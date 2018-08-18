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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4656465746584659>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 124
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
29%
36
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Loft написав:заказал на Розетке по скидке 4 ящика вина
вино из розетки, куда мир катится... надеюсь хотя бы грузинское?
При чем тут грузинское? Там неплохие варианты есть со всего мира.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:27

  Унуноктий написав:
  jj1981ua написав:
  pesikot написав:Точно таксист на жирном месте. Проявил верность пахану и рубит бабло

про паханов не знаю ничего.
а бабло рублю :D
завидуйте)

тебе 40 лет и нет собственной квартиры? странный рубильщик бабла....

мне пока 38. может к 40 уже и куплю.
вы меня совкодрочером называете, а мозг и мышление такое именно у вас.
нет квартиры - значит неудачник :D
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:39

      jj1981ua написав:
      pesikot написав:
      jj1981ua написав:а негативная селекция потому, что главное качество - верность, остальное не важно (ум, компетенция, квалификация, порядочность ...).
    вот и ... маемо те що маемо.

    Точно таксист на жирном месте. Проявил верность пахану и рубит бабло

    про паханов не знаю ничего.
    а бабло рублю :D
    завидуйте)
      flyman написав:цікаво, слухати тіарєтігів, які збираються збудувати команду з нелояльних типів,
    удачі

    набор букв. какая команда? что за бред?

    кстати, вот вам пример что государство 3-го мира может, а что нет
    https://strana.ua/news/276946-lokalizat ... -s-es.html
    при чем тут кржн? да все просто - пока страна не восстановит и не начнет развивать промышленность тут просвета не будет. и только временно и волнами из-за непрогнозируемых факторов возможен рост.
    с чего вдруг в стране, которая ничего не производит, высокие цены на жилье?

    не набридло?
    Влад виклав недавно розрахунок, що і зепешкою 16Кгрн пара за два роки купує квартиру в Києві.
    Або ось для охоронця АТБ, із з.п. 10К грн.
    https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
    От сьогодні приводив варіанти в центрі Тернополя, із інд. опаленням (а це не менше 2куе до ціни), тобто фактично за 11куе.

    https://ua.m2bomber.com/obj/619052724/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodau-1k-kvartiru-215-kv-m-individualne-opalenna-v-raione-centr-v-ternopole

    https://ua.m2bomber.com/obj/637647007/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/agencia-kvartira-v-centri-z-individualnim-opalennam

    просто признайся, що в тебе або руки торчать із дупи, або ти все що заробляєш, все спускаєш в унітаз, шмотки, бухло та гульки.
    https://fi202x.blogspot.com/
    flyman
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:42

    flyman
    ну очевидный же 3-й вариант - покупать не время. и да - я и моя семья неплохо живем, но по средствам и каждый месяц хотя бы тысячку, но докладываю в ячейку.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:43

        vovamuha007 написав:
        pesikot написав:Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым.
      Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный


      Так, добір ніхто не зупиняв і не відміняв, у випадку з людиною спостерігаємо зростання значення соціальних чинників і зменшення біологічних. Але потрібно враховувати, що добір відбувається не тільки у вигляді виживання особин, а також у продовженні себе в своїх нащадках (хто не має дітей - лузер боротьби за існування і він вибуває зі свята життя разом зі смертю свого організму).

      не зовсім так, і точніше, зовсім не так.
      "соц. дарвінізм для Шарікових в умах Шарікових" ось що в твому пості
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      flyman
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:45

        Унуноктий написав:
        jj1981ua написав:про паханов не знаю ничего.
      а бабло рублю :D
      завидуйте)

      тебе 40 лет и нет собственной квартиры? странный рубильщик бабла....

      "т" і "н" зайві
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      flyman
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:46

        jj1981ua написав:
        Унуноктий написав:
        jj1981ua написав:про паханов не знаю ничего.
      а бабло рублю :D
      завидуйте)

      тебе 40 лет и нет собственной квартиры? странный рубильщик бабла....

