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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4657465846594660

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 123
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
28%
35
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
7%
8
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

три круга вокруг парка КПИ около 10 км.Есть участки с подъёмами и спусками.Бегите!Вискарь,вторая серия))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:43

  proftpd66 написав:
  Мизантрóп написав:Писяголовый,дивы (ты писала дивиденды) с каких акций? Мож харош стращать всех своими знаниями?))



та не с акций, а с операций на спекуляциях.
и то дивы? Завязуй.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:47

  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:
  Мизантрóп написав:Писяголовый,дивы (ты писала дивиденды) с каких акций? Мож харош стращать всех своими знаниями?))



та не с акций, а с операций на спекуляциях.
и то дивы? Завязуй.


как это назвать? :) прибыль? :)

дивиденты - это когда тебе выплачивают. Действительно!

Тогда подробно:
от 700.000к грн
5.7к грн - % от овернайт счета (до востребования)
и 5.8к грн на спекуляции на курсе в течении месяц.

19.9% годовых овернайт.

или полная сумма:
1.000.000
14% - годовых овернайт.


Расчет:
viewtopic.php?p=5006958#p5006958
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 05 лип, 2020 16:50, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:49

  Frant написав:Азаров і Янукович - класичні укро-бізнесмени.

Якщо Ви вважаєте їх підприємцями і ваше уявлення про український бізнес тільки таке, то з вами немає сенсу на цю тему дискутувати, тому, що крім класової ненависті, яка у вас просто палає, ви нічого не бажаєте чути.
Пролетаріат однаково ненавидить підприємців які створюють робочі місця та платять всі податки, та тих, хто грабує державу і має надприбутки. Для них всі вони однаково винуваті в їх негараздах.
Ви схожі на Шарікова, який косе під освіченого інтелігента :D
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:51

  jj1981ua написав:
  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:и это пишет человек который в совке не жил
в 1991м еще практически в полный рост проходил под столом)
да, ковид головного мозга налицо(е) :evil:


один - ко-фаундер айти-проекта и при этом адепт шария
другой с беспорядочным потоком сознания и кучей комплексов ставит на ветке о недвиге диагнозы инвесторам
остальные "безденежные доны"(с) им неистово плюсуют
остановите землю плз - я сойду

иди, иди. и без тебя тут хватает бредоносцев.
а я видимо 1-й? я вообще полит блоги не смотрю и шарика в т.ч.
я понимаю, что ущербное нутро (себя же не обманешь) говорит о том, что если цены вниз - жизни ппц. случано чудо влезло в пузырь и теперь смело ратует за вечный дорожай. а иначе придется идти работать :D но таки придется

братуха, давай про "лучший в мире пломбир" и "какую страну просрали" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:один - ко-фаундер айти-проекта и при этом адепт шария
другой с беспорядочным потоком сознания и кучей комплексов ставит на ветке о недвиге диагнозы инвесторам
остальные "безденежные доны"(с) им неистово плюсуют
остановите землю плз - я сойду
извините что мы какие то не такие, чтоб вам не было так обидно я поставлю и вам плюсик.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 05 лип, 2020 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:02

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:точно так же выглядел бы и я, если бы пришел умничать на айти-форум с идеей об ущербности этого бизнеса
кстати меня всегда интересовало почему лузеры и нищеброды приходят на ветку о недвиге проклинать рылов, лендлордов, шаромыг-застройщиков, барыг- коррупционеров и взагали несправедливость мира, мешающих им жить и покупать нашару недвигу, а не тусят на проф ресурсах чтобы повышать свою квалификацию и искать новые места для работы и проф реализации
но то вже таке


Сравнил так сравнил (рука-лицо). В IT у наемных работников выше зарплаты, чем в строительном и арендном бизнесе - в разы, а у собственников IT-компаний доходы/капитализация выше, чем в строительном и арендном бизнесе - в десятки, сотни и даже тысячи раз.

Потому что требования к человеческому материалу, знаешь ли, радикально разные! Чтобы быть риэлтором не нужно иметь никаких специальных навыков, только базовый навык коммуникации. А чтобы быть рантье, вообще никаких навыков не нужно - нужно лишь иметь стартовый капитал, который большинство здешних лордов просто унаследовали.

В IT же ты без знания математики и ясного логического мышления не попадешь даже на начальные должности. А чтобы организовать успешный IT-стартап - вообще нужно быть не меньше, чем визионером.

Поэтому когда люди с большим багажом навыков из других индустрий, в том числе IT, садят в лужу местечковых рыл и лордов, здесь абсолютно нечему удивляться. Когда же рылы и лорды, не знающие ничего, кроме заклинаний о дорожае, лезут умничать в "комплиментарные" бизнесы, это ничего, кроме насмешки и недоумения не вызывает.

PS: в строительном бизнесе люди с навыками - это инженеры и архитекторы, иногда - инвестиционные аналитики и финансисты, очень редко - грамотные маркетологи (способные из Нововыдубичских липок сделать Новопечерские). Но из вышеперечисленных на ветке разве что shapo появляется, и то - редко. Посредников же вроде тебя слушать скорее противопоказано, чем полезно!

всё правильно написал! пи** на*** отсюдова!
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 17:41

  kingkongovets написав:
  Hotab написав:
  kingkongovets написав:
на сколько пари?
я тебя за язык не тянул :mrgreen:

Так стандарт же. 1л Джемесона.
Хуже какого времени начинается "пузатый крамномордый алкаш"?.
Или достаточно мне его пройти, и ты проиграл? Алкаши то не бегают столько.


та ну, я за литруху джемисона десятку не побегу, давай на штуку тогда уж
но это все равно не отменяет твоих рассказов о том как ты будешь героически кидать дрыщей рылов, так шо неудачно ты стрелки решил перевести

макака дрыстанула поносом.... ну ну... :mrgreen:
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