Вже з середини травня, одразу з початком пом’якшення карантинних обмежень, почав оживати й ринок первинної нерухомості столиці: карколомне падіння продажів у березні та у квітні не змінило попиту, а лише відтермінувало його. На це відповідно відреагували й забудовники — середня вартість квадратного метру трошки підросла: з 25 000 грн/кв. м до 25 100 грн/кв. м. Відповідно, зі стабільністю курсу долара по відношенню до гривні — незначні коливання у межах 50 копійок — дало підґрунтя до зростання середньої ціни у доларі: з $910/кв. м до $940/кв. м.



Позитивним сигналом також можна назвати старти продажів в 3 ЖК та нові черги будівництва великих проектів. Хоча кількість проектів, де продажі ще не почалися або є можливість тільки бронювати квартири (10 ЖК), також свідчить про вичікувальну позицію деяких забудовників щодо купівельних настроїв.



Мінімальна вартість квадратного метра також зреагувала на настрої забудовників та збільшилася з 17 000 грн/кв. м до 17 500 грн/кв. м. Відповідно у доларі зростання з $620/кв. м у квітні до $660/кв. м у травні.



При цьому варто відмітити, якщо аналізувати ринок за класами житла, то ціна виросла у класі економ: з $640/кв. м до $680/кв. м. В інших класах ціни після квітневого падіння суттєво не змінилися: у класі комфорт — $790/кв. м у квітні та у травні, у класі бізнес — $1 400/кв. м, та у класі еліт — $2 530/кв. м.



Якщо порівняти вартість квадратного метра з даними минулого року, ми також бачимо зростання ціни попри всі карантини — 24 000 грн/кв. м у травні 2019 року (відповідно $910/кв. м).

