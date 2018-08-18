Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:ну оч сложно общаться с человеком, образованным частично.
Вот с чем я согласен, так это с выделенным. С Вами действительно крайне тяжело общаться, как и с прочими упоротыми пенсами-совкодрочерами. Уважаемый, мое образование уж 100% качественней Вашего, я и ранее предполагал, что Вы - таксист, теперь с каждым днем в этом все больше убеждаюсь. Я Вам советую сменить аудиторию для ораторства насчет любви к совку, на этом форуме Вы не найдете поклонников.
я не совкодрочер, просто не фанат капитализма. если бы совок был эффективным мы бы в нем до сих пор жили. а значит он был нежизнеспособен. но я не вижу и в этом трагедии.
у вас крутое образование? а ну удивите меня и форумчан
ну про таксиста не вижу смысла доказывать. вам нравится так себя успокаивать - я не против.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
zРадио написав: Очередной пук в лужу. У людей (в отличие от обезьян с твоей аватарки) естественный отбор уже давно не работает - еще 2 века назад детская смертность составляла 40%, сегодня - 0,2%
Очередной пук. Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым.
Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный
поясни чому у нас навіть після розвалу совка йде негативна селекція?
она и в совке последние лет 10 шла - иначе совок не завалился бы. а мы просто унаследовали тенденцию. у нас (как и во всем капиталистическом мире) люди стали отождествлять деньги с умом, а это совсем не так. это не значит, что олигархи тупые - совсем нет. они предприимчивые и оч приспосабливаемые, но в их системе ценностей нет страны и людей. а негативная селекция потому, что главное качество - верность, остальное не важно (ум, компетенция, квалификация, порядочность ...). вот и ... маемо те що маемо. ============ цікаво, слухати тіарєтігів, які збираються збудувати команду з нелояльних типів, удачі
jj1981ua написав:а негативная селекция потому, что главное качество - верность, остальное не важно (ум, компетенция, квалификация, порядочность ...). вот и ... маемо те що маемо.
Точно таксист на жирном месте. Проявил верность пахану и рубит бабло
про паханов не знаю ничего. а бабло рублю завидуйте)
flyman написав:цікаво, слухати тіарєтігів, які збираються збудувати команду з нелояльних типів, удачі
набор букв. какая команда? что за бред?
кстати, вот вам пример что государство 3-го мира может, а что нет https://strana.ua/news/276946-lokalizat ... -s-es.html при чем тут кржн? да все просто - пока страна не восстановит и не начнет развивать промышленность тут просвета не будет. и только временно и волнами из-за непрогнозируемых факторов возможен рост. с чего вдруг в стране, которая ничего не производит, высокие цены на жилье?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
pesikot написав:Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым. Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный
Так, добір ніхто не зупиняв і не відміняв, у випадку з людиною спостерігаємо зростання значення соціальних чинників і зменшення біологічних. Але потрібно враховувати, що добір відбувається не тільки у вигляді виживання особин, а також у продовженні себе в своїх нащадках (хто не має дітей - лузер боротьби за існування і він вибуває зі свята життя разом зі смертю свого організму).
airmax78 написав:Проезжал мимо Uniti - работа кипит, хоть и воскресенье. Забавно видеть парочки, явно инвесторов (возможно будущих), прогулочным шагом гуляющие по промзоне и мечтательно любующиеся стройкой. Сейчас скажут что придумываю, но, честно - нет. Я не на машине там проезжал - никуда не торопился и внимательно по сторонам смотрел. Как минимум две такие пары видел.
Макс, я так тоже иногда делаю, причем в ЖК, в которых не собираюсь ничего покупать. И через годик гуляю снова - посмотреть, что получилось. Да, странное развлечение, но что есть, то есть.
Захар тоже с этого начинал, потом начал считать окурки под окнами, кондиционеры на фасаде и застеклённые балконы...
Frant написав:Реус, ви закінчили сільську школу і 5 студентських років "навчались" на двох роботах. Тому що ви, як і інша укро-їліта, надзвичайно жадібні до грошей.
Реус, ви не можете зрозуміти різницю між американською(західноєвропейською) елітою, яка реально щось створює і розвиває свої країни. Укро-бидлота, з 3 класами школи і коридором, лише грабує територію свого проживання. Отримані гроші виводить за кордон. Потім й сама їде геть.
Саме тому розвиток цієї території зупинився в 1991 році. Саме тому ВВП -2020 в 1,5 рази меньше ВВП-1991. Саме тому населення масово емігрує звідси.
Тому що укро-їліта - несправжня! Це бидло, яке дорвалось до корита і висмоктує останні соки з цієї території. За 29 років укро-їліта не створила жодної нового технології (ракети не в рахунок, то радянський спадок), не побудувала жодного завода, жодної ферми для КРС чи свиней не побудувала!Укро-їліта - це паразити, неграмотна, неосвічена звіздота.
Я народився і виріс у невеликому містечку біля 50 00 жителів. Вчився у найкращій школі міста. Вважаю що вчителі були дуже фаховими і я отримав чудову освіту. З мого класу 99% учнів отримали вищу освіту в різних ВУЗах СРСР. Я був змушений працювати після занять, тому, що розумів, що після закінчення університету мені ніхто квартиру у Києві не подарує. Тому, поставив собі ціль до кінця навчання придбати нерухомість. Для мене гроші не є ціллю, а лише інструмент для досягнення мети. Я ніколи не був держ. службовцем, статки заробив прозоро не порушуючи законодавства, завжди платив податки. Всі мої друзі, партнери по бізнесу мають справжню освіту, не грабували цю країну, а інвестували та створювали робочі місця. Є інша реальність, яку ви не хочете бачити і сприймати, тому, що класова ненависть, це природне явище, і немає значеняя для пролетаріату яким чином ворог зміг заробити капітал.
reus написав:Я народився і виріс у невеликому містечку біля 50 00 жителів. Вчився у найкращій школі міста. Вважаю що вчителі були дуже фаховими і я отримав чудову освіту. З мого класу 99% учнів отримали вищу освіту в різних ВУЗах СРСР. Я був змушений працювати після занять, тому, що розумів, що після закінчення університету мені ніхто квартиру у Києві не подарує. Тому, поставив собі ціль до кінця навчання придбати нерухомість. Для мене гроші не є ціллю, а лише інструмент для досягнення мети. Я ніколи не був держ. службовцем, статки заробив прозоро не порушуючи законодавства, завжди платив податки. Всі мої друзі, партнери по бізнесу мають справжню освіту, не грабували цю країну, а інвестували та створювали робочі місця. Є інша реальність, яку ви не хочете бачити і сприймати, тому, що класова ненависть, це природне явище, і немає значеняя для пролетаріату яким чином ворог зміг заробити капітал.
откуда тогда такая ненависть к совку? тут основное слово "ненависть". я воспринимаю совок как объективное прошлое, что-то хорошее, что-то плохое. если вышеописанное правда - вам респект. нормальная биография нормального человека с целями. и при чем тут классовая ненависть? вы стали элитой? я к люмпеном отношусь с пониманием (кто-то же должен и улицы мести), иногда с жалостью. но я считаю, что при правильном подходе (а его не было ни в совке ни сейчас) эти люди могли бы сделать больше и больше дать обществу. но на них всем было плевать (часто и стране, и родителям...) или им просто не повезло.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.