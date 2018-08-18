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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лип, 2020 18:24
Проезжал мимо Uniti - работа кипит, хоть и воскресенье. Забавно видеть парочки, явно инвесторов (возможно будущих), прогулочным шагом гуляющие по промзоне и мечтательно любующиеся стройкой.
Сейчас скажут что придумываю, но, честно - нет. Я не на машине там проезжал - никуда не торопился и внимательно по сторонам смотрел. Как минимум две такие пары видел.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 18:31
flyman написав: jj1981ua написав:
посмотрите
именно о том, как людям внушают новое.
отчасти поэтому некоторые тут считают себя Ыинвесторами в кржн, хотя к инвестированию они как морские свинки.
jj1981ua
от яка твоя ціль і мотивація перебування на КРЖН?
продаєш, купуєш?
чи так, поговорить?
1. я снимаю (участник ,не?)
2. собираюсь купить через год-два
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 18:37
airmax78 написав:
Проезжал мимо Uniti - работа кипит, хоть и воскресенье. Забавно видеть парочки, явно инвесторов (возможно будущих), прогулочным шагом гуляющие по промзоне и мечтательно любующиеся стройкой.
Сейчас скажут что придумываю, но, честно - нет. Я не на машине там проезжал - никуда не торопился и внимательно по сторонам смотрел. Как минимум две такие пары видел.
Макс, я так тоже иногда делаю, причем в ЖК, в которых не собираюсь ничего покупать. И через годик гуляю снова - посмотреть, что получилось. Да, странное развлечение, но что есть, то есть.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 18:39
Natt написав:
Кто-то имеет опыт проживания в таунхаусах? Расскажите, плиз, о минусах.
Имею богатый опыт. Из минусов - только необходимость иногда взаимодействовать с соседями (если сосед не секси милашка
). Как правило, возле таунхауза не очень большой дворик, бэкярд. В снег надо почистить свое крыльцо и часть общего тротуара вдоль твоего таунхауза. Если у соседа за забором на бэкярде барбекю-парти, может пахнуть дымом и очень вкусным мясом. А тебя не приглашают. Чертовски обидно. Если на твоем непочищенном участке тротуара в снег кто-то подскользнулся и упал, то несешь ответственность ты. За своим участком газона отвечаешь ты. Если там начали расти одуванчики, а это в Америке страшный сорняк, то после предупреждения могут оштрафовать. Следи за травкой, поливай и ухаживай. Т.к. это было в Америке решение общего собрания комьюнити - для тебя закон. Если решили красить входные двери в бежевый цвет, то сам покрасить в белый или другой не можешь. Все фасады должны выглядеть однообразно. Ессесно, никаких досстроек, будок и т.п.
Орднунг. Ответственность. Подчинение большинству. Но классно и намного лучше, чем в многоквартирном доме.
Никаких залупаний как принято у укропов - я купил, моя собственность, как хочу так и сделаю, не буду за это платить, это мне не нужно и т.д.
Будешь залупаться со своими якобы правами человека - в течение полугода вышвырнут нах. Ищи себе другое место, где правила проживания совпадают с твоими правами человека.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 18:42
reus написав: Frant написав:
Азаров і Янукович - класичні укро-бізнесмени.
Якщо Ви вважаєте їх підприємцями і ваше уявлення про український бізнес тільки таке, то з вами немає сенсу на цю тему дискутувати, тому, що крім класової ненависті, яка у вас просто палає, ви нічого не бажаєте чути.
Пролетаріат однаково ненавидить підприємців які створюють робочі місця та платять всі податки, та тих, хто грабує державу і має надприбутки. Для них всі вони однаково винуваті в їх негараздах.
Ви схожі на Шарікова, який косе під освіченого інтелігента
Реус, ви закінчили сільську школу і 5 студентських років "навчались" на двох роботах. Тому що ви, як і інша укро-їліта, надзвичайно жадібні до грошей.
