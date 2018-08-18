Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:удачник неудачник не в том вопрос... просто у нас нет института аренды как такового.... и ты можешь быть миллионером но это никак не защищает тебя от "заскоков" собственника квартиры... я только один случай знаю что арендатор заплатил за квартиру в парк авеню за год вперёд 30 000 долларов, с условием что он год не видит владельцев квартиры... вообще... но это 30 000 долларов
ну у меня аренда 12,5т и уговор с арендодателем на 4-5 лет (обсудил с ним перед тем как старшая в прошлом году пошла в школу). но я думаю я раньше определюсь. хотя (как показал коронодурдом) в мире может случиться все, что угодно.
твой "уговор" пустой звук, ты можешь завтра прийти домой и увидеть поменяные замки и вещи козле двери...