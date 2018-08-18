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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4659466046614662

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 124
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
31%
38
знизяться на 10-25%
29%
36
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вместо того, чтобы писать очередную чушь, рекомендую посетить группу обманутых вкладчиков в фб и почитать шо они пишут - вопиющая юридическая безграмотность, жадность и инфантилизм, люди не понимают базовых вещей, они не понимают, шо купили не квартиры, а бумажки с обещаниями и на предложение идти в суд могут прокляст

ясно дело, что "не чушь" пишите только Вы. Поведайте, кто же у нас на КРЖН продаёт квартиры, а не бумажки, тогда, когда они дешёвые, на этапе "от котлована до половина дома". С интересом почитаем
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:ему объяснили что он покупает и какие риски, и что его деньги могут пойти на предвыборную компанию, то он типичный Лох, терпила.

Помните на днях видосик от Бигуса, кто-то закинул на форум? За каждым кандидатом в меры стоит застройщик. Значит все эти застройщики отпадают. Если, конечно, вы знаете о такой связи.
Если можно, дайте характеристику тем "инвесторам" Укрбуда и Аркады, которые получили свои квартиры. "Везучий лох"?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:53

  kingkongovets написав:..
вместо того, чтобы писать очередную чушь, рекомендую посетить группу обманутых вкладчиков в фб и почитать шо они пишут - вопиющая юридическая безграмотность, жадность и инфантилизм, люди не понимают базовых вещей, они не понимают, шо купили не квартиры, а бумажки ..

не перегибайте. У УБ в инициативной группе очень грамотные люди, что добрались до кабмина и утрясли море вопросов - будут строить. По Аркаде не скажу, равно как и по прочим идиотам из фейсбуков, это ниачом.
А то, что Микитась лихо скидывался на предвыборку Пороху, а теперь как с гуся вода - это и правда обидно.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 10:59

  Serg-ik написав:ясно дело, что "не чушь" пишите только Вы. Поведайте, кто же у нас на КРЖН продаёт квартиры, а не бумажки, тогда, когда они дешёвые, на этапе "от котлована до половина дома". С интересом почитаем


бесплатного сыра не бывает в принципе - жадная и глупая мышь платит за него очень дорогую цену - странно, что приходится объяснять азбучные истины топ-менеджеру :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:04

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
вместо того, чтобы писать очередную чушь, рекомендую посетить группу обманутых вкладчиков в фб и почитать шо они пишут - вопиющая юридическая безграмотность, жадность и инфантилизм, люди не понимают базовых вещей, они не понимают, шо купили не квартиры, а бумажки ..

не перегибайте. У УБ в инициативной группе очень грамотные люди, что добрались до кабмина и утрясли море вопросов - будут строить. По Аркаде не скажу, равно как и по прочим идиотам из фейсбуков, это ниачом.
А то, что Микитась лихо скидывался на предвыборку Пороху, а теперь как с гуся вода - это и правда обидно.

Знову одне і теж! Хто повинен забезпечити правильне законодавство і недопустити махінацій на первинному ринку. Влада чи інвестори?
Відповідь kingkongovets мені відома :)

Імхо, після Ілітицентр можна було знайти можливості зробити ринок прозорим, а права інвесторів - захищеними. Далеко ходити не треба, можна подивитись, як зробили на Московії, чи в РП.

Але ж тоді будівельна мафія не змогла би мутити з чорним налом і так далі. То укропацанчиків такий мопєд не влаштовує.
Тому маємо, що маємо! Грєбані Леоніди!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:06

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
вместо того, чтобы писать очередную чушь, рекомендую посетить группу обманутых вкладчиков в фб и почитать шо они пишут - вопиющая юридическая безграмотность, жадность и инфантилизм, люди не понимают базовых вещей, они не понимают, шо купили не квартиры, а бумажки ..

не перегибайте. У УБ в инициативной группе очень грамотные люди, что добрались до кабмина и утрясли море вопросов - будут строить. По Аркаде не скажу, равно как и по прочим идиотам из фейсбуков, это ниачом.
А то, что Микитась лихо скидывался на предвыборку Пороху, а теперь как с гуся вода - это и правда обидно.


перегибаете и передергиваете как раз вы, "очень грамотные люди в инициативной группе" - это юристы, с радостью готовые подкормиться на любой проблеме, а возможные злоупотребления микитася каким образом отменяют юридическую безграмотность людей, свято уверенных, что они имеют конституционное право купить квартиру дешево и шо за их инвестиционный проеб обязательно должно заплатить государство (а по сути - мы, налогоплательщики), бо "разрешили и не проконтролировали"
еще раз повторюсь - жадность, юридическая безграмотность и инфантилизм
это как сыграть в лохотрон, а потом носиьтся по улице в слезах и проклинать ментов и государство
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:08

change_pm можно сделать очень просто - запретить застройщикам продавать на этапе стройки, но тогда про "доступное жилье" можно забыть
но вильнолюди хотят и посидеть и рыбку - в итоге маемо те шо маемо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:11

  change_pm написав:.. Далеко ходити не треба, можна подивитись, як зробили на Московії, чи в РП.
..

Да никто не против! В той же Германии вообще не продают не построенные квартиры. Русские тоже ввели эскроу-счета, что по факту означает то же самое.
Но!!
Де-факто, во всех вышеуказанных странах есть работающие ипотеки, даже у русских большая часть квартир реализуется именно так.
Наши же ыпотекы, с наркоманскими процентами и нереальными требованиями к заемщикам, при экономике, живущей в тени луны, - это насмешка над здравым смыслом.
Рынок недвиги - это просто зеркало нашей несчастной экономики
sequence
 
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