Реус, ви не можете зрозуміти різницю між американською(західноєвропейською) елітою, яка реально щось створює і розвиває свої країни.
Укро-бидлота, з 3 класами школи і коридором, лише грабує територію свого проживання. Отримані гроші виводить за кордон. Потім й сама їде геть.
Саме тому розвиток цієї території зупинився в 1991 році. Саме тому ВВП -2020 в 1,5 рази меньше ВВП-1991. Саме тому населення масово емігрує звідси.
Тому що укро-їліта - несправжня! Це бидло, яке дорвалось до корита і висмоктує останні соки з цієї території. За 29 років укро-їліта не створила жодної нового технології (ракети не в рахунок, то радянський спадок), не побудувала жодного завода, жодної ферми для КРС чи свиней не побудувала!Укро-їліта - це паразити, неграмотна, неосвічена звіздота.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 05 лип, 2020 18:46, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 05 лип, 2020 18:42
Damien написав:
Умиляют рассуждения человека о совке, который там не жил взрослой жизнью. Я хотя бы несколько лет успел даже поработать на предприятии при совке...
Совок нравится обычно двум категориям: 1)Те, кто тогда был у власти или был близок к ней 2) Различного калибра лентяи/тунеядцы, поскольку при этой системе у них отлично получалось жить и практически не работать, не имея ни денег, ни знаний, ни каких-то особенных профессиональных навыков. Сейчас эти люди на обочине жизни и их это очень злит, они ностальгируют по СССР.
сейчас на обочине жизни (как и в 90-е) могут быть и кандидаты с докторами наук - он просто тунеядцы, так?
ваша система ценностей просто ущербна
jj1981ua написав:
но я не согласен с вами в любви к "капитализму". это такая же неэффективная, экстенсивная и туповатая система, конец которой близок.
Damien написав:
Капитализм - это единственная рабочая система, все остальные существуют пока их искусственно поддерживают деньгами извне или силой изнутри(обычно это комбинируется) и рушатся при отсутствии поддержки. Альтернативы капитализму нет и не предвидится.
ну оч сложно общаться с человеком, образованным частично. капитализм приехал, но еще лет 20-30 будет падать
jj1981ua написав:
но для меня совок лучше капитализма по 1 простой причине (при всех его минусах, которые можно устать перечислять) - это условно равные условия на старте для всех. да, конечный совок извратил и это тоже, но кто тут на форуме не получил нормальное среднее образование?
Damien написав:
А что, кому-то отказали после совка в получении среднего образования??
ну то, что есть сейчас (с туповатой болонской системой и тестами) оч сложно называть качественным средним образованием.
jj1981ua написав:
и чьи шансы были явно ниже на старте? большая часть нашей элиты (уж какая есть) это дети рабочих и крестьян или их следующее поколение (30 лет все таки прошло).
конечно, не без исключений, но...
Damien написав:
Яркий пример "социальных лифтов" мы можем наблюдать сейчас в ЛДНР. Вчерашний продавец окорочков становится главой "Республики"(с ожидаемым концом), вчерашний слесарь с разборки б/у а/м становится начальником ГИБДД, вчерашний алкаш, которого регулярно "принимала" полиция, сейчас сам сидит в погонах.
Хорошие социальные лифты? Хорошие только для самих поднявшихся, но не для остальных.
Да что там ЛДНР, мы можем уже больше года все это наблюдать гораздо ближе.....
обычный бред. при чем тут лднр? я не оч ими интересуюсь.
я о том, что даже в 90-е почти весь парламент у нас состоял из людей, почти все родители которых были из рабоче-крестьянских семей. а сейчас? 2-е поколение недообразованных воров, знающих схемы и умеющих красиво делать презентации.
тогда был социальный лифт, сейчас его нет (
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 18:43
airmax78 написав:
Проезжал мимо Uniti - работа кипит, хоть и воскресенье. Забавно видеть парочки, явно инвесторов (возможно будущих), прогулочным шагом гуляющие по промзоне и мечтательно любующиеся стройкой.
