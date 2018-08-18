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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4657465846594660

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 124
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
29%
36
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:35

R

  reus написав:цивилизованное, благополучное государство. Лично у меня, все хорошо, просто за державу сейчас обидно(с)

Янукович , Азаров, Курченко і др. з радістю підписались би під цими словами!

Вони теж "старались для держави, як могли";
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:42

Життя в недобудах, яких повно по всьому Києву. Дехто не бачить їх.
Тому:

"Заморожене життя. Як люди живуть в закинутих недобудовах.
Заморожені будівництва в Києві, на жаль, не дивина. Бетонна коробка без води і каналізації, але… увечері в одному з вікон одного з таких будинків постійно горить світло. У замороженій висотці без благ цивілізації живуть люди. Два доктори наук. Ми побували у них в них.

Заради цих квадратних метрів родина відкладала 20 років. Мрія була вже поруч. Професори навіть заїхали у квартиру і зробили ремонт. Адже їм сказали – за два місяці будинок здадуть.


Тепер великий холодильник у квартирі – хіба для магнітиків. Електроплита – для краси. Потужності не вистачає. Та найскладніше – воду на дев’ятий поверх Володимир Студінський носить у руках.

Вода тут – найцінніше.
Каналізація не працює.


Майже сорок будинків, 11 тисяч сімей, у яких, можна сказати, вкрали їхні квартири."

https://uainfo.org/blognews/1593989008- ... dovah.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:45

  Хомякоид написав:
  prosecutor написав:В Одессе некоторые фермеры из за засухи даже урожай собирать не будут. Это к дорожаю или дешевею?


По традиции форума к дорожаю.
Типа урожай собирать не будут, сорвуться в Киев в розетчники что создаст спрос на кийовский битон. :D


Вот я тоже так думаю :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 07:47

[/quote]

это к тому шо если эти фермеры брали кредиты - то кредиты они не вернут[/quote]
Если фермеры брали кредиты - то они страховали урожай. Если не страховали или страховали ради отмазки - будет им наука. Позитив в любом случае.[/quote]

Такая ситуация много где по стране.
Год назад покупали машины по 100 куе. В этом уже продают по 60 :)
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:40

  prosecutor написав:Такая ситуация много где по стране.
Год назад покупали машины по 100 куе. В этом уже продают по 60 :)


Да, и со своими вырученными 60000$ полетят киевский бетон скупать. Однозначно к дорожаю )))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 08:45

  Hotab написав:Что значит "буду". Уже кидал. Пистак бить не пришлось, сам все понял.
Но тебе никто и не предлагал бегать. Это ж ты предъявил, что я пузатый крамордый алкаш. Я предлагаю пробежать червонец. Это подтвердит, что не пузатый, и не красномордыый, и не алкаш? И меня устроит литрован вискаря. Много ли надо алашам.


я думал ты предложил пробежать на спор кто быстрее, тю)
а чтобы тебя не называли пузатым красномордым алкашом, (или там вором гсм) - не переходи на личности сам - не я первый это начал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:31

  kingkongovets написав:
  Hotab написав:Что значит "буду". Уже кидал. Пистак бить не пришлось, сам все понял.
Но тебе никто и не предлагал бегать. Это ж ты предъявил, что я пузатый крамордый алкаш. Я предлагаю пробежать червонец. Это подтвердит, что не пузатый, и не красномордыый, и не алкаш? И меня устроит литрован вискаря. Много ли надо алашам.


я думал ты предложил пробежать на спор кто быстрее, тю)
а чтобы тебя не называли пузатым красномордым алкашом, (или там вором гсм) - не переходи на личности сам - не я первый это начал


Знайомі пілоти застряли в Африці. Вже 3 місяця як повинна була бути ротація. А на 3 місяця більше необхідно терміну в прекрасній республіці Малі, то досить складно.
Будьмо толерантними:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:33

  Frant написав:Реус, навіть в Північній Кореї та на Кубі - стало легше жити за останні 30 років!
Прогрес, комп'ютеризація ,автоматизація і механізація, втілення досягненнь науки, яку ви презираєие - не чули про таке, ні???

На мій погляд, держава повинна підтримувати тільки пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями. Всі інші, повинні дбати про себе самі. Заробити є безліч можливостей, було б бажання. Науки практично в Україні немає, а є звання та наукові ступені за гроші, тому там нема що любити.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:37

  Frant написав:Янукович , Азаров, Курченко і др. з радістю підписались би під цими словами!

Вони теж "старались для держави, як могли";

Держава, це не тільки злодійкувата "еліта", а й платники податків.
Де, ваш АзІров, Курченко, та Янукович? А платники податків поки що, залишились.
Через деякий час у нас буде все добре.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В июне 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева немного снизилась.

Об этом свидетельствует аналитика портала “СтройОбзор”.

Цена в первый день лета, по сравнению с маем, опустилась на 0,7% и составила 29 237 грн за кв. м (в мае – 29 429 грн за кв. м).

https://news.finance.ua/ru/news/-/473748/tseny-na-kvartiry-v-novostrojkah-kieva-v-nachale-leta-snizilis
фінанс уа - абвалішки :D :D :D
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 4657465846594660
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