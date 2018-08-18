Додано: Пон 06 лип, 2020 00:48

Libo написав: Ребята, у вас грандиозный прогресс по сравнению с русской свинотой, которая считает себя цивилизацией. Внимательно посмотрите. 200 км от Москвы. Ужас. Скотобаза. И эти русские животные считают, что создали модель общества для подражания, а вы, которые на десять голов выше, рвете на ж. волосы и называете себя деградантами.

Нельзя так самообсиранием заниматься. Ребята, у вас грандиозный прогресс по сравнению с русской свинотой, которая считает себя цивилизацией. Внимательно посмотрите. 200 км от Москвы. Ужас. Скотобаза. И эти русские животные считают, что создали модель общества для подражания, а вы, которые на десять голов выше, рвете на ж. волосы и называете себя деградантами.Нельзя так самообсиранием заниматься.

Никто не спорит, что моковия, это болото. Украина в таком положении в т. ч. и потому, что была колонией варваров. Я уверен, в том, что у нас со временем будет нормальное цивилизованное, благополучное государство. Лично у меня, все хорошо, просто за державу сейчас обидно(с) Но, что интересно, когда я спросил у своих родителей, когда им лучше жилось при совке, или сейчас в независимой Украине на пенсии. Они в один голос ответили, что сейчас... Поэтому те, кто кричит, что сейчас тяжело, пускай попробуют пожить сейчас в Северной Корее.