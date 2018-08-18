Янукович , Азаров, Курченко і др. з радістю підписались би під цими словами!
Вони теж "старались для держави, як могли";
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Додано: Пон 06 лип, 2020 07:35
R
Янукович , Азаров, Курченко і др. з радістю підписались би під цими словами!
Вони теж "старались для держави, як могли";
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 06 лип, 2020 07:42
Життя в недобудах, яких повно по всьому Києву. Дехто не бачить їх.
Тому:
"Заморожене життя. Як люди живуть в закинутих недобудовах.
Заморожені будівництва в Києві, на жаль, не дивина. Бетонна коробка без води і каналізації, але… увечері в одному з вікон одного з таких будинків постійно горить світло. У замороженій висотці без благ цивілізації живуть люди. Два доктори наук. Ми побували у них в них.
Заради цих квадратних метрів родина відкладала 20 років. Мрія була вже поруч. Професори навіть заїхали у квартиру і зробили ремонт. Адже їм сказали – за два місяці будинок здадуть.
Тепер великий холодильник у квартирі – хіба для магнітиків. Електроплита – для краси. Потужності не вистачає. Та найскладніше – воду на дев’ятий поверх Володимир Студінський носить у руках.
Вода тут – найцінніше.
Каналізація не працює.
Майже сорок будинків, 11 тисяч сімей, у яких, можна сказати, вкрали їхні квартири."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 06 лип, 2020 07:45
Додано: Пон 06 лип, 2020 07:47
[/quote]
это к тому шо если эти фермеры брали кредиты - то кредиты они не вернут[/quote]
Если фермеры брали кредиты - то они страховали урожай. Если не страховали или страховали ради отмазки - будет им наука. Позитив в любом случае.[/quote]
Такая ситуация много где по стране.
Год назад покупали машины по 100 куе. В этом уже продают по 60
Додано: Пон 06 лип, 2020 08:40
Додано: Пон 06 лип, 2020 08:45
я думал ты предложил пробежать на спор кто быстрее, тю)
а чтобы тебя не называли пузатым красномордым алкашом, (или там вором гсм) - не переходи на личности сам - не я первый это начал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:31
Знайомі пілоти застряли в Африці. Вже 3 місяця як повинна була бути ротація. А на 3 місяця більше необхідно терміну в прекрасній республіці Малі, то досить складно.
Будьмо толерантними:-)
Всім процвітання!
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:33
На мій погляд, держава повинна підтримувати тільки пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями. Всі інші, повинні дбати про себе самі. Заробити є безліч можливостей, було б бажання. Науки практично в Україні немає, а є звання та наукові ступені за гроші, тому там нема що любити.
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:37
Держава, це не тільки злодійкувата "еліта", а й платники податків.
Де, ваш АзІров, Курченко, та Янукович? А платники податків поки що, залишились.
Через деякий час у нас буде все добре.
Додано: Пон 06 лип, 2020 09:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В июне 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева немного снизилась.
Об этом свидетельствует аналитика портала “СтройОбзор”.
Цена в первый день лета, по сравнению с маем, опустилась на 0,7% и составила 29 237 грн за кв. м (в мае – 29 429 грн за кв. м).
https://news.finance.ua/ru/news/-/473748/tseny-na-kvartiry-v-novostrojkah-kieva-v-nachale-leta-snizilis
фінанс уа - абвалішки
https://fi202x.blogspot.com/
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