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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46604661466246634664>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 125
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
30%
38
знизяться на 10-25%
30%
37
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Зато Хмельницький - бізнесмен з якого тре брати приклад.


Я ніколи не казав, що він "свята"людина, але мені не відомі факти, щоб він "кидав" своїх "інвесторів"
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:26

  reus написав:
  flyman написав:Зато Хмельницький - бізнесмен з якого тре брати приклад.


Я ніколи не казав, що він "свята"людина, але мені не відомі факти, щоб він "кидав" своїх "інвесторів"

якщо буде кидати своїх, то довго не проживе,
а пересічених лохів можна.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:28

  Serg-ik написав:Я не увидел ответа на вопрос "кто же у нас на КРЖН продаёт квартиры, а не бумажки, тогда, когда они дешёвые, на этапе "от котлована до половина дома?".


вы сами то поняли, что написали?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:28

  flyman написав:
  reus написав:
  flyman написав:Зато Хмельницький - бізнесмен з якого тре брати приклад.


Я ніколи не казав, що він "свята"людина, але мені не відомі факти, щоб він "кидав" своїх "інвесторів"

якщо буде кидати своїх, то довго не проживе,
а пересічених лохів можна.

Добре, уточнюю, мені не відомі факти, щоб він "кидав" пересічених лохів. Але немає ніякої гарантії, що так буде завжди.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:31

  reus написав:Добре, уточнюю, мені не відомі факти, щоб він "кидав" пересічених лохів.


кстати вася - один из самых инновационных бизнесменов и наверное самый крупный инвестор в стартапы
не ангел, как и все мы, но человек явно незаурядный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:диктатоський закон 14 лютого

А причому тут диктаторський закон? Ви виділяйте мухи :D від котлет.
Ми йому даємо оцінку не як політику, а як бізнесмену, не з самою поганою репутацією.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:40

Телеканал бородатої бабусі став рупором «обманутих вкладників Аркади».
Мій прогноз. Будуть мурижити людей до місцевих виборів, а перед ними Президент разом з Дубінським порішають питання.:-)
В любому випадку це одна з карт, яка розігрується перед виборами.

Хід Кличка - порішати зараз:-)
Востаннє редагувалось Первый в Пон 06 лип, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:42

  reus написав:
  flyman написав:диктатоський закон 14 лютого

А причому тут диктаторський закон? Ви виділяйте мухи :D від котлет.
Ми йому даємо оцінку не як політику, а як бізнесмену, не з самою поганою репутацією.

https://ebanoe.it/2018/06/21/unit-factory-review/
Если кто не знает, владелец юнит сцити — рыг василий хмельницкий, отжавший территорию мотоциклетного завода и другие бизнесы во времееа януковоща. Ну и там еще куча других шлейфов тянется. Так шо больше курсов, кушайте, не обляпайтесь.


Ещё один из городских пляжей в Одессе ( в черте города!!!) пытался отобрать, построив там свою виллу-хуиллу, а теперь продал Галантернику-лампочке. Какой может быть искренний порыв у такого человека? Так и знала, что нельзя этой фабрике доверять, наблюдала чем закончится.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 лип, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:в чому іноваційність, роздерибанити завод ?

Краще, щоб завод працював і виробляв мотоцикли початку 20-го сторіччя? :mrgreen:
Це було в принципі не можливо, тому, що завод був збитковий.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:45

  kingkongovets написав:change_pm можно сделать очень просто - запретить застройщикам продавать на этапе стройки, но тогда про "доступное жилье" можно забыть
но вильнолюди хотят и посидеть и рыбку - в итоге маемо те шо маемо

Наразі с дешевим гривневим фондуванням - чому б і не зробити таку реформу?
Шкода, немає статистики скільки куплялось на котловані для себе і на перепродаж.

Краще б людина купила по ціні ринку готову квартиру, заплативши відсотки державі, ніж годувати умовного перекупа з пулом квартир на 1-2-5 млн доларів.

Проблема в тому, що ніхто цим питанням не займається. Ніяких фокус-груп - інвестори + будівельний бізнес + банки + держава = рішення, яке задовільнить всіх і дасть поштовх реформі. Всім пох... гребемо далі.
change_pm
 
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