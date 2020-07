Додано: Пон 06 лип, 2020 10:59

Serg-ik написав: ясно дело, что "не чушь" пишите только Вы. Поведайте, кто же у нас на КРЖН продаёт квартиры, а не бумажки, тогда, когда они дешёвые, на этапе "от котлована до половина дома". С интересом почитаем ясно дело, что "не чушь" пишите только Вы. Поведайте, кто же у нас на КРЖН продаёт квартиры, а не бумажки, тогда, когда они дешёвые, на этапе "от котлована до половина дома". С интересом почитаем



бесплатного сыра не бывает в принципе - жадная и глупая мышь платит за него очень дорогую цену - странно, что приходится объяснять азбучные истины топ-менеджеру бесплатного сыра не бывает в принципе - жадная и глупая мышь платит за него очень дорогую цену - странно, что приходится объяснять азбучные истины топ-менеджеру

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.