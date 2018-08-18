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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4661466246634664

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 125
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
30%
38
знизяться на 10-25%
30%
37
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:08

  change_pm написав:Проблема - де забудовник бабло візьме? Так?
В банка. От тут то все і стопорнеться, бо більшість забудовників і на початковому етапі порушують, і протягом всього будівництва. Мінімальне порушення - не те призначення землі. Інші порушення всі на форумі і так знають.

Так хто ж конкертно винен в такій ситуації? Інвестор - лох? Чи якась конкретна фізіономія з влади, яку можна взяти за тестікули?

Питання риторичне!
Навмисно створена система для чорного налу, щоб відчувати себе королями життя. І звинувачувати тут інвесторів, це кощунство (це не до Вас sequence).

  Вкладчик1234 написав:Там не столько из-за нарушений не хотят, сколько из-за того, что при таком раскладе не получится оперировать сумками с кешем

Бро, я що сhange_pm про нал не написав в своєму дописі? :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:16

в Черкассах коммерческой недвиге пришла толстая колбаска, а жилая еще держится по ценникам (не знаю как ликвидность)
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

растішкам і обвалішкам:
кризи як у 2014 не буде, але і економ. чуда теж.
Україна вийде на докоронавірусний рівень у 2024 (якщо знову що економіку не вхопить)
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 лип, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Я не увидел ответа на вопрос "кто же у нас на КРЖН продаёт квартиры, а не бумажки, тогда, когда они дешёвые, на этапе "от котлована до половина дома?".


вы сами то поняли, что написали?

конечно понял. Ответите?

Пока строительство на этапе ло готового, сданного в эксплуатацию дома, купить в принципе можно только бумагу - имущественные права на объект незавершенного строительства. Любая покупка чего угодно на этапе строительства - риск, и никакой не то что гарантии, защиты у "инвестора" нет. Дешевле, да - это плата за риск. Но в принципе надо быть готовым даже все потерять, вы не реально инвестор, который мог бы претендовать на имущество того, кому одолжили, не кредитор, так как базовых критериев - срочности, платности, возвратности не зафиксировано, о залоге и речи не идёт.
Ваш вопрос не имеет смысла
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Настільки незаурядний, що після школи не зміг поступити в ВУЗ.
Не вистачило знань та інтелехту.

Зате, вистачило характеру та таланту.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Grand Touring написав:в Черкассах коммерческой недвиге пришла толстая колбаска, а жилая еще держится по ценникам (не знаю как ликвидность)
Насколько знаю, большинство арендодателей там не захотели идти на уступки в карантин, ну, собственно, получили результат. По жилой наоборот.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:38

  reus написав:
  Frant написав:Настільки незаурядний, що після школи не зміг поступити в ВУЗ.
Не вистачило знань та інтелехту.

Зате, вистачило характеру та таланту.


  zРадио написав:Наперсточники мелкого масштаба выражают респект и уважуху наперсточнику масштаба по-крупнее
Він для них зразок "успішного бізнесмєна", як і всі представники укро-їліти
Востаннє редагувалось Frant в Пон 06 лип, 2020 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:44

  Faceless написав:Но в принципе надо быть готовым даже все потерять, вы не реально инвестор, который мог бы претендовать на имущество того, кому одолжили, не кредитор, так как базовых критериев - срочности, платности, возвратности не зафиксировано

Чому в Німеччині, Америці, Західн. Європі це неможливо?
Чