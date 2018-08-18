Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Libo написав:Ребята, у вас грандиозный прогресс по сравнению с русской свинотой, которая считает себя цивилизацией. Внимательно посмотрите. 200 км от Москвы. Ужас. Скотобаза. И эти русские животные считают, что создали модель общества для подражания, а вы, которые на десять голов выше, рвете на ж. волосы и называете себя деградантами. Нельзя так самообсиранием заниматься.
Никто не спорит, что моковия, это болото. Украина в таком положении в т. ч. и потому, что была колонией варваров. Я уверен, в том, что у нас со временем будет нормальное цивилизованное, благополучное государство. Лично у меня, все хорошо, просто за державу сейчас обидно(с) Но, что интересно, когда я спросил у своих родителей, когда им лучше жилось при совке, или сейчас в независимой Украине на пенсии. Они в один голос ответили, что сейчас... Поэтому те, кто кричит, что сейчас тяжело, пускай попробуют пожить сейчас в Северной Корее.
Востаннє редагувалось reus в Пон 06 лип, 2020 01:15, всього редагувалось 1 раз.
jj1981ua написав:вы верите в демократию и выборы? ну на низовом уровне типа села - ок. но даже в городе среднего размера - это уже медийная кампания и внушение всем и вся. а значит это уже манипуляция выборами. по аналогии - вы заболели и приходите в поликлинику, там сидят 3-5 врачей, все с дипломами и вашими анализами и ... рассказывают "выбери меня". человеку чтобы правильно выбрать нужно самому стать врачом. или угадывай.
Демократия и выборы, это лучше, чем совок. Любая информация, это манипуляция, просто нужно иметь мозги, для того, чтобы не воспринять все за чистую монету.
prosecutor написав:В Одессе некоторые фермеры из за засухи даже урожай собирать не будут. Это к дорожаю или дешевею?
По традиции форума к дорожаю. Типа урожай собирать не будут, сорвуться в Киев в розетчники что создаст спрос на кийовский битон.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Libo написав:Ребята, у вас грандиозный прогресс по сравнению с русской свинотой, которая считает себя цивилизацией. Внимательно посмотрите. 200 км от Москвы. Ужас. Скотобаза. И эти русские животные считают, что создали модель общества для подражания, а вы, которые на десять голов выше, рвете на ж. волосы и называете себя деградантами. Нельзя так самообсиранием заниматься.
Никто не спорит, что моковия, это болото. Украина в таком положении в т. ч. и потому, что была колонией варваров. Я уверен, в том, что у нас со временем будет нормальное цивилизованное, благополучное государство. Лично у меня, все хорошо, просто за державу сейчас обидно(с) Но, что интересно, когда я спросил у своих родителей, когда им лучше жилось при совке, или сейчас в независимой Украине на пенсии. Они в один голос ответили, что сейчас... Поэтому те, кто кричит, что сейчас тяжело, пускай попробуют пожить сейчас в Северной Корее.
Реус, навіть в Північній Кореї та на Кубі - стало легше жити за останні 30 років! Прогрес, комп'ютеризація ,автоматизація і механізація, втілення досягненнь науки, яку ви презираєие - не чули про таке, ні???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Життя в недобудах, яких повно по всьому Києву. Дехто не бачить їх. Тому:
"Заморожене життя. Як люди живуть в закинутих недобудовах. Заморожені будівництва в Києві, на жаль, не дивина. Бетонна коробка без води і каналізації, але… увечері в одному з вікон одного з таких будинків постійно горить світло. У замороженій висотці без благ цивілізації живуть люди. Два доктори наук. Ми побували у них в них.
Заради цих квадратних метрів родина відкладала 20 років. Мрія була вже поруч. Професори навіть заїхали у квартиру і зробили ремонт. Адже їм сказали – за два місяці будинок здадуть.
Тепер великий холодильник у квартирі – хіба для магнітиків. Електроплита – для краси. Потужності не вистачає. Та найскладніше – воду на дев’ятий поверх Володимир Студінський носить у руках.
Вода тут – найцінніше. Каналізація не працює.
Майже сорок будинків, 11 тисяч сімей, у яких, можна сказати, вкрали їхні квартири."