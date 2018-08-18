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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4657465846594660

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 124
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
29%
36
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:25

  reus написав:
  jj1981ua написав:я лишь о том, что было и хорошее. и о нем тоже нужно помнить.

Образование было в совке на высоком уровне. Правда, поступить на некоторые специальности простому смертному было не реально. То, что я вижу сейчас происходит в сфере образования, это дно.

ще один міфотворець
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:33

  jj1981ua написав:
  Унуноктий написав:удачник неудачник не в том вопрос... просто у нас нет института аренды как такового.... и ты можешь быть миллионером но это никак не защищает тебя от "заскоков" собственника квартиры...
я только один случай знаю что арендатор заплатил за квартиру в парк авеню за год вперёд 30 000 долларов, с условием что он год не видит владельцев квартиры... вообще... но это 30 000 долларов

ну у меня аренда 12,5т и уговор с арендодателем на 4-5 лет (обсудил с ним перед тем как старшая в прошлом году пошла в школу).
но я думаю я раньше определюсь.
хотя (как показал коронодурдом) в мире может случиться все, что угодно.

твой "уговор" пустой звук, ты можешь завтра прийти домой и увидеть поменяные замки и вещи козле двери...
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Нафиг кому нужен этот мост?"(с)

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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:40

  airmax78 написав:"Нафиг кому нужен этот мост?"(с)

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як там поъздка на ПОХ, два часа,
як Шулявський міст, а на Борщагівці?
де там ще що устало?
як метро на Віник?
як міст на Трою?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:43

  flyman написав:
  airmax78 написав:"Нафиг кому нужен этот мост?"(с)


як там поъздка на ПОХ, два часа,
як Шулявський міст, а на Борщагівці?
де там ще що устало?
як метро на Віник?
як міст на Трою?

Я решил больше на левый берег не ездить. До осени. Осенью все окончательно уедут и будет свободно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:45

flyman муха смотри тут какой то умный чувак учит програмистов становиться лендлордами https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_7.html
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 21:53

  Унуноктий написав:flyman муха смотри тут какой то умный чувак учит програмистов становиться лендлордами https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_7.html

так в 40 років сплав по Дніпру,
а хто не сплавився, йде в лендлорди.

п.с.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цікаво, яка зараз ціна такого:
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Буде дорожчати до цих рівнів?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Совок, очередь за селёдкой
Улицу узнаете?Зображення
Унуноктий
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