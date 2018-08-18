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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4659466046614662>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 124
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
29%
36
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:48

Ціни на новобудови столиці після карантину

Вже з середини травня, одразу з початком пом’якшення карантинних обмежень, почав оживати й ринок первинної нерухомості столиці: карколомне падіння продажів у березні та у квітні не змінило попиту, а лише відтермінувало його. На це відповідно відреагували й забудовники — середня вартість квадратного метру трошки підросла: з 25 000 грн/кв. м до 25 100 грн/кв. м. Відповідно, зі стабільністю курсу долара по відношенню до гривні — незначні коливання у межах 50 копійок — дало підґрунтя до зростання середньої ціни у доларі: з $910/кв. м до $940/кв. м.

Позитивним сигналом також можна назвати старти продажів в 3 ЖК та нові черги будівництва великих проектів. Хоча кількість проектів, де продажі ще не почалися або є можливість тільки бронювати квартири (10 ЖК), також свідчить про вичікувальну позицію деяких забудовників щодо купівельних настроїв.

Мінімальна вартість квадратного метра також зреагувала на настрої забудовників та збільшилася з 17 000 грн/кв. м до 17 500 грн/кв. м. Відповідно у доларі зростання з $620/кв. м у квітні до $660/кв. м у травні.

При цьому варто відмітити, якщо аналізувати ринок за класами житла, то ціна виросла у класі економ: з $640/кв. м до $680/кв. м. В інших класах ціни після квітневого падіння суттєво не змінилися: у класі комфорт — $790/кв. м у квітні та у травні, у класі бізнес — $1 400/кв. м, та у класі еліт — $2 530/кв. м.

Якщо порівняти вартість квадратного метра з даними минулого року, ми також бачимо зростання ціни попри всі карантини — 24 000 грн/кв. м у травні 2019 року (відповідно $910/кв. м).
https://3m2.ua/analitika/cziny-na-novob ... karantynu/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:50

Отже не зважаючи на деякі події, все таки ми змогли пережити тиждень болі.
Дуже коротких передих на вихідних і знову в бій! В бій за нікому не потрібні київські бетонометри.

Порадуйте черговими прогнозами ми всі помремо, але тиждень болі переживемо:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:52

  Frant написав:Життя в недобудах, яких повно по всьому Києву. Дехто не бачить їх.

Так хто лікар цим "інвесторам"? Якщо у людини немає клепки в голові, щоб за 100 доларів запитати у юриста що їй пропонують купити, то це її особиста проблема. При чому тут платники податків? Нехай уважно читають договір, що вони купили і хто що їм винен. І вимагають у тих і те, що прописано у договорі. Ніхто нікого не змушував платити за обіцянки, які ніхто не зобовязаний виконувати.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:57

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:PS: дальше первой глупости читать не стал, простите )

Понятно. Нечего на зеркало пенять.
Почитайте и поймете, что чувствуют люди, читающие ваши данные и ваши ссылки.


Благодарность, что кроме квартирных маклеров и "инвесторов" в бетон, есть еще люди, которые пытаются увидеть картину не просто Киева, а перспектив всей страны и уже через эти перспективы посмотреть на адекватность КРЖН.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:01

  reus написав:
  Frant написав:Життя в недобудах, яких повно по всьому Києву. Дехто не бачить їх.

Так хто лікар цим "інвесторам"? Якщо у людини немає клепки в голові, щоб за 100 доларів запитати у юриста що їй пропонують купити, то це її особиста проблема. При чому тут платники податків? Нехай уважно читають договір, що вони купили і хто що їм винен. І вимагають у тих і те, що прописано у договорі. Ніхто нікого не змушував платити за обіцянки, які ніхто не зобовязаний виконувати.

Дійсно, причому тут укро-їліта, яка пише закони, підзаконні акти і настанови щодо контролю???

Головне - нашатрати гроші на пересічних.
Нехай пересічні самі контпролюють якість продуктів, якість ліків, якість повітря і т.д.

А бидло-еліта буде гроші заробляти на пересічних, впарюючі їм неліквід. :mrgreen:

P.S. Для реусів - даю підказку: ніде в світі, крім України і ще можливо деяких африканських країн, неможливо побудувати сотні недобудів і "кинути" на гроші десятки тисяч інвешторів. :mrgreen:


  reus написав:Через деякий час у нас буде все добре.

Може, у Вас особисто та ваших друзів - так!
Але в цієї території та населення - ні!
Їх чекає подальша деградація, хаос і деструктуризація.

  reus написав:Науки практично в Україні немає

завдяки старанням укро-бидло-їліти.
Залишки того, що було в СРСР, на чолі з 100-літніми дідами, типу Патона.

