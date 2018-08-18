RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4661466246634664>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 125
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
30%
38
знизяться на 10-25%
30%
37
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:46

  flyman написав:
  reus написав:
  flyman написав:диктатоський закон 14 лютого

А причому тут диктаторський закон? Ви виділяйте мухи :D від котлет.
Ми йому даємо оцінку не як політику, а як бізнесмену, не з самою поганою репутацією.

https://ebanoe.it/2018/06/21/unit-factory-review/
Если кто не знает, владелец юнит сцити — рыг василий хмельницкий, отжавший территорию мотоциклетного завода и другие бизнесы во времееа януковоща. Ну и там еще куча других шлейфов тянется. Так шо больше курсов, кушайте, не обляпайтесь.


Ещё один из городских пляжей в Одессе ( в черте города!!!) пытался отобрать, построив там свою виллу-хуиллу, а теперь продал Галантернику-лампочке. Какой может быть искренний порыв у такого человека? Так и знала, что нельзя этой фабрике доверять, наблюдала чем закончится.


Навіщо ці помиї тут?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15501
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:46

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Я не увидел ответа на вопрос "кто же у нас на КРЖН продаёт квартиры, а не бумажки, тогда, когда они дешёвые, на этапе "от котлована до половина дома?".


вы сами то поняли, что написали?

конечно понял. Ответите?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11092
З нами з: 10.06.11
Подякував: 189 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:48

  reus написав:
  flyman написав:в чому іноваційність, роздерибанити завод ?

Краще, щоб завод працював і виробляв мотоцикли початку 20-го сторіччя? :mrgreen:
Це було в принципі не можливо, тому, що завод був збитковий.

https://ebanoe.it/2020/05/15/the-end-of-unit-factory/
Хмельницкий получил в свое владение огромный лакомый кусок земли почти в центре Киева. Потом застроил его под видом бесплатного образовательного проекта бизнес-центрами, ЖК и прочей недвижимостью. Закрыл школу, но вся эта коммерческая недвижимость осталась. Не плохое вложение 5 млн $

Весь этот цирк с вайтишниками и маками задумывался как ширма, за которой распилили и застроили землю.

Не перемикайтесь,
по переду нові інвест проект талановитих іноваційних інвесторів UFuture по розпилу території "Арсенала"
https://www.facebook.com/UFutureIG/posts/670330743370668
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 лип, 2020 11:54, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20198
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:50

  Первый написав:Телеканал бородатої бабусі став рупором «обманутих вкладників Аркади».
Мій прогноз. Будуть мурижити людей до місцевих виборів, а перед ними Президент разом з Дубінським порішають питання.:-)
В любому випадку це одна з карт, яка розігрується перед виборами.

Хід Кличка - порішати зараз:-)

А платити за ігри в популізм будуть платники податків.
reus
 
Повідомлень: 3705
З нами з: 21.03.12
Подякував: 306 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:51

  kingkongovets написав:..
...а экономика - плоть от плоти менталитета нашего народа, больше всего обожающего половить рыбку в мутной воде
любой вильнолюдь готов со старта глотку драть против барыг и шаромыг, но сам никогда не упустит возможность вставить жало в любой блудняк, предполагающий наживу

верно. Ну и что с этим делать? Нанимать импортных управляющих - не выход. Как показал опыт, они быстро перенимают лучшие черты вильнолюдей и "живут по новому".
Вариант с массовой миграцией населения на Запад не кажется таким уже утопическим.
Боюсь правда, что на КРЖН, да на УРЖН, в таком случае ловить будет нечего
sequence
 
Повідомлень: 3633
З нами з: 29.12.15
Подякував: 476 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:54

  sequence написав:
  change_pm написав:.. Далеко ходити не треба, можна подивитись, як зробили на Московії, чи в РП.
..

Да никто не против! В той же Германии вообще не продают не построенные квартиры. Русские тоже ввели эскроу-счета, что по факту означает то же самое.
Но!!
Де-факто, во всех вышеуказанных странах есть работающие ипотеки, даже у русских большая часть квартир реализуется именно так.
Наши же ыпотекы, с наркоманскими процентами и нереальными требованиями к заемщикам, при экономике, живущей в тени луны, - это насмешка над здравым смыслом.
Рынок недвиги - это просто зеркало нашей несчастной экономики

От вам особисто треба іпотека? Імхо, ні. Ви виплачували в рострочку з заощаджень + доходи.
Нема проблеми зафігачити наразі ескроу-рахунки в Україні, ви собі потихеньку туди кидаєте грощеняти і дивитись, як росто ваш будинок.

Проблема - де забудовник бабло візьме? Так?
В банка. От тут то все і стопорнеться, бо більшість забудовників і на початковому етапі порушують, і протягом всього будівництва. Мінімальне порушення - не те призначення землі. Інші порушення всі на форумі і так знають.

