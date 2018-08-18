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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4659466046614662

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 124
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
29%
36
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:08

  zРадио написав:
Очередной пук в лужу. У людей (в отличие от обезьян с твоей аватарки) естественный отбор уже давно не работает - еще 2 века назад детская смертность составляла 40%, сегодня - 0,2%

Очередной пук.
Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым.

Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:09

  Natt написав:Libo, спасибо большое за развернутый ответ!

flyman, дуплекс - тоже вариант.

Але весь, в одному живеш, другу частину здаєш.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:10

  pesikot написав:
  zРадио написав:
Очередной пук в лужу. У людей (в отличие от обезьян с твоей аватарки) естественный отбор уже давно не работает - еще 2 века назад детская смертность составляла 40%, сегодня - 0,2%

Очередной пук.
Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым.

Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный

поясни чому у нас навіть після розвалу совка йде негативна селекція?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:14

  jj1981ua написав:но для меня совок лучше капитализма по 1 простой причине (при всех его минусах, которые можно устать перечислять) - это условно равные условия на старте для всех.

Меня всегда радуют размышления тех, кто в сознательном возрасте не жил при совке, но нахваливает совок.

Какие социальные лифты ? При совке ты бы точил в хер никому не нужную деталь на заводе
И твои дети, так же точили бы эту деталь

А при капитализме, ты - ко-фаундер, по легенде. Для которого, траты на семью меньше штуки $$$ - это нищенство
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 05 лип, 2020 19:16, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:15

  jj1981ua написав:ваша система ценностей просто ущербна

  jj1981ua написав:но я не согласен с вами в любви к "капитализму". это такая же неэффективная, экстенсивная и туповатая система, конец которой близок.


  jj1981ua написав:капитализм приехал, но еще лет 20-30 будет падать

  jj1981ua написав:я о том, что даже в 90-е почти весь парламент у нас состоял из людей, почти все родители которых были из рабоче-крестьянских семей. а сейчас? (

  jj1981ua написав:ну оч сложно общаться с человеком, образованным частично.

Вот с чем я согласен, так это с выделенным. С Вами действительно крайне тяжело общаться, как и с прочими упоротыми пенсами-совкодрочерами.
Уважаемый, мое образование уж 100% качественней Вашего, я и ранее предполагал, что Вы - таксист, теперь с каждым днем в этом все больше убеждаюсь.
Я Вам советую сменить аудиторию для ораторства насчет любви к совку, на этом форуме Вы не найдете поклонников.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:16

  flyman написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:
Очередной пук в лужу. У людей (в отличие от обезьян с твоей аватарки) естественный отбор уже давно не работает - еще 2 века назад детская смертность составляла 40%, сегодня - 0,2%

Очередной пук.
Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым.

Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный

поясни чому у нас навіть після розвалу совка йде негативна селекція?

она и в совке последние лет 10 шла - иначе совок не завалился бы.
а мы просто унаследовали тенденцию.
у нас (как и во всем капиталистическом мире) люди стали отождествлять деньги с умом, а это совсем не так. это не значит, что олигархи тупые - совсем нет. они предприимчивые и оч приспосабливаемые, но в их системе ценностей нет страны и людей.
а негативная селекция потому, что главное качество - верность, остальное не важно (ум, компетенция, квалификация, порядочность ...).
вот и ... маемо те що маемо.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:18

      Damien написав:
      jj1981ua написав:ну оч сложно общаться с человеком, образованным частично.

    Вот с чем я согласен, так это с выделенным. С Вами действительно крайне тяжело общаться, как и с прочими упоротыми пенсами-совкодрочерами.
    Уважаемый, мое образование уж 100% качественней Вашего, я и ранее предполагал, что Вы - таксист, теперь с каждым днем в этом все больше убеждаюсь.
    Я Вам советую сменить аудиторию для ораторства насчет любви к совку, на этом форуме Вы не найдете поклонников.

    я не совкодрочер, просто не фанат капитализма. если бы совок был эффективным мы бы в нем до сих пор жили. а значит он был нежизнеспособен. но я не вижу и в этом трагедии.

    у вас крутое образование? а ну удивите меня и форумчан

    ну про таксиста не вижу смысла доказывать. вам нравится так себя успокаивать - я не против.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:21

        jj1981ua написав:а негативная селекция потому, что главное качество - верность, остальное не важно (ум, компетенция, квалификация, порядочность ...).
      вот и ... маемо те що маемо.

      Точно таксист на жирном месте. Проявил верность пахану и рубит бабло
      "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
      ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
      pesikot
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:22

      quote="5007084:jj1981ua"
      =======
        flyman написав:
        pesikot написав:
        zРадио написав:
      Очередной пук в лужу. У людей (в отличие от обезьян с твоей аватарки) естественный отбор уже давно не работает - еще 2 века назад детская смертность составляла 40%, сегодня - 0,2%

      Очередной пук.
      Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым.

      Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный

      поясни чому у нас навіть після розвалу совка йде негативна селекція?

      она и в совке последние лет 10 шла - иначе совок не завалился бы.
      а мы просто унаследовали тенденцию.
      у нас (как и во всем капиталистическом мире) люди стали отождествлять деньги с умом, а это совсем не так. это не значит, что олигархи тупые - совсем нет. они предприимчивые и оч приспосабливаемые, но в их системе ценностей нет страны и людей.
      а негативная селекция потому, что главное качество - верность, остальное не важно (ум, компетенция, квалификация, порядочность ...).
      вот и ... маемо те що маемо.
      ============
      цікаво, слухати тіарєтігів, які збираються збудувати команду з нелояльних типів,
      удачі
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      flyman
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 19:26

        pesikot написав:
        jj1981ua написав:а негативная селекция потому, что главное качество - верность, остальное не важно (ум, компетенция, квалификация, порядочность ...).
      вот и ... маемо те що маемо.

      Точно таксист на жирном месте. Проявил верность пахану и рубит бабло

      про паханов не знаю ничего.
      а бабло рублю :D
      завидуйте)
        flyman написав:цікаво, слухати тіарєтігів, які збираються збудувати команду з нелояльних типів,
      удачі

      набор букв. какая команда? что за бред?
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
        jj1981ua
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