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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 лип, 2020 20:57
flyman написав:
не зовсім так, і точніше, зовсім не так.
"соц. дарвінізм для Шарікових в умах Шарікових" ось що в твому пості
Людина, як і багато інших живих істот, є результатом розвитку живої матерії і відділяти її від інших організмів є помилкою. Цікаво, як Ви поясните той факт, що геном людини і шимпанзе схожі на більше ніж 98%? (враховуючи, що існує багато тисяч структурних генів це не може бути простим збігом).
Востаннє редагувалось vovamuha007
в Нед 05 лип, 2020 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 лип, 2020 20:57
Унуноктий написав:
удачник неудачник не в том вопрос... просто у нас нет института аренды как такового.... и ты можешь быть миллионером но это никак не защищает тебя от "заскоков" собственника квартиры...
я только один случай знаю что арендатор заплатил за квартиру в парк авеню за год вперёд 30 000 долларов, с условием что он год не видит владельцев квартиры... вообще... но это 30 000 долларов
ну у меня аренда 12,5т и уговор с арендодателем на 4-5 лет (обсудил с ним перед тем как старшая в прошлом году пошла в школу).
но я думаю я раньше определюсь.
хотя (как показал коронодурдом) в мире может случиться все, что угодно.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Нед 05 лип, 2020 20:57
jj1981ua написав: reus написав:
Я народився і виріс у невеликому містечку біля 50 00 жителів. Вчився у найкращій школі міста. Вважаю що вчителі були дуже фаховими і я отримав чудову освіту. З мого класу 99% учнів отримали вищу освіту в різних ВУЗах СРСР.
Я був змушений працювати після занять, тому, що розумів, що після закінчення університету мені ніхто квартиру у Києві не подарує. Тому, поставив собі ціль до кінця навчання придбати нерухомість. Для мене гроші не є ціллю, а лише інструмент для досягнення мети. Я ніколи не був держ. службовцем, статки заробив прозоро не порушуючи законодавства, завжди платив податки. Всі мої друзі, партнери по бізнесу мають справжню освіту, не грабували цю країну, а інвестували та створювали робочі місця. Є інша реальність, яку ви не хочете бачити і сприймати, тому, що класова ненависть, це природне явище, і немає значеняя для пролетаріату яким чином ворог зміг заробити капітал.
откуда тогда такая ненависть к совку?
тут основное слово "ненависть". я воспринимаю совок как объективное прошлое, что-то хорошее, что-то плохое.
если вышеописанное правда - вам респект. нормальная биография нормального человека с целями.
и при чем тут классовая ненависть? вы стали элитой? я к люмпеном отношусь с пониманием (кто-то же должен и улицы мести), иногда с жалостью. но я считаю, что при правильном подходе (а его не было ни в совке ни сейчас) эти люди могли бы сделать больше и больше дать обществу. но на них всем было плевать (часто и стране, и родителям...) или им просто не повезло.
А откуда у вас такая к совку любовь? В 91 году вам было 9 лет.
Думаю, это от родителей. Видимо, у них все в совке все было хорошо. А потом - нет.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Нед 05 лип, 2020 21:03
jj1981ua написав:
в европе я с семьей до коронодурдома бывали по 2-3 раза в год, но жить там... нет.
там свои плюсы и свои минусы, но родина...
я, кстати, в европе предпочитаю португалию - чудесный мягкий климат, низкие (по сравнению с другими западноевропейскими) цены, приятные и добродушные люди.
так в тебе СРСР - родіна,
їдь в Португалію... ділов то, бабло ж рубаєш.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 05 лип, 2020 21:05
reus написав:
Я учил историю не только из пропагандистских учебниках совка, но и из других, независимых источников.
jj1981ua написав:откуда тогда такая ненависть к совку?
тут основное слово "ненависть". я воспринимаю совок как объективное прошлое, что-то хорошее, что-то плохое.
если вышеописанное правда - вам респект. нормальная биография нормального человека с целями.и при чем тут классовая ненависть? вы стали элитой?
я к люмпеном отношусь с пониманием (кто-то же должен и улицы мести), иногда с жалостью. но я считаю, что при правильном подходе (а его не было ни в совке ни сейчас) эти люди могли бы сделать больше и больше дать обществу. но на них всем было плевать (часто и стране, и родителям...) или им просто не повезло.
Мои прадеды по линии отца и матери были землевладельцами, у которых люмпены эту землю отобрали. Элитой села стали комсомольцы пьянчужки, которые не хотели работать и ненавидели состоятельных людей, которые, вкалывали на этой земле с утра до позднего вечера. Я еще в живых застал своего прадеда, который мне рассказал много интересного. Молчу о голодоморе, ГУЛАГах и многих других прелестях совка, которые делала из нормального человека раба.
Я себя не считаю элитой. Я обычный средний класс. Я уверен, что пролетариат одинаково ненавидит и простого предпринимателя, который создает рабочие места, платит налоги и т. д. и "элиту", которая грабит эту страну. Неудачник никогда не признается в том, что он сам виновен в том, что оказался в таком положении. Всегда виновен буржуй
история - это проститутка в руках политиков.
я не оправдываю советский подход к землевладельцам и другие перегибы и иногда тупости, которых было не мало. но судить то время нельзя из теперешних представлений. я лишь о том, что было и хорошее. и о нем тоже нужно помнить.
нет ничего белого и черного, все оттенки серого.
а пролетариат не всегда сам виновен. я знаю больше чем 1 случай когда просто не везет человеку или он просто не приспособлен коммерциализировать свои умения (не может их монетизировать).
я и свой путь рассматриваю как удачу (хотя в лотерею ни разу не играл). без нее в жизни никак.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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