Додано: Нед 05 лип, 2020 18:39

Natt написав: Кто-то имеет опыт проживания в таунхаусах? Расскажите, плиз, о минусах. Кто-то имеет опыт проживания в таунхаусах? Расскажите, плиз, о минусах.

Имею богатый опыт. Из минусов - только необходимость иногда взаимодействовать с соседями (если сосед не секси милашка). Как правило, возле таунхауза не очень большой дворик, бэкярд. В снег надо почистить свое крыльцо и часть общего тротуара вдоль твоего таунхауза. Если у соседа за забором на бэкярде барбекю-парти, может пахнуть дымом и очень вкусным мясом. А тебя не приглашают. Чертовски обидно. Если на твоем непочищенном участке тротуара в снег кто-то подскользнулся и упал, то несешь ответственность ты. За своим участком газона отвечаешь ты. Если там начали расти одуванчики, а это в Америке страшный сорняк, то после предупреждения могут оштрафовать. Следи за травкой, поливай и ухаживай. Т.к. это было в Америке решение общего собрания комьюнити - для тебя закон. Если решили красить входные двери в бежевый цвет, то сам покрасить в белый или другой не можешь. Все фасады должны выглядеть однообразно. Ессесно, никаких досстроек, будок и т.п.Орднунг. Ответственность. Подчинение большинству. Но классно и намного лучше, чем в многоквартирном доме.Никаких залупаний как принято у укропов - я купил, моя собственность, как хочу так и сделаю, не буду за это платить, это мне не нужно и т.д.Будешь залупаться со своими якобы правами человека - в течение полугода вышвырнут нах. Ищи себе другое место, где правила проживания совпадают с твоими правами человека.