Додано: Нед 05 лип, 2020 23:40

vovamuha007 написав: pesikot написав: Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым.

Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым.Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный



Так, добір ніхто не зупиняв і не відміняв, у випадку з людиною спостерігаємо зростання значення соціальних чинників і зменшення біологічних. Але потрібно враховувати, що добір відбувається не тільки у вигляді виживання особин, а також у продовженні себе в своїх нащадках (хто не має дітей - лузер боротьби за існування і він вибуває зі свята життя разом зі смертю свого організму). Так, добір ніхто не зупиняв і не відміняв, у випадку з людиною спостерігаємо зростання значення соціальних чинників і зменшення біологічних. Але потрібно враховувати, що добір відбувається не тільки у вигляді виживання особин, а також у продовженні себе в своїх нащадках (хто не має дітей - лузер боротьби за існування і він вибуває зі свята життя разом зі смертю свого організму).

Передача ДНК -- це, все ж таки, не передача себе... Ні своїх думок, ні світогляду, нічого. Крім як у випадку, якщо робитимете це наполегливо й цілеспрямовано. Але якщо лише працюєте, і платите податки -- то не матимете часу... Дитину у вас таки вкрадуть. Ментально.Людина -- це не ДНК.Людина -- сукупність ідей.Чи були діти у Леніна? Яка доля дітей Сталіна? Чи є виводок у Путіна...?Але ці персонажі кристалізували найогидіші риси своїх підданих, винищили десятки мільйонів людей, залишили глибокі психотравми, що існують і домінують і понині:Огидна архітектура Києва (навіть новобудови, хоч би і біля м. Печерська), на яку чомусь і досі є покупці -- один із проявів діяльності тих упирів...У Францівську вдвічі дешевше і значно красивіше.Засилля автівок на вулицях укр.міст -- то, мабуть, наслідок комуняцьких ідей про нікчемність людини...Але також у нащадках себе продовжують Бахи, Бетховени, Моцарти, Стівени Кінги, Айн Ренди, Майкли Крайтони, Джобси, Гейтси, Цукерберги...Гарні люди -- що роблять щось велике й добре. Навіть якщо не мають власних дітей. Але саме вони покращують людство.