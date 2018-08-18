Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А причому тут диктаторський закон? Ви виділяйте мухи від котлет. Ми йому даємо оцінку не як політику, а як бізнесмену, не з самою поганою репутацією.
https://ebanoe.it/2018/06/21/unit-factory-review/ Если кто не знает, владелец юнит сцити — рыг василий хмельницкий, отжавший территорию мотоциклетного завода и другие бизнесы во времееа януковоща. Ну и там еще куча других шлейфов тянется. Так шо больше курсов, кушайте, не обляпайтесь.
Ещё один из городских пляжей в Одессе ( в черте города!!!) пытался отобрать, построив там свою виллу-хуиллу, а теперь продал Галантернику-лампочке. Какой может быть искренний порыв у такого человека? Так и знала, что нельзя этой фабрике доверять, наблюдала чем закончится.
flyman написав:в чому іноваційність, роздерибанити завод ?
Краще, щоб завод працював і виробляв мотоцикли початку 20-го сторіччя? Це було в принципі не можливо, тому, що завод був збитковий.
https://ebanoe.it/2020/05/15/the-end-of-unit-factory/ Хмельницкий получил в свое владение огромный лакомый кусок земли почти в центре Киева. Потом застроил его под видом бесплатного образовательного проекта бизнес-центрами, ЖК и прочей недвижимостью. Закрыл школу, но вся эта коммерческая недвижимость осталась. Не плохое вложение 5 млн $
Весь этот цирк с вайтишниками и маками задумывался как ширма, за которой распилили и застроили землю.
Первый написав:Телеканал бородатої бабусі став рупором «обманутих вкладників Аркади». Мій прогноз. Будуть мурижити людей до місцевих виборів, а перед ними Президент разом з Дубінським порішають питання. В любому випадку це одна з карт, яка розігрується перед виборами.
Хід Кличка - порішати зараз:-)
А платити за ігри в популізм будуть платники податків.
kingkongovets написав:.. ...а экономика - плоть от плоти менталитета нашего народа, больше всего обожающего половить рыбку в мутной воде любой вильнолюдь готов со старта глотку драть против барыг и шаромыг, но сам никогда не упустит возможность вставить жало в любой блудняк, предполагающий наживу
верно. Ну и что с этим делать? Нанимать импортных управляющих - не выход. Как показал опыт, они быстро перенимают лучшие черты вильнолюдей и "живут по новому". Вариант с массовой миграцией населения на Запад не кажется таким уже утопическим. Боюсь правда, что на КРЖН, да на УРЖН, в таком случае ловить будет нечего
change_pm написав:.. Далеко ходити не треба, можна подивитись, як зробили на Московії, чи в РП. ..
Да никто не против! В той же Германии вообще не продают не построенные квартиры. Русские тоже ввели эскроу-счета, что по факту означает то же самое. Но!! Де-факто, во всех вышеуказанных странах есть работающие ипотеки, даже у русских большая часть квартир реализуется именно так. Наши же ыпотекы, с наркоманскими процентами и нереальными требованиями к заемщикам, при экономике, живущей в тени луны, - это насмешка над здравым смыслом. Рынок недвиги - это просто зеркало нашей несчастной экономики
От вам особисто треба іпотека? Імхо, ні. Ви виплачували в рострочку з заощаджень + доходи. Нема проблеми зафігачити наразі ескроу-рахунки в Україні, ви собі потихеньку туди кидаєте грощеняти і дивитись, як росто ваш будинок.
Проблема - де забудовник бабло візьме? Так? В банка. От тут то все і стопорнеться, бо більшість забудовників і на початковому етапі порушують, і протягом всього будівництва. Мінімальне порушення - не те призначення землі. Інші порушення всі на форумі і так знають.
Так хто ж конкертно винен в такій ситуації? Інвестор - лох? Чи якась конкретна фізіономія з влади, яку можна взяти за тестікули?
