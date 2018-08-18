|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:50
kingkongovets написав:
вместо того, чтобы писать очередную чушь, рекомендую посетить группу обманутых вкладчиков в фб и почитать шо они пишут - вопиющая юридическая безграмотность, жадность и инфантилизм, люди не понимают базовых вещей, они не понимают, шо купили не квартиры, а бумажки с обещаниями и на предложение идти в суд могут прокляст
ясно дело, что "не чушь" пишите только Вы. Поведайте, кто же у нас на КРЖН продаёт квартиры, а не бумажки, тогда, когда они дешёвые, на этапе "от котлована до половина дома". С интересом почитаем
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11090
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 1021 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:53
reus написав:
ему объяснили что он покупает и какие риски, и что его деньги могут пойти на предвыборную компанию, то он типичный Лох, терпила.
Помните на днях видосик от Бигуса, кто-то закинул на форум? За каждым кандидатом в меры стоит застройщик. Значит все эти застройщики отпадают. Если, конечно, вы знаете о такой связи.
Если можно, дайте характеристику тем "инвесторам" Укрбуда и Аркады, которые получили свои квартиры. "Везучий лох"?
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 11090
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 1021 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:53
kingkongovets написав:
..
вместо того, чтобы писать очередную чушь, рекомендую посетить группу обманутых вкладчиков в фб и почитать шо они пишут - вопиющая юридическая безграмотность, жадность и инфантилизм, люди не понимают базовых вещей, они не понимают, шо купили не квартиры, а бумажки ..
не перегибайте. У УБ в инициативной группе очень грамотные люди, что добрались до кабмина и утрясли море вопросов - будут строить. По Аркаде не скажу, равно как и по прочим идиотам из фейсбуков, это ниачом.
А то, что Микитась лихо скидывался на предвыборку Пороху, а теперь как с гуся вода - это и правда обидно.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3632
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 872 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 лип, 2020 10:59
Serg-ik написав:
ясно дело, что "не чушь" пишите только Вы. Поведайте, кто же у нас на КРЖН продаёт квартиры, а не бумажки, тогда, когда они дешёвые, на этапе "от котлована до половина дома". С интересом почитаем
бесплатного сыра не бывает в принципе - жадная и глупая мышь платит за него очень дорогую цену - странно, что приходится объяснять азбучные истины топ-менеджеру
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7727
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:04
sequence написав: kingkongovets написав:
..
вместо того, чтобы писать очередную чушь, рекомендую посетить группу обманутых вкладчиков в фб и почитать шо они пишут - вопиющая юридическая безграмотность
, жадность и инфантилизм, люди не понимают базовых вещей, они не понимают, шо купили не квартиры, а бумажки
..
не перегибайте. У УБ в инициативной группе очень грамотные люди, что добрались до кабмина и утрясли море вопросов - будут строить. По Аркаде не скажу, равно как и по прочим идиотам из фейсбуков, это ниачом.
А то, что Микитась лихо скидывался на предвыборку Пороху, а теперь как с гуся вода - это и правда обидно.
Знову одне і теж! Хто повинен забезпечити правильне законодавство і недопустити махінацій на первинному ринку. Влада чи інвестори?
Відповідь kingkongovets мені відома
Імхо, після Ілітицентр можна було знайти можливості зробити ринок прозорим, а права інвесторів - захищеними. Далеко ходити не треба, можна подивитись, як зробили на Московії, чи в РП.
Але ж тоді будівельна мафія не змогла би мутити з чорним налом і так далі. То укропацанчиків такий мопєд не влаштовує.
Тому маємо, що маємо! Грєбані Леоніди!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1504
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 325 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:06
sequence написав: kingkongovets написав:
..
вместо того, чтобы писать очередную чушь, рекомендую посетить группу обманутых вкладчиков в фб и почитать шо они пишут - вопиющая юридическая безграмотность, жадность и инфантилизм, люди не понимают базовых вещей, они не понимают, шо купили не квартиры, а бумажки ..
не перегибайте. У УБ в инициативной группе очень грамотные люди, что добрались до кабмина и утрясли море вопросов - будут строить. По Аркаде не скажу, равно как и по прочим идиотам из фейсбуков, это ниачом.
А то, что Микитась лихо скидывался на предвыборку Пороху, а теперь как с гуся вода - это и правда обидно.
перегибаете и передергиваете как раз вы, "очень грамотные люди в инициативной группе" - это юристы, с радостью готовые подкормиться на любой проблеме, а возможные злоупотребления микитася каким образом отменяют юридическую безграмотность людей, свято уверенных, что они имеют конституционное право купить квартиру дешево и шо за их инвестиционный проеб обязательно должно заплатить государство (а по сути - мы, налогоплательщики), бо "разрешили и не проконтролировали"
еще раз повторюсь - жадность, юридическая безграмотность и инфантилизм
это как сыграть в лохотрон, а потом носиьтся по улице в слезах и проклинать ментов и государство
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7727
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:08
change_pm можно сделать очень просто - запретить застройщикам продавать на этапе стройки, но тогда про "доступное жилье" можно забыть
но вильнолюди хотят и посидеть и рыбку - в итоге маемо те шо маемо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7727
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:11
change_pm написав:
.. Далеко ходити не треба, можна подивитись, як зробили на Московії, чи в РП.
..
Да никто не против! В той же Германии вообще не продают не построенные квартиры. Русские тоже ввели эскроу-счета, что по факту означает то же самое.
Но!!
Де-факто, во всех вышеуказанных странах есть работающие ипотеки, даже у русских большая часть квартир реализуется именно так.
Наши же ыпотекы, с наркоманскими процентами и нереальными требованиями к заемщикам, при экономике, живущей в тени луны, - это насмешка над здравым смыслом.
Рынок недвиги - это просто зеркало нашей несчастной экономики
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 3632
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 872 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: reus
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18658
|3063956
|
|
|466
|198606
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14143
|
|