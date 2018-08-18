Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я решил последовать советам ветки и нашел подработку. В данный момент подготавливаю к дополнительной сессии по ЗНО, английский язык. Успехи в обучении радуют, но есть одно НО - абитуриент кусается и грозится повязывать патлы любой мадаме, которая ко мне приблизится. Педагогом быть тяжело.
Frant написав:Реус, ви закінчили сільську школу і 5 студентських років "навчались" на двох роботах. Тому що ви, як і інша укро-їліта, надзвичайно жадібні до грошей.
Реус, ви не можете зрозуміти різницю між американською(західноєвропейською) елітою, яка реально щось створює і розвиває свої країни. Укро-бидлота, з 3 класами школи і коридором, лише грабує територію свого проживання. Отримані гроші виводить за кордон. Потім й сама їде геть.
Саме тому розвиток цієї території зупинився в 1991 році. Саме тому ВВП -2020 в 1,5 рази меньше ВВП-1991. Саме тому населення масово емігрує звідси.
Тому що укро-їліта - несправжня! Це бидло, яке дорвалось до корита і висмоктує останні соки з цієї території. За 29 років укро-їліта не створила жодної нового технології (ракети не в рахунок, то радянський спадок), не побудувала жодного завода, жодної ферми для КРС чи свиней не побудувала!Укро-їліта - це паразити, неграмотна, неосвічена звіздота.
Я народився і виріс у невеликому містечку біля 50 00 жителів. Вчився у найкращій школі міста. Вважаю що вчителі були дуже фаховими і я отримав чудову освіту. З мого класу 99% учнів отримали вищу освіту в різних ВУЗах СРСР. Я був змушений працювати після занять, тому, що розумів, що після закінчення університету мені ніхто квартиру у Києві не подарує. Тому, поставив собі ціль до кінця навчання придбати нерухомість. Для мене гроші не є ціллю, а лише інструмент для досягнення мети. Я ніколи не був держ. службовцем, статки заробив прозоро не порушуючи законодавства, завжди платив податки. Всі мої друзі, партнери по бізнесу мають справжню освіту, не грабували цю країну, а інвестували та створювали робочі місця. Є інша реальність, яку ви не хочете бачити і сприймати, тому, що класова ненависть, це природне явище, і немає значеняя для пролетаріату яким чином ворог зміг заробити капітал.
Реус не знає, що Україна і Молдова - найбідніші країни Європи ? Що з 52 млн населення в 1991 - в 2020 залишилось не більше 35 млн.
Реус, порівняйте рівень життя пересічного України, Польщі і Східної Німеччини.
Може , тоді зрозумієте, чому третина населення ненавидить цю країну (тобто її "еліту" і "закони"), а частина населення з зброєю в руках воює проти неї. Реус, це ж неспроста!
Реус, сядьте на електричку і від'їдьте за 100 км від Києва. Або власною машиною - по глухим селам і райцентрам проїдьте.
Тоді продовжимо розмову про "досягнення" укро-бидло-еліти за 29 років))))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 05 лип, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
pesikot написав:Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым. Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный
Так, добір ніхто не зупиняв і не відміняв, у випадку з людиною спостерігаємо зростання значення соціальних чинників і зменшення біологічних. Але потрібно враховувати, що добір відбувається не тільки у вигляді виживання особин, а також у продовженні себе в своїх нащадках (хто не має дітей - лузер боротьби за існування і він вибуває зі свята життя разом зі смертю свого організму).
Передача ДНК -- це, все ж таки, не передача себе... Ні своїх думок, ні світогляду, нічого. Крім як у випадку, якщо робитимете це наполегливо й цілеспрямовано. Але якщо лише працюєте, і платите податки -- то не матимете часу... Дитину у вас таки вкрадуть. Ментально.
Людина -- це не ДНК. Людина -- сукупність ідей.
Чи були діти у Леніна? Яка доля дітей Сталіна? Чи є виводок у Путіна...? Але ці персонажі кристалізували найогидіші риси своїх підданих, винищили десятки мільйонів людей, залишили глибокі психотравми, що існують і домінують і понині: http://m.tyzhden.ua/History/124012 Огидна архітектура Києва (навіть новобудови, хоч би і біля м. Печерська), на яку чомусь і досі є покупці -- один із проявів діяльності тих упирів... У Францівську вдвічі дешевше і значно красивіше. Засилля автівок на вулицях укр.міст -- то, мабуть, наслідок комуняцьких ідей про нікчемність людини...
Але також у нащадках себе продовжують Бахи, Бетховени, Моцарти, Стівени Кінги, Айн Ренди, Майкли Крайтони, Джобси, Гейтси, Цукерберги... Гарні люди -- що роблять щось велике й добре. Навіть якщо не мають власних дітей. Але саме вони покращують людство.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Frant написав:Може , тоді зрозумієте, чому третина населення ненавидить цю країну (тобто її "еліту" і "закони"),
Я добре розумію, що населення обирає мені цю "еліту", потім, мабуть її ненавидить.
Frant написав:Реус, сядьте на електричку і від'їдьте за 100 км від Києва. Або власною машиною - по глухим селам і райцентрам проїдьте. Тоді продовжимо розмову про "досягнення" укро-бидло-еліти за 29 років))))
Я кожні пів року буваю у батьків на батьківщині (дякувати богу, що вони ще живі і здорові), бачу майже повну деградацію мого міста, в якому я народився. Мені боляче, але люди самі винні в тому, що мають таку державу. Голосують за гречку та популізм, потім мають злидні та безлад.
Frant написав:Може , тоді зрозумієте, чому третина населення ненавидить цю країну (тобто її "еліту" і "закони"),
Я добре розумію, що населення обирає мені цю "еліту", потім, мабуть її ненавидить.
Frant написав:Реус, сядьте на електричку і від'їдьте за 100 км від Києва. Або власною машиною - по глухим селам і райцентрам проїдьте. Тоді продовжимо розмову про "досягнення" укро-бидло-еліти за 29 років))))
Я кожні пів року буваю у батьків на батьківщині (дякувати богу, що вони ще живі і здорові), бачу майже повну деградацію мого міста, в якому я народився. Мені боляче, але люди самі винні в тому, що мають таку державу. Голосують за гречку та популізм, потім мають злидні та безлад.
вы верите в демократию и выборы? ну на низовом уровне типа села - ок. но даже в городе среднего размера - это уже медийная кампания и внушение всем и вся. а значит это уже манипуляция выборами. по аналогии - вы заболели и приходите в поликлинику, там сидят 3-5 врачей, все с дипломами и вашими анализами и ... рассказывают "выбери меня". человеку чтобы правильно выбрать нужно самому стать врачом. или угадывай.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.