Питання риторичне! Навмисно створена система для чорного налу, щоб відчувати себе королями життя. І звинувачувати тут інвесторів, це кощунство (це не до Вас sequence).
Первый написав:Телеканал бородатої бабусі став рупором «обманутих вкладників Аркади». Мій прогноз. Будуть мурижити людей до місцевих виборів, а перед ними Президент разом з Дубінським порішають питання. В любому випадку це одна з карт, яка розігрується перед виборами.
Хід Кличка - порішати зараз:-)
Ну - по-любому хід проти Кличка ... Хоча щось там все дуже мутне з будь-якого боку ... Що Паливода , що КМДА , що НБУ ... Чомусь ніхто не хоче навести в цій сфері порядок і прозорість - мутна водичка , велика рибка .
kingkongovets написав:.. ...а экономика - плоть от плоти менталитета нашего народа, больше всего обожающего половить рыбку в мутной воде любой вильнолюдь готов со старта глотку драть против барыг и шаромыг, но сам никогда не упустит возможность вставить жало в любой блудняк, предполагающий наживу
верно. Ну и что с этим делать? Нанимать импортных управляющих - не выход. Как показал опыт, они быстро перенимают лучшие черты вильнолюдей и "живут по новому". Вариант с массовой миграцией населения на Запад не кажется таким уже утопическим. Боюсь правда, что на КРЖН, да на УРЖН, в таком случае ловить будет нечего
Абромавичусов, польских рокеров, афганских пуштунов, и представителей других национальных меньшинств вряд ли можно назвать "иностранными управляющими"
Это скорее аватары наших керманычей, которые создают и поддерживают карго-культ "честного Запада", который нам поможет
Первый написав:Телеканал бородатої бабусі став рупором «обманутих вкладників Аркади». Мій прогноз. Будуть мурижити людей до місцевих виборів, а перед ними Президент разом з Дубінським порішають питання. В любому випадку це одна з карт, яка розігрується перед виборами.
Хід Кличка - порішати зараз:-)
А платити за ігри в популізм будуть платники податків.
Ми ж про прогноз. Думаю буде якось так. Але мітинг знатний під кму і палатки будуть ставити під ОП. Зараз вирішення проблеми не на часі, необхідно нею скористатися і показати який кличко редіска. А потім тре показати доброго царя, і свого поплічника на посаду мера:-)
change_pm написав:.. Далеко ходити не треба, можна подивитись, як зробили на Московії, чи в РП. ..
Да никто не против! В той же Германии вообще не продают не построенные квартиры. Русские тоже ввели эскроу-счета, что по факту означает то же самое. Но!! Де-факто, во всех вышеуказанных странах есть работающие ипотеки, даже у русских большая часть квартир реализуется именно так. Наши же ыпотекы, с наркоманскими процентами и нереальными требованиями к заемщикам, при экономике, живущей в тени луны, - это насмешка над здравым смыслом. Рынок недвиги - это просто зеркало нашей несчастной экономики
От вам особисто треба іпотека? Імхо, ні. Ви виплачували в рострочку з заощаджень + доходи. Нема проблеми зафігачити наразі ескроу-рахунки в Україні, ви собі потихеньку туди кидаєте грощеняти і дивитись, як росто ваш будинок.
Проблема - де забудовник бабло візьме? Так? В банка. От тут то все і стопорнеться, бо більшість забудовників і на початковому етапі порушують, і протягом всього будівництва. Мінімальне порушення - не те призначення землі. Інші порушення всі на форумі і так знають.
Так хто ж конкертно винен в такій ситуації? Інвестор - лох? Чи якась конкретна фізіономія з влади, яку можна взяти за тестікули?
Питання риторичне! Навмисно створена система для чорного налу, щоб відчувати себе королями життя. І звинувачувати тут інвесторів, це кощунство (це не до Вас sequence).
Там не столько из-за нарушений не хотят, сколько из-за того, что при таком раскладе не получится оперировать сумками с кешем