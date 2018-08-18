RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4656465746584659

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 124
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
29%
36
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:57

  flyman написав:не зовсім так, і точніше, зовсім не так.
"соц. дарвінізм для Шарікових в умах Шарікових" ось що в твому пості


Людина, як і багато інших живих істот, є результатом розвитку живої матерії і відділяти її від інших організмів є помилкою. Цікаво, як Ви поясните той факт, що геном людини і шимпанзе схожі на більше ніж 98%? (враховуючи, що існує багато тисяч структурних генів це не може бути простим збігом).
Востаннє редагувалось vovamuha007 в Нед 05 лип, 2020 21:01, всього редагувалось 1 раз.
vovamuha007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 93
З нами з: 10.03.20
Подякував: 178 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:57

  Унуноктий написав:удачник неудачник не в том вопрос... просто у нас нет института аренды как такового.... и ты можешь быть миллионером но это никак не защищает тебя от "заскоков" собственника квартиры...
я только один случай знаю что арендатор заплатил за квартиру в парк авеню за год вперёд 30 000 долларов, с условием что он год не видит владельцев квартиры... вообще... но это 30 000 долларов

ну у меня аренда 12,5т и уговор с арендодателем на 4-5 лет (обсудил с ним перед тем как старшая в прошлом году пошла в школу).
но я думаю я раньше определюсь.
хотя (как показал коронодурдом) в мире может случиться все, что угодно.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 349
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 46 раз.
    Подякували: 105 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 20:57

      jj1981ua написав:
      reus написав:Я народився і виріс у невеликому містечку біля 50 00 жителів. Вчився у найкращій школі міста. Вважаю що вчителі були дуже фаховими і я отримав чудову освіту. З мого класу 99% учнів отримали вищу освіту в різних ВУЗах СРСР.
    Я був змушений працювати після занять, тому, що розумів, що після закінчення університету мені ніхто квартиру у Києві не подарує. Тому, поставив собі ціль до кінця навчання придбати нерухомість. Для мене гроші не є ціллю, а лише інструмент для досягнення мети. Я ніколи не був держ. службовцем, статки заробив прозоро не порушуючи законодавства, завжди платив податки. Всі мої друзі, партнери по бізнесу мають справжню освіту, не грабували цю країну, а інвестували та створювали робочі місця. Є інша реальність, яку ви не хочете бачити і сприймати, тому, що класова ненависть, це природне явище, і немає значеняя для пролетаріату яким чином ворог зміг заробити капітал.

    откуда тогда такая ненависть к совку?
    тут основное слово "ненависть". я воспринимаю совок как объективное прошлое, что-то хорошее, что-то плохое.
    если вышеописанное правда - вам респект. нормальная биография нормального человека с целями.
    и при чем тут классовая ненависть? вы стали элитой? я к люмпеном отношусь с пониманием (кто-то же должен и улицы мести), иногда с жалостью. но я считаю, что при правильном подходе (а его не было ни в совке ни сейчас) эти люди могли бы сделать больше и больше дать обществу. но на них всем было плевать (часто и стране, и родителям...) или им просто не повезло.


    А откуда у вас такая к совку любовь? В 91 году вам было 9 лет.

    Думаю, это от родителей. Видимо, у них все в совке все было хорошо. А потом - нет.
    It takes little for me to say
    I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
    adeges
     
    Повідомлень: 3219
    З нами з: 14.03.06
    Подякував: 196 раз.
    Подякували: 419 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:03

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      jj1981ua написав:в европе я с семьей до коронодурдома бывали по 2-3 раза в год, но жить там... нет.
    там свои плюсы и свои минусы, но родина...
    я, кстати, в европе предпочитаю португалию - чудесный мягкий климат, низкие (по сравнению с другими западноевропейскими) цены, приятные и добродушные люди.

    так в тебе СРСР - родіна,
    їдь в Португалію... ділов то, бабло ж рубаєш.
    https://fi202x.blogspot.com/
    flyman
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 20181
    З нами з: 09.03.14
    Подякував: 1120 раз.
    Подякували: 1400 раз.
     
    Профіль
    2
    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:05

      reus написав:
      jj1981ua написав:откуда тогда такая ненависть к совку?
    тут основное слово "ненависть". я воспринимаю совок как объективное прошлое, что-то хорошее, что-то плохое.
    если вышеописанное правда - вам респект. нормальная биография нормального человека с целями.
    и при чем тут классовая ненависть? вы стали элитой? я к люмпеном отношусь с пониманием (кто-то же должен и улицы мести), иногда с жалостью. но я считаю, что при правильном подходе (а его не было ни в совке ни сейчас) эти люди могли бы сделать больше и больше дать обществу. но на них всем было плевать (часто и стране, и родителям...) или им просто не повезло.

    Я учил историю не только из пропагандистских учебниках совка, но и из других, независимых источников. Мои прадеды по линии отца и матери были землевладельцами, у которых люмпены эту землю отобрали. Элитой села стали комсомольцы пьянчужки, которые не хотели работать и ненавидели состоятельных людей, которые, вкалывали на этой земле с утра до позднего вечера. Я еще в живых застал своего прадеда, который мне рассказал много интересного. Молчу о голодоморе, ГУЛАГах и многих других прелестях совка, которые делала из нормального человека раба.
    Я себя не считаю элитой. Я обычный средний класс. Я уверен, что пролетариат одинаково ненавидит и простого предпринимателя, который создает рабочие места, платит налоги и т. д. и "элиту", которая грабит эту страну. Неудачник никогда не признается в том, что он сам виновен в том, что оказался в таком положении. Всегда виновен буржуй :D

    история - это проститутка в руках политиков.
    я не оправдываю советский подход к землевладельцам и другие перегибы и иногда тупости, которых было не мало. но судить то время нельзя из теперешних представлений. я лишь о том, что было и хорошее. и о нем тоже нужно помнить.
    нет ничего белого и черного, все оттенки серого.
    а пролетариат не всегда сам виновен. я знаю больше чем 1 случай когда просто не везет человеку или он просто не приспособлен коммерциализировать свои умения (не может их монетизировать).
    я и свой путь рассматриваю как удачу (хотя в лотерею ни разу не играл). без нее в жизни никак.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 349
      З нами з: 01.03.14
      Подякував: 46 раз.
      Подякували: 105 раз.
       
      Профіль
        #<1 ... 4656465746584659
      Форум:
      + Додати
          тему
      Відповісти
      на тему
      Зараз переглядають цей форум: jj1981ua, Вкладчик1234 і 2 гостей
      Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

      Схожі теми
      Теми
      		 Відповіді Перегляди Останнє
      Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1864, 1865, 1866
      rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
      		18656 3063578
      Переглянути останнє повідомлення
      Суб 04 лип, 2020 23:50
      Bolt
      Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
      Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
      		466 198588
      Переглянути останнє повідомлення
      П'ят 29 тра, 2020 19:06
      Bobua
      Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
      zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
      		13 14134
      Переглянути останнє повідомлення
      Суб 02 тра, 2020 16:42
      Insaider

      Видалити встановлені форумом файли cookie
      Зараз обговорюється
      А-Банк (16636)
      05.07.2020 20:56
      Все материалы
      Топ
      відповідей
      Топ
      користувачів
      В контексті FINANCE.UA
      Топ новини
      Реклама

      Форуми Finance.ua


      Finance.ua


      При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
      для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
      Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
      Powered by phpBB.