Так хто ж конкертно винен в такій ситуації? Інвестор - лох? Чи якась конкретна фізіономія з влади, яку можна взяти за тестікули?

Питання риторичне!
Навмисно створена система для чорного налу, щоб відчувати себе королями життя. І звинувачувати тут інвесторів, це кощунство (це не до Вас sequence).
change_pm
 
Повідомлень: 1509
З нами з: 03.02.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:55

  Первый написав:Телеканал бородатої бабусі став рупором «обманутих вкладників Аркади».
Мій прогноз. Будуть мурижити людей до місцевих виборів, а перед ними Президент разом з Дубінським порішають питання.:-)
В любому випадку це одна з карт, яка розігрується перед виборами.

Хід Кличка - порішати зараз:-)


Ну - по-любому хід проти Кличка ... Хоча щось там все дуже мутне з будь-якого боку ...
Що Паливода , що КМДА , що НБУ ...
Чомусь ніхто не хоче навести в цій сфері порядок і прозорість - мутна водичка , велика рибка .
Puente
 
Повідомлень: 3283
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:56

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
...а экономика - плоть от плоти менталитета нашего народа, больше всего обожающего половить рыбку в мутной воде
любой вильнолюдь готов со старта глотку драть против барыг и шаромыг, но сам никогда не упустит возможность вставить жало в любой блудняк, предполагающий наживу

верно. Ну и что с этим делать? Нанимать импортных управляющих - не выход. Как показал опыт, они быстро перенимают лучшие черты вильнолюдей и "живут по новому".
Вариант с массовой миграцией населения на Запад не кажется таким уже утопическим.
Боюсь правда, что на КРЖН, да на УРЖН, в таком случае ловить будет нечего

Абромавичусов, польских рокеров, афганских пуштунов, и представителей других национальных меньшинств вряд ли можно назвать "иностранными управляющими"

Это скорее аватары наших керманычей, которые создают и поддерживают карго-культ "честного Запада", который нам поможет :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11868
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6952 раз.
Подякували: 3153 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:57

  reus написав:
  Первый написав:Телеканал бородатої бабусі став рупором «обманутих вкладників Аркади».
Мій прогноз. Будуть мурижити людей до місцевих виборів, а перед ними Президент разом з Дубінським порішають питання.:-)
В любому випадку це одна з карт, яка розігрується перед виборами.

Хід Кличка - порішати зараз:-)

А платити за ігри в популізм будуть платники податків.

Ми ж про прогноз. Думаю буде якось так. Але мітинг знатний під кму і палатки будуть ставити під ОП. Зараз вирішення проблеми не на часі, необхідно нею скористатися і показати який кличко редіска. А потім тре показати доброго царя, і свого поплічника на посаду мера:-)

Зи. Піпл хаває - значить платить:-)
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15501
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2054 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:58

  change_pm написав:
  sequence написав:
  change_pm написав:.. Далеко ходити не треба, можна подивитись, як зробили на Московії, чи в РП.
..

Да никто не против! В той же Германии вообще не продают не построенные квартиры. Русские тоже ввели эскроу-счета, что по факту означает то же самое.
Но!!
Де-факто, во всех вышеуказанных странах есть работающие ипотеки, даже у русских большая часть квартир реализуется именно так.
Наши же ыпотекы, с наркоманскими процентами и нереальными требованиями к заемщикам, при экономике, живущей в тени луны, - это насмешка над здравым смыслом.
Рынок недвиги - это просто зеркало нашей несчастной экономики

От вам особисто треба іпотека? Імхо, ні. Ви виплачували в рострочку з заощаджень + доходи.
Нема проблеми зафігачити наразі ескроу-рахунки в Україні, ви собі потихеньку туди кидаєте грощеняти і дивитись, як росто ваш будинок.

Проблема - де забудовник бабло візьме? Так?
В банка. От тут то все і стопорнеться, бо більшість забудовників і на початковому етапі порушують, і протягом всього будівництва. Мінімальне порушення - не те призначення землі. Інші порушення всі на форумі і так знають.

Так хто ж конкертно винен в такій ситуації? Інвестор - лох? Чи якась конкретна фізіономія з влади, яку можна взяти за тестікули?

Питання риторичне!
Навмисно створена система для чорного налу, щоб відчувати себе королями життя. І звинувачувати тут інвесторів, це кощунство (це не до Вас sequence).


Там не столько из-за нарушений не хотят, сколько из-за того, что при таком раскладе не получится оперировать сумками с кешем
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11868
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6952 раз.
Подякували: 3153 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 4661466246634664>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, flyman, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1864, 1865, 1866
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18658 3064046
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 лип, 2020 10:46
sequence
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198617
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14149
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16649)
06.07.2020 12:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.