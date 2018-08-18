Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:а негативная селекция потому, что главное качество - верность, остальное не важно (ум, компетенция, квалификация, порядочность ...). вот и ... маемо те що маемо.
Точно таксист на жирном месте. Проявил верность пахану и рубит бабло
про паханов не знаю ничего. а бабло рублю завидуйте)
flyman написав:цікаво, слухати тіарєтігів, які збираються збудувати команду з нелояльних типів, удачі
набор букв. какая команда? что за бред?
кстати, вот вам пример что государство 3-го мира может, а что нет https://strana.ua/news/276946-lokalizat ... -s-es.html при чем тут кржн? да все просто - пока страна не восстановит и не начнет развивать промышленность тут просвета не будет. и только временно и волнами из-за непрогнозируемых факторов возможен рост. с чего вдруг в стране, которая ничего не производит, высокие цены на жилье?
не набридло? Влад виклав недавно розрахунок, що і зепешкою 16Кгрн пара за два роки купує квартиру в Києві. Або ось для охоронця АТБ, із з.п. 10К грн. https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html От сьогодні приводив варіанти в центрі Тернополя, із інд. опаленням (а це не менше 2куе до ціни), тобто фактично за 11куе.
pesikot написав:Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым. Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный
Так, добір ніхто не зупиняв і не відміняв, у випадку з людиною спостерігаємо зростання значення соціальних чинників і зменшення біологічних. Але потрібно враховувати, що добір відбувається не тільки у вигляді виживання особин, а також у продовженні себе в своїх нащадках (хто не має дітей - лузер боротьби за існування і він вибуває зі свята життя разом зі смертю свого організму).
не зовсім так, і точніше, зовсім не так. "соц. дарвінізм для Шарікових в умах Шарікових" ось що в твому пості
jj1981ua написав:про паханов не знаю ничего. а бабло рублю завидуйте)
тебе 40 лет и нет собственной квартиры? странный рубильщик бабла....
мне пока 38. может к 40 уже и куплю. вы меня совкодрочером называете, а мозг и мышление такое именно у вас. нет квартиры - значит неудачник
удачник неудачник не в том вопрос... просто у нас нет института аренды как такового.... и ты можешь быть миллионером но это никак не защищает тебя от "заскоков" собственника квартиры... я только один случай знаю что арендатор заплатил за квартиру в парк авеню за год вперёд 30 000 долларов, с условием что он год не видит владельцев квартиры... вообще... но это 30 000 долларов
jj1981ua написав:flyman ну очевидный же 3-й вариант - покупать не время. и да - я и моя семья неплохо живем, но по средствам и каждый месяц хотя бы тысячку, но докладываю в ячейку.
маєш ще два-три роки закупитися на дні, але я б не радив з твоїми настроями, ліпше поїхати куди в Європку де жива тема соціалізму: Швеція, Франція, Іспанія ... і там жити не відчуваючи попаболі від дискомфорту нашого суспільства... Максік скільки кламав ... і знову в бетоні... реюс все продав ... і знову збирається брати київський бетон.
jj1981ua написав:про паханов не знаю ничего. а бабло рублю завидуйте)
тебе 40 лет и нет собственной квартиры? странный рубильщик бабла....
"т" і "н" зайві
завидуй молча
flyman написав:
jj1981ua написав:flyman ну очевидный же 3-й вариант - покупать не время. и да - я и моя семья неплохо живем, но по средствам и каждый месяц хотя бы тысячку, но докладываю в ячейку.
маєш ще два-три роки закупитися на дні, але я б не радив з твоїми настроями, ліпше поїхати куди в Європку де жива тема соціалізму: Швеція, Франція, Іспанія ... і там жити не відчуваючи попаболі від дискомфорту нашого суспільства... Максік скільки кламав ... і знову в бетоні... реюс все продав ... і знову збирається брати київський бетон.
Дивні кламальщики.
да, время есть. в европе я с семьей до коронодурдома бывали по 2-3 раза в год, но жить там... нет. там свои плюсы и свои минусы, но родина... я, кстати, в европе предпочитаю португалию - чудесный мягкий климат, низкие (по сравнению с другими западноевропейскими) цены, приятные и добродушные люди.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua написав:откуда тогда такая ненависть к совку? тут основное слово "ненависть". я воспринимаю совок как объективное прошлое, что-то хорошее, что-то плохое. если вышеописанное правда - вам респект. нормальная биография нормального человека с целями. и при чем тут классовая ненависть? вы стали элитой? я к люмпеном отношусь с пониманием (кто-то же должен и улицы мести), иногда с жалостью. но я считаю, что при правильном подходе (а его не было ни в совке ни сейчас) эти люди могли бы сделать больше и больше дать обществу. но на них всем было плевать (часто и стране, и родителям...) или им просто не повезло.
Я учил историю не только из пропагандистских учебниках совка, но и из других, независимых источников. Мои прадеды по линии отца и матери были землевладельцами, у которых люмпены эту землю отобрали. Элитой села стали комсомольцы пьянчужки, которые не хотели работать и ненавидели состоятельных людей, которые, вкалывали на этой земле с утра до позднего вечера. Я еще в живых застал своего прадеда, который мне рассказал много интересного. Молчу о голодоморе, ГУЛАГах и многих других прелестях совка, которые делала из нормального человека раба. Я себя не считаю элитой. Я обычный средний класс. Я уверен, что пролетариат одинаково ненавидит и простого предпринимателя, который создает рабочие места, платит налоги и т. д. и "элиту", которая грабит эту страну. Неудачник никогда не признается в том, что он сам виновен в том, что оказался в таком положении. Всегда виновен буржуй