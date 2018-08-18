Додано: Нед 05 лип, 2020 21:05

reus написав: jj1981ua написав: откуда тогда такая ненависть к совку?

тут основное слово "ненависть". я воспринимаю совок как объективное прошлое, что-то хорошее, что-то плохое.

если вышеописанное правда - вам респект. нормальная биография нормального человека с целями.

и при чем тут классовая ненависть? вы стали элитой? я к люмпеном отношусь с пониманием (кто-то же должен и улицы мести), иногда с жалостью. но я считаю, что при правильном подходе (а его не было ни в совке ни сейчас) эти люди могли бы сделать больше и больше дать обществу. но на них всем было плевать (часто и стране, и родителям...) или им просто не повезло. тут основное слово "ненависть". я воспринимаю совок как объективное прошлое, что-то хорошее, что-то плохое.если вышеописанное правда - вам респект. нормальная биография нормального человека с целями.я к люмпеном отношусь с пониманием (кто-то же должен и улицы мести), иногда с жалостью. но я считаю, что при правильном подходе (а его не было ни в совке ни сейчас) эти люди могли бы сделать больше и больше дать обществу. но на них всем было плевать (часто и стране, и родителям...) или им просто не повезло.

Я учил историю не только из пропагандистских учебниках совка, но и из других, независимых источников. Мои прадеды по линии отца и матери были землевладельцами, у которых люмпены эту землю отобрали. Элитой села стали комсомольцы пьянчужки, которые не хотели работать и ненавидели состоятельных людей, которые, вкалывали на этой земле с утра до позднего вечера. Я еще в живых застал своего прадеда, который мне рассказал много интересного. Молчу о голодоморе, ГУЛАГах и многих других прелестях совка, которые делала из нормального человека раба.

Я себя не считаю элитой. Я обычный средний класс. Я уверен, что пролетариат одинаково ненавидит и простого предпринимателя, который создает рабочие места, платит налоги и т. д. и "элиту", которая грабит эту страну. Неудачник никогда не признается в том, что он сам виновен в том, что оказался в таком положении. Всегда виновен буржуй Мои прадеды по линии отца и матери были землевладельцами, у которых люмпены эту землю отобрали. Элитой села стали комсомольцы пьянчужки, которые не хотели работать и ненавидели состоятельных людей, которые, вкалывали на этой земле с утра до позднего вечера. Я еще в живых застал своего прадеда, который мне рассказал много интересного. Молчу о голодоморе, ГУЛАГах и многих других прелестях совка, которые делала из нормального человека раба.Я себя не считаю элитой. Я обычный средний класс. Я уверен, что пролетариат одинаково ненавидит и простого предпринимателя, который создает рабочие места, платит налоги и т. д. и "элиту", которая грабит эту страну. Неудачник никогда не признается в том, что он сам виновен в том, что оказался в таком положении. Всегда виновен буржуй

история - это проститутка в руках политиков.я не оправдываю советский подход к землевладельцам и другие перегибы и иногда тупости, которых было не мало. но судить то время нельзя из теперешних представлений. я лишь о том, что было и хорошее. и о нем тоже нужно помнить.нет ничего белого и черного, все оттенки серого.а пролетариат не всегда сам виновен. я знаю больше чем 1 случай когда просто не везет человеку или он просто не приспособлен коммерциализировать свои умения (не может их монетизировать).я и свой путь рассматриваю как удачу (хотя в лотерею ни разу не играл). без нее в жизни никак.