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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4658465946604661

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 124
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
29%
36
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:06

Я решил последовать советам ветки и нашел подработку. В данный момент подготавливаю к дополнительной сессии по ЗНО, английский язык. Успехи в обучении радуют, но есть одно НО - абитуриент кусается и грозится повязывать патлы любой мадаме, которая ко мне приблизится. Педагогом быть тяжело.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

да что там история...
тут https://kiev.mesto.ua/uk/sale/desnyansk ... 17435.html
люди за 3-ху на троещине 140 хотят. шел 2020 год...
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    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:12

      airmax78 написав:
      BIGor написав:Цікаво, яка зараз ціна такого:
    Зображення
    Зображення
    Зображення
    Буде дорожчати до цих рівнів?

    От блин кто-то откэшился. Капец. Та что за 950 - если кто сейчас 250 даст - надо хватать и бежать, пока не передумали.

    Еще помню к этому журналу шло дополнение, недвижимость за рубежом. Виллы в Испании по 250 килоевро. Вот были времена...
    BIGor
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:15

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    В Одессе некоторые фермеры из за засухи даже урожай собирать не будут. Это к дорожаю или дешевею?
    prosecutor
     
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:21

      prosecutor написав:В Одессе некоторые фермеры из за засухи даже урожай собирать не будут. Это к дорожаю или дешевею?

    Это ни о чем.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:35

      reus написав:
      Frant написав:Реус, ви закінчили сільську школу і 5 студентських років "навчались" на двох роботах. Тому що ви, як і інша укро-їліта, надзвичайно жадібні до грошей.

    Реус, ви не можете зрозуміти різницю між американською(західноєвропейською) елітою, яка реально щось створює і розвиває свої країни.
    Укро-бидлота, з 3 класами школи і коридором, лише грабує територію свого проживання. Отримані гроші виводить за кордон. Потім й сама їде геть.

    Саме тому розвиток цієї території зупинився в 1991 році. Саме тому ВВП -2020 в 1,5 рази меньше ВВП-1991. Саме тому населення масово емігрує звідси.

    Тому що укро-їліта - несправжня! Це бидло, яке дорвалось до корита і висмоктує останні соки з цієї території. За 29 років укро-їліта не створила жодної нового технології (ракети не в рахунок, то радянський спадок), не побудувала жодного завода, жодної ферми для КРС чи свиней не побудувала!Укро-їліта - це паразити, неграмотна, неосвічена звіздота.

    Я народився і виріс у невеликому містечку біля 50 00 жителів. Вчився у найкращій школі міста. Вважаю що вчителі були дуже фаховими і я отримав чудову освіту. З мого класу 99% учнів отримали вищу освіту в різних ВУЗах СРСР.
    Я був змушений працювати після занять, тому, що розумів, що після закінчення університету мені ніхто квартиру у Києві не подарує. Тому, поставив собі ціль до кінця навчання придбати нерухомість. Для мене гроші не є ціллю, а лише інструмент для досягнення мети. Я ніколи не був держ. службовцем, статки заробив прозоро не порушуючи законодавства, завжди платив податки. Всі мої друзі, партнери по бізнесу мають справжню освіту, не грабували цю країну, а інвестували та створювали робочі місця. Є інша реальність, яку ви не хочете бачити і сприймати, тому, що класова ненависть, це природне явище, і немає значеняя для пролетаріату яким чином ворог зміг заробити капітал.

    Реус не знає, що Україна і Молдова - найбідніші країни Європи ?
    Що з 52 млн населення в 1991 - в 2020 залишилось не більше 35 млн.

    Реус, порівняйте рівень життя пересічного України, Польщі і Східної Німеччини.

    Може , тоді зрозумієте, чому третина населення ненавидить цю країну (тобто її "еліту" і "закони"), а частина населення з зброєю в руках воює проти неї. Реус, це ж неспроста!

    Реус, сядьте на електричку і від'їдьте за 100 км від Києва. Або власною машиною - по глухим селам і райцентрам проїдьте.

