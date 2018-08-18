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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4659466046614662

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 124
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
29%
36
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:48

  Libo написав:Ребята, у вас грандиозный прогресс по сравнению с русской свинотой, которая считает себя цивилизацией. Внимательно посмотрите. 200 км от Москвы. Ужас. Скотобаза. И эти русские животные считают, что создали модель общества для подражания, а вы, которые на десять голов выше, рвете на ж. волосы и называете себя деградантами.
Нельзя так самообсиранием заниматься.

Никто не спорит, что моковия, это болото. Украина в таком положении в т. ч. и потому, что была колонией варваров. Я уверен, в том, что у нас со временем будет нормальное цивилизованное, благополучное государство. Лично у меня, все хорошо, просто за державу сейчас обидно(с) Но, что интересно, когда я спросил у своих родителей, когда им лучше жилось при совке, или сейчас в независимой Украине на пенсии. Они в один голос ответили, что сейчас... Поэтому те, кто кричит, что сейчас тяжело, пускай попробуют пожить сейчас в Северной Корее.
Востаннє редагувалось reus в Пон 06 лип, 2020 01:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 00:55

  jj1981ua написав:вы верите в демократию и выборы?
ну на низовом уровне типа села - ок.
но даже в городе среднего размера - это уже медийная кампания и внушение всем и вся. а значит это уже манипуляция выборами.
по аналогии - вы заболели и приходите в поликлинику, там сидят 3-5 врачей, все с дипломами и вашими анализами и ... рассказывают "выбери меня". человеку чтобы правильно выбрать нужно самому стать врачом. или угадывай.

Демократия и выборы, это лучше, чем совок. Любая информация, это манипуляция, просто нужно иметь мозги, для того, чтобы не воспринять все за чистую монету.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 01:13

  airmax78 написав:
  prosecutor написав:В Одессе некоторые фермеры из за засухи даже урожай собирать не будут. Это к дорожаю или дешевею?

Это ни о чем.


это к тому шо если эти фермеры брали кредиты - то кредиты они не вернут
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 01:19

  uaprofi написав:
  airmax78 написав:
  prosecutor написав:В Одессе некоторые фермеры из за засухи даже урожай собирать не будут. Это к дорожаю или дешевею?

Это ни о чем.


это к тому шо если эти фермеры брали кредиты - то кредиты они не вернут

Если фермеры брали кредиты - то они страховали урожай. Если не страховали или страховали ради отмазки - будет им наука. Позитив в любом случае.
airmax78
 
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  #<1 ... 4659466046614662
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