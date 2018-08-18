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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лип, 2020 19:08
zРадио написав:
Очередной пук в лужу. У людей (в отличие от обезьян с твоей аватарки) естественный отбор уже давно не работает - еще 2 века назад детская смертность составляла 40%, сегодня - 0,2%
Очередной пук.
Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым.
Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:09
Natt написав:Libo
, спасибо большое за развернутый ответ!flyman
, дуплекс - тоже вариант.
Але весь, в одному живеш, другу частину здаєш.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:10
pesikot написав: zРадио написав:
Очередной пук в лужу. У людей (в отличие от обезьян с твоей аватарки) естественный отбор уже давно не работает - еще 2 века назад детская смертность составляла 40%, сегодня - 0,2%
Очередной пук.
Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым.
Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный
поясни чому у нас навіть після розвалу совка йде негативна селекція?
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flyman
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:14
jj1981ua написав:
но для меня совок лучше капитализма по 1 простой причине (при всех его минусах, которые можно устать перечислять) - это условно равные условия на старте для всех.
Меня всегда радуют размышления тех, кто в сознательном возрасте не жил при совке, но нахваливает совок.
Какие социальные лифты ? При совке ты бы точил в хер никому не нужную деталь на заводе
И твои дети, так же точили бы эту деталь
А при капитализме, ты - ко-фаундер, по легенде. Для которого, траты на семью меньше штуки $$$ - это нищенство
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 05 лип, 2020 19:16, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:15
jj1981ua написав:
ваша система ценностей просто ущербна
jj1981ua написав:
но я не согласен с вами в любви к "капитализму". это такая же неэффективная, экстенсивная и туповатая система, конец которой близок.
jj1981ua написав:
капитализм приехал, но еще лет 20-30 будет падать
jj1981ua написав:
я о том, что даже в 90-е почти весь парламент у нас состоял из людей, почти все родители которых были из рабоче-крестьянских семей. а сейчас? (
jj1981ua написав:
ну оч сложно общаться с человеком, образованным частично.
Вот с чем я согласен, так это с выделенным. С Вами действительно крайне тяжело общаться, как и с прочими упоротыми пенсами-совкодрочерами.
Уважаемый, мое образование уж 100% качественней Вашего, я и ранее предполагал, что Вы - таксист, теперь с каждым днем в этом все больше убеждаюсь.
Я Вам советую сменить аудиторию для ораторства насчет любви к совку, на этом форуме Вы не найдете поклонников.
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Damien
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:16
flyman написав: pesikot написав: zРадио написав:
Очередной пук в лужу. У людей (в отличие от обезьян с твоей аватарки) естественный отбор уже давно не работает - еще 2 века назад детская смертность составляла 40%, сегодня - 0,2%
Очередной пук.
Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым.
Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный
поясни чому у нас навіть після розвалу совка йде негативна селекція?
она и в совке последние лет 10 шла - иначе совок не завалился бы.
а мы просто унаследовали тенденцию.
у нас (как и во всем капиталистическом мире) люди стали отождествлять деньги с умом, а это совсем не так. это не значит, что олигархи тупые - совсем нет. они предприимчивые и оч приспосабливаемые, но в их системе ценностей нет страны и людей.
а негативная селекция потому, что главное качество - верность, остальное не важно (ум, компетенция, квалификация, порядочность ...).
вот и ... маемо те що маемо.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:18
Damien написав: jj1981ua написав:
ну оч сложно общаться с человеком, образованным частично.
Вот с чем я согласен, так это с выделенным. С Вами действительно крайне тяжело общаться, как и с прочими упоротыми пенсами-совкодрочерами.
Уважаемый, мое образование уж 100% качественней Вашего, я и ранее предполагал, что Вы - таксист, теперь с каждым днем в этом все больше убеждаюсь.
Я Вам советую сменить аудиторию для ораторства насчет любви к совку, на этом форуме Вы не найдете поклонников.
я не совкодрочер, просто не фанат капитализма. если бы совок был эффективным мы бы в нем до сих пор жили. а значит он был нежизнеспособен. но я не вижу и в этом трагедии.
у вас крутое образование? а ну удивите меня и форумчан
ну про таксиста не вижу смысла доказывать. вам нравится так себя успокаивать - я не против.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:21
jj1981ua написав:
а негативная селекция потому, что главное качество - верность, остальное не важно (ум, компетенция, квалификация, порядочность ...).
вот и ... маемо те що маемо.
Точно таксист на жирном месте. Проявил верность пахану и рубит бабло
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:22
quote="5007084:jj1981ua"
=======
flyman написав: pesikot написав: zРадио написав:
Очередной пук в лужу. У людей (в отличие от обезьян с твоей аватарки) естественный отбор уже давно не работает - еще 2 века назад детская смертность составляла 40%, сегодня - 0,2%
Очередной пук.
Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым.
Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный
поясни чому у нас навіть після розвалу совка йде негативна селекція?
она и в совке последние лет 10 шла - иначе совок не завалился бы.
а мы просто унаследовали тенденцию.
у нас (как и во всем капиталистическом мире) люди стали отождествлять деньги с умом, а это совсем не так. это не значит, что олигархи тупые - совсем нет. они предприимчивые и оч приспосабливаемые, но в их системе ценностей нет страны и людей.
а негативная селекция потому, что главное качество - верность, остальное не важно (ум, компетенция, квалификация, порядочность ...).
вот и ... маемо те що маемо.
============
цікаво, слухати тіарєтігів, які збираються збудувати команду з нелояльних типів,
удачі
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Додано: Нед 05 лип, 2020 19:26
pesikot написав: jj1981ua написав:
а негативная селекция потому, что главное качество - верность, остальное не важно (ум, компетенция, квалификация, порядочность ...).
вот и ... маемо те що маемо.
Точно таксист на жирном месте. Проявил верность пахану и рубит бабло
про паханов не знаю ничего.
а бабло рублю
завидуйте)
flyman написав:
цікаво, слухати тіарєтігів, які збираються збудувати команду з нелояльних типів,
удачі
набор букв. какая команда? что за бред?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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