Сейчас скажут что придумываю, но, честно - нет. Я не на машине там проезжал - никуда не торопился и внимательно по сторонам смотрел. Как минимум две такие пары видел.
за 2к метр? в промзоне?
по чем кокс и конопля? ты думаешь что это не заметно и мы не видим?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Нед 05 лип, 2020 18:44
Libo написав: Natt написав:
Кто-то имеет опыт проживания в таунхаусах? Расскажите, плиз, о минусах.
Имею богатый опыт. Из минусов - только необходимость иногда взаимодействовать с соседями (если сосед не секси милашка
). Как правило, возле таунхауза не очень большой дворик, бэкярд. В снег надо почистить свое крыльцо и часть общего тротуара вдоль твоего таунхауза. Если у соседа за забором на бэкярде барбекю-парти, может пахнуть дымом и очень вкусным мясом. А тебя не приглашают. Чертовски обидно. Если на твоем непочищенном участке тротуара в снег кто-то подскользнулся и упал, то несешь ответственность ты. За своим участком газона отвечаешь ты. Если там начали расти одуванчики, а это в Америке страшный сорняк, то после предупреждения могут оштрафовать. Следи за травкой, поливай и ухаживай. Т.к. это было в Америке решение общего собрания комьюнити - для тебя закон. Если решили красить входные двери в бежевый цвет, то сам покрасить в белый или другой не можешь. Все фасады должны выглядеть однообразно. Ессесно, никаких досстроек, будок и т.п.
Орднунг. Ответственность. Подчинение большинству. Но классно и намного лучше, чем в многоквартирном доме.
Никаких залупаний как принято у укропов - я купил, моя собственность, как хочу так и сделаю, не буду за это платить, это мне не нужно и т.д.
Будешь залупаться со своими якобы правами человека - в течение полугода вышвырнут нах. Ищи себе другое место, где правила проживания совпадают с твоими правами человека.
В Ельфіях чьотко купувати дуплекс/триплєкс/форплекс, в одному жити, а решту здавати та оплачувати іпотеку, тобто живеш "нахаляву".
а танхаус/кондо там орднунг, наша людина не витримує.
Як на мене танхауз - всі мінуси як квартири так і приватного будинку. нах-нах.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 05 лип, 2020 18:52
Libo написав: Natt написав:
Кто-то имеет опыт проживания в таунхаусах? Расскажите, плиз, о минусах.
Имею богатый опыт. Из минусов - только необходимость иногда взаимодействовать с соседями (если сосед не секси милашка
). Как правило, возле таунхауза не очень большой дворик, бэкярд. В снег надо почистить свое крыльцо и часть общего тротуара вдоль твоего таунхауза. Если у соседа за забором на бэкярде барбекю-парти, может пахнуть дымом и очень вкусным мясом. А тебя не приглашают. Чертовски обидно. Если на твоем непочищенном участке тротуара в снег кто-то подскользнулся и упал, то несешь ответственность ты. За своим участком газона отвечаешь ты. Если там начали расти одуванчики, а это в Америке страшный сорняк, то после предупреждения могут оштрафовать. Следи за травкой, поливай и ухаживай. Т.к. это было в Америке решение общего собрания комьюнити - для тебя закон. Если решили красить входные двери в бежевый цвет, то сам покрасить в белый или другой не можешь. Все фасады должны выглядеть однообразно. Ессесно, никаких досстроек, будок и т.п.
Орднунг. Ответственность. Подчинение большинству. Но классно и намного лучше, чем в многоквартирном доме.
Никаких залупаний как принято у укропов - я купил, моя собственность, как хочу так и сделаю, не буду за это платить, это мне не нужно и т.д.
Будешь залупаться со своими якобы правами человека - в течение полугода вышвырнут нах. Ищи себе другое место, где правила проживания совпадают с твоими правами человека.
Вы описываете мой рай.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 18:58
Libo, спасибо большое за развернутый ответ!
flyman, дуплекс - тоже вариант.
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