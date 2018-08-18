Я ніколи не казав, що він "свята"людина, але мені не відомі факти, щоб він "кидав" своїх "інвесторів"
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Додано: Пон 06 лип, 2020 11:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:26
якщо буде кидати своїх, то довго не проживе,
а пересічених лохів можна.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:28
вы сами то поняли, что написали?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:28
Добре, уточнюю, мені не відомі факти, щоб він "кидав" пересічених лохів. Але немає ніякої гарантії, що так буде завжди.
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:31
кстати вася - один из самых инновационных бизнесменов и наверное самый крупный инвестор в стартапы
не ангел, как и все мы, но человек явно незаурядный
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:40
Телеканал бородатої бабусі став рупором «обманутих вкладників Аркади».
Мій прогноз. Будуть мурижити людей до місцевих виборів, а перед ними Президент разом з Дубінським порішають питання.
В любому випадку це одна з карт, яка розігрується перед виборами.
Хід Кличка - порішати зараз:-)
Востаннє редагувалось Первый в Пон 06 лип, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:42
Если кто не знает, владелец юнит сцити — рыг василий хмельницкий, отжавший территорию мотоциклетного завода и другие бизнесы во времееа януковоща. Ну и там еще куча других шлейфов тянется. Так шо больше курсов, кушайте, не обляпайтесь.
Ещё один из городских пляжей в Одессе ( в черте города!!!) пытался отобрать, построив там свою виллу-хуиллу, а теперь продал Галантернику-лампочке. Какой может быть искренний порыв у такого человека? Так и знала, что нельзя этой фабрике доверять, наблюдала чем закончится.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 лип, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 06 лип, 2020 11:45
Наразі с дешевим гривневим фондуванням - чому б і не зробити таку реформу?
Шкода, немає статистики скільки куплялось на котловані для себе і на перепродаж.
Краще б людина купила по ціні ринку готову квартиру, заплативши відсотки державі, ніж годувати умовного перекупа з пулом квартир на 1-2-5 млн доларів.
Проблема в тому, що ніхто цим питанням не займається. Ніяких фокус-груп - інвестори + будівельний бізнес + банки + держава = рішення, яке задовільнить всіх і дасть поштовх реформі. Всім пох... гребемо далі.
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