóп написав:
Писяголовый,дивы (ты писала дивиденды) с каких акций? Мож харош стращать всех своими знаниями?))
та не с акций, а с операций на спекуляциях.
и то дивы? Завязуй.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 05 лип, 2020 16:47
Мизантрóп написав: proftpd66 написав: Мизантрóп написав:
Писяголовый,дивы (ты писала дивиденды) с каких акций? Мож харош стращать всех своими знаниями?))
та не с акций, а с операций на спекуляциях.
и то дивы? Завязуй.
как это назвать?
прибыль?
дивиденты - это когда тебе выплачивают. Действительно! Тогда подробно:
от 700.000к грн
5.7к грн - % от овернайт счета (до востребования)
и 5.8к грн на спекуляции на курсе в течении месяц.
19.9% годовых овернайт.или полная сумма:
1.000.000
14% - годовых овернайт.Расчет:viewtopic.php?p=5006958#p5006958
Востаннє редагувалось proftpd66
в Нед 05 лип, 2020 16:50, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Нед 05 лип, 2020 16:49
Frant написав:
Азаров і Янукович - класичні укро-бізнесмени.
Якщо Ви вважаєте їх підприємцями і ваше уявлення про український бізнес тільки таке, то з вами немає сенсу на цю тему дискутувати, тому, що крім класової ненависті, яка у вас просто палає, ви нічого не бажаєте чути.
Пролетаріат однаково ненавидить підприємців які створюють робочі місця та платять всі податки, та тих, хто грабує державу і має надприбутки. Для них всі вони однаково винуваті в їх негараздах.
Ви схожі на Шарікова, який косе під освіченого інтелігента
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Додано: Нед 05 лип, 2020 16:51
jj1981ua написав: kingkongovets написав: Прохожий написав:
и это пишет человек который в совке не жил
в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
да, ковид головного мозга налицо(е)
один - ко-фаундер айти-проекта и при этом адепт шария
другой с беспорядочным потоком сознания и кучей комплексов ставит на ветке о недвиге диагнозы инвесторам
остальные "безденежные доны"(с) им неистово плюсуют
остановите землю плз - я сойду
иди, иди. и без тебя тут хватает бредоносцев.
а я видимо 1-й? я вообще полит блоги не смотрю и шарика в т.ч.
я понимаю, что ущербное нутро (себя же не обманешь) говорит о том, что если цены вниз - жизни ппц. случано чудо влезло в пузырь и теперь смело ратует за вечный дорожай. а иначе придется идти работать
но таки придется
братуха, давай про "лучший в мире пломбир" и "какую страну просрали"
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Додано: Нед 05 лип, 2020 16:58
kingkongovets написав:
один - ко-фаундер айти-проекта и при этом адепт шария
другой с беспорядочным потоком сознания и кучей комплексов ставит на ветке о недвиге диагнозы инвесторам
остальные "безденежные доны"(с) им неистово плюсуют
остановите землю плз - я сойду
извините что мы какие то не такие, чтоб вам не было так обидно я поставлю и вам плюсик.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 05 лип, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Додано: Нед 05 лип, 2020 17:02
zРадио написав: kingkongovets написав:
точно так же выглядел бы и я, если бы пришел умничать на айти-форум с идеей об ущербности этого бизнеса
кстати меня всегда интересовало почему лузеры и нищеброды приходят на ветку о недвиге проклинать рылов, лендлордов, шаромыг-застройщиков, барыг- коррупционеров и взагали несправедливость мира, мешающих им жить и покупать нашару недвигу, а не тусят на проф ресурсах чтобы повышать свою квалификацию и искать новые места для работы и проф реализации
но то вже таке
Сравнил так сравнил (рука-лицо). В IT у наемных работников выше зарплаты, чем в строительном и арендном бизнесе - в разы, а у собственников IT-компаний доходы/капитализация выше, чем в строительном и арендном бизнесе - в десятки, сотни и даже тысячи раз.
Потому что требования к человеческому материалу, знаешь ли, радикально разные! Чтобы быть риэлтором не нужно иметь никаких специальных навыков, только базовый навык коммуникации. А чтобы быть рантье, вообще никаких навыков не нужно - нужно лишь иметь стартовый капитал, который большинство здешних лордов просто унаследовали.
В IT же ты без знания математики и ясного логического мышления не попадешь даже на начальные должности. А чтобы организовать успешный IT-стартап - вообще нужно быть не меньше, чем визионером.
Поэтому когда люди с большим багажом навыков из других индустрий, в том числе IT, садят в лужу местечковых рыл и лордов, здесь абсолютно нечему удивляться. Когда же рылы и лорды, не знающие ничего, кроме заклинаний о дорожае, лезут умничать в "комплиментарные" бизнесы, это ничего, кроме насмешки и недоумения не вызывает.
PS: в строительном бизнесе люди с навыками - это инженеры и архитекторы, иногда - инвестиционные аналитики и финансисты, очень редко - грамотные маркетологи (способные из Нововыдубичских липок сделать Новопечерские). Но из вышеперечисленных на ветке разве что shapo
появляется, и то - редко. Посредников же вроде тебя слушать скорее противопоказано, чем полезно!
всё правильно написал! пи** на*** отсюдова!
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Додано: Нед 05 лип, 2020 17:41
kingkongovets написав: Hotab написав: kingkongovets написав:
на сколько пари?
я тебя за язык не тянул
Так стандарт же. 1л Джемесона.
Хуже какого времени начинается "пузатый крамномордый алкаш"?.
Или достаточно мне его пройти, и ты проиграл? Алкаши то не бегают столько.
та ну, я за литруху джемисона десятку не побегу, давай на штуку тогда уж
но это все равно не отменяет твоих рассказов о том как ты будешь героически кидать дрыщей рылов, так шо неудачно ты стрелки решил перевести
макака дрыстанула поносом.... ну ну...
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