    Тоді продовжимо розмову про "досягнення" укро-бидло-еліти за 29 років))))
    Востаннє редагувалось Frant в Нед 05 лип, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
    Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
    Frant
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    Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 23:40

      vovamuha007 написав:
      pesikot написав:Ну выжил ребёнок, но всё равно остался тупым.
    Естественный отбор, но уже не физиологический, а социальный


    Так, добір ніхто не зупиняв і не відміняв, у випадку з людиною спостерігаємо зростання значення соціальних чинників і зменшення біологічних. Але потрібно враховувати, що добір відбувається не тільки у вигляді виживання особин, а також у продовженні себе в своїх нащадках (хто не має дітей - лузер боротьби за існування і він вибуває зі свята життя разом зі смертю свого організму).


    Передача ДНК -- це, все ж таки, не передача себе... Ні своїх думок, ні світогляду, нічого. Крім як у випадку, якщо робитимете це наполегливо й цілеспрямовано. Але якщо лише працюєте, і платите податки -- то не матимете часу... Дитину у вас таки вкрадуть. Ментально.

    Людина -- це не ДНК.
    Людина -- сукупність ідей.

    Чи були діти у Леніна? Яка доля дітей Сталіна? Чи є виводок у Путіна...?
    Але ці персонажі кристалізували найогидіші риси своїх підданих, винищили десятки мільйонів людей, залишили глибокі психотравми, що існують і домінують і понині: http://m.tyzhden.ua/History/124012 :(
    Огидна архітектура Києва (навіть новобудови, хоч би і біля м. Печерська), на яку чомусь і досі є покупці -- один із проявів діяльності тих упирів...
    У Францівську вдвічі дешевше і значно красивіше.
    Засилля автівок на вулицях укр.міст -- то, мабуть, наслідок комуняцьких ідей про нікчемність людини... :(


    Але також у нащадках себе продовжують Бахи, Бетховени, Моцарти, Стівени Кінги, Айн Ренди, Майкли Крайтони, Джобси, Гейтси, Цукерберги...
    Гарні люди -- що роблять щось велике й добре. Навіть якщо не мають власних дітей. Але саме вони покращують людство.
    А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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    Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:08

      Frant написав:Може , тоді зрозумієте, чому третина населення ненавидить цю країну (тобто її "еліту" і "закони"),

    Я добре розумію, що населення обирає мені цю "еліту", потім, мабуть її ненавидить.
      Frant написав:Реус, сядьте на електричку і від'їдьте за 100 км від Києва. Або власною машиною - по глухим селам і райцентрам проїдьте.
    Тоді продовжимо розмову про "досягнення" укро-бидло-еліти за 29 років))))

    Я кожні пів року буваю у батьків на батьківщині (дякувати богу, що вони ще живі і здорові), бачу майже повну деградацію мого міста, в якому я народився. Мені боляче, але люди самі винні в тому, що мають таку державу. Голосують за гречку та популізм, потім мають злидні та безлад.
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    Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:15

      reus написав:
      Frant написав:Може , тоді зрозумієте, чому третина населення ненавидить цю країну (тобто її "еліту" і "закони"),

    Я добре розумію, що населення обирає мені цю "еліту", потім, мабуть її ненавидить.
      Frant написав:Реус, сядьте на електричку і від'їдьте за 100 км від Києва. Або власною машиною - по глухим селам і райцентрам проїдьте.
    Тоді продовжимо розмову про "досягнення" укро-бидло-еліти за 29 років))))

    Я кожні пів року буваю у батьків на батьківщині (дякувати богу, що вони ще живі і здорові), бачу майже повну деградацію мого міста, в якому я народився. Мені боляче, але люди самі винні в тому, що мають таку державу. Голосують за гречку та популізм, потім мають злидні та безлад.

    вы верите в демократию и выборы?
    ну на низовом уровне типа села - ок.
    но даже в городе среднего размера - это уже медийная кампания и внушение всем и вся. а значит это уже манипуляция выборами.
    по аналогии - вы заболели и приходите в поликлинику, там сидят 3-5 врачей, все с дипломами и вашими анализами и ... рассказывают "выбери меня". человеку чтобы правильно выбрать нужно самому стать врачом. или угадывай.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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