Реус, зрозумійте - не можуть клоуни, проффесори з двома відсидками, шмигачі, самокатчики і особи, що замість навчання працювали на двох роботах - створити сучасну економіку! :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Якщо у людини немає клепки в голові, щоб за 100 доларів запитати у юриста що їй пропонують купити, то це її особиста проблема.
Не получили свои квартиры:
12 000 инвестьоров Аркады
13 000 инвесторов Укрбуд.
с каждого по соточке и плата составит 2 500 000 долл или 67 000 000 грн. Не многовато ли , чтоб разобраться в законности застройки?
Кроме того, по соточке мог заплатить и каждый инвестор этих контор, который получил свои квартиры...что еще увеличивает расходы на услуги юристов.
Только вод юрист по вопросам недвиги никак не предусмотрит оплеуху от НБУ для Аркады. И никак не гарантирует, что деньги инвесторов Укрбуда не пойдут на предвыборную кампанию Микитася и Порошенко
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Ніде в світі, крім України і ще можливо деяких африканських країн, неможливо побудувати сотні недобудів і "кинути" на гроші десятки тисяч інвешторів.

"Кидок", коли продавець не виконує свої зобов’язання перед покупцем. Згідно тих договорів, які підписали "інвестори", ніхто нікому нічого не зобов’язаний. Ніхто нікого не "кидав" Вони купили обіцянку, яку ніхто не зобов’язаний виконувати, тому вони просто Лохи. А Лохи не можуть бути заможними.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:39

А тим часом дві кімнати за 3 кгрн... що по курсу 50, менше 60 дол США!

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... HSGpn.html
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:40

  Serg-ik написав:
  reus написав:Якщо у людини немає клепки в голові, щоб за 100 доларів запитати у юриста що їй пропонують купити, то це її особиста проблема.
Не получили свои квартиры:
12 000 инвестьоров Аркады
13 000 инвесторов Укрбуд.
с каждого по соточке и плата составит 2 500 000 долл или 67 000 000 грн. Не многовато ли , чтоб разобраться в законности застройки?
Кроме того, по соточке мог заплатить и каждый инвестор этих контор, который получил свои квартиры...что еще увеличивает расходы на услуги юристов.
Только вод юрист по вопросам недвиги никак не предусмотрит оплеуху от НБУ для Аркады. И никак не гарантирует, что деньги инвесторов Укрбуда не пойдут на предвыборную кампанию Микитася и Порошенко


вместо того, чтобы писать очередную чушь, рекомендую посетить группу обманутых вкладчиков в фб и почитать шо они пишут - вопиющая юридическая безграмотность, жадность и инфантилизм, люди не понимают базовых вещей, они не понимают, шо купили не квартиры, а бумажки с обещаниями и на предложение идти в суд могут проклясть - "вы же знаете наши суды!!!" - когда в ответ на это спрашиваешь зачем же было отдавать деньги за бумажки, если не верите в то, что можете в суде отстоять свои права - а вы знаете сколько стоит готовое???
жадность порождает бедность, а лох должен жрать говно и страдать(с) - лучше не скажешь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:42

  Serg-ik написав:
  reus написав:Якщо у людини немає клепки в голові, щоб за 100 доларів запитати у юриста що їй пропонують купити, то це її особиста проблема.
Не получили свои квартиры:
12 000 инвестьоров Аркады
13 000 инвесторов Укрбуд.
с каждого по соточке и плата составит 2 500 000 долл или 67 000 000 грн. Не многовато ли , чтоб разобраться в законности застройки?
Кроме того, по соточке мог заплатить и каждый инвестор этих контор, который получил свои квартиры...что еще увеличивает расходы на услуги юристов.
Только вод юрист по вопросам недвиги никак не предусмотрит оплеуху от НБУ для Аркады. И никак не гарантирует, что деньги инвесторов Укрбуда не пойдут на предвыборную кампанию Микитася и Порошенко

Если "инвестор" "покупает" :mrgreen: квартиру за несколько десятков тысяч долларов и при этом экономит 100 долларов, на то, чтобы ему объяснили что он покупает и какие риски, и что его деньги могут пойти на предвыборную компанию, то он типичный Лох, терпила. Большинство из "инвесторов" понимают, куда они влазят и что покупают, но надеются, что все их проблемы оплатят налогоплательщики. Думают, что самые хтропопые.
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