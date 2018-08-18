jj1981ua написав:

adeges написав: А откуда у вас такая к совку любовь? В 91 году вам было 9 лет.



Думаю, это от родителей. Видимо, у них все в совке все было хорошо. А потом - нет. А откуда у вас такая к совку любовь? В 91 году вам было 9 лет.Думаю, это от родителей. Видимо, у них все в совке все было хорошо. А потом - нет.

у меня нет любви и нелюбви.я вижу и плюсы и минусы. а у нас принято только гадить в ту сторону.я вырос с мамой и ей до сих пор все равно как страна называется лишь бы была возможность нормально жить (подозреваю в таком же мнении абсолютное большинство обычных людей). в совке ей с ребенком было также как и всем остальным - на жизнь кое-как хватало, но не больше.но теперь у нее обеспеченная старость и я горжусь, что я смог ей ее дать. вот куда ушла часть тог, что я заработал.мораль - просто быть объективнее. а не "совок г***о", а "штаты и европа - наша мечта". мы их колония и нам не быть на их месте.и да, я надеюсь тут дожить до нормальной страны для людей. мечтать то можно?кстати, я не могу в европе жить: я гомофоб. и детей учу, что педики это не нормально!зы: щас припрет безликий и 20 листов выходного оффтопа потрет)