      мне пока 38. может к 40 уже и куплю.
      вы меня совкодрочером называете, а мозг и мышление такое именно у вас.
      нет квартиры - значит неудачник :D

      удачник неудачник не в том вопрос... просто у нас нет института аренды как такового.... и ты можешь быть миллионером но это никак не защищает тебя от "заскоков" собственника квартиры...
      я только один случай знаю что арендатор заплатил за квартиру в парк авеню за год вперёд 30 000 долларов, с условием что он год не видит владельцев квартиры... вообще... но это 30 000 долларов
      Унуноктий
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:49

        jj1981ua написав:flyman
      ну очевидный же 3-й вариант - покупать не время. и да - я и моя семья неплохо живем, но по средствам и каждый месяц хотя бы тысячку, но докладываю в ячейку.

      маєш ще два-три роки закупитися на дні,
      але я б не радив з твоїми настроями,
      ліпше поїхати куди в Європку де жива тема соціалізму: Швеція, Франція, Іспанія ...
      і там жити не відчуваючи попаболі від дискомфорту нашого суспільства...
      Максік скільки кламав ... і знову в бетоні...
      реюс все продав ... і знову збирається брати київський бетон.

      Дивні кламальщики.
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      flyman
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      Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:51

        flyman написав:
        Унуноктий написав:
        jj1981ua написав:про паханов не знаю ничего.
      а бабло рублю :D
      завидуйте)

      тебе 40 лет и нет собственной квартиры? странный рубильщик бабла....

      "т" і "н" зайві

      завидуй молча
        flyman написав:
        jj1981ua написав:flyman
      ну очевидный же 3-й вариант - покупать не время. и да - я и моя семья неплохо живем, но по средствам и каждый месяц хотя бы тысячку, но докладываю в ячейку.

      маєш ще два-три роки закупитися на дні,
      але я б не радив з твоїми настроями,
      ліпше поїхати куди в Європку де жива тема соціалізму: Швеція, Франція, Іспанія ...
      і там жити не відчуваючи попаболі від дискомфорту нашого суспільства...
      Максік скільки кламав ... і знову в бетоні...
      реюс все продав ... і знову збирається брати київський бетон.

      Дивні кламальщики.

      да, время есть.
      в европе я с семьей до коронодурдома бывали по 2-3 раза в год, но жить там... нет.
      там свои плюсы и свои минусы, но родина...
      я, кстати, в европе предпочитаю португалию - чудесный мягкий климат, низкие (по сравнению с другими западноевропейскими) цены, приятные и добродушные люди.
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
        jj1981ua
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        Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:56

          jj1981ua написав:откуда тогда такая ненависть к совку?
        тут основное слово "ненависть". я воспринимаю совок как объективное прошлое, что-то хорошее, что-то плохое.
        если вышеописанное правда - вам респект. нормальная биография нормального человека с целями.
        и при чем тут классовая ненависть? вы стали элитой? я к люмпеном отношусь с пониманием (кто-то же должен и улицы мести), иногда с жалостью. но я считаю, что при правильном подходе (а его не было ни в совке ни сейчас) эти люди могли бы сделать больше и больше дать обществу. но на них всем было плевать (часто и стране, и родителям...) или им просто не повезло.

        Я учил историю не только из пропагандистских учебниках совка, но и из других, независимых источников. Мои прадеды по линии отца и матери были землевладельцами, у которых люмпены эту землю отобрали. Элитой села стали комсомольцы пьянчужки, которые не хотели работать и ненавидели состоятельных людей, которые, вкалывали на этой земле с утра до позднего вечера. Я еще в живых застал своего прадеда, который мне рассказал много интересного. Молчу о голодоморе, ГУЛАГах и многих других прелестях совка, которые делала из нормального человека раба.
        Я себя не считаю элитой. Я обычный средний класс. Я уверен, что пролетариат одинаково ненавидит и простого предпринимателя, который создает рабочие места, платит налоги и т. д. и "элиту", которая грабит эту страну. Неудачник никогда не признается в том, что он сам виновен в том, что оказался в таком положении. Всегда виновен буржуй :D
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