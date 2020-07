Додано: Нед 05 лип, 2020 20:57

jj1981ua написав: reus написав: Я народився і виріс у невеликому містечку біля 50 00 жителів. Вчився у найкращій школі міста. Вважаю що вчителі були дуже фаховими і я отримав чудову освіту. З мого класу 99% учнів отримали вищу освіту в різних ВУЗах СРСР.

откуда тогда такая ненависть к совку?

тут основное слово "ненависть". я воспринимаю совок как объективное прошлое, что-то хорошее, что-то плохое.

если вышеописанное правда - вам респект. нормальная биография нормального человека с целями.

А откуда у вас такая к совку любовь? В 91 году вам было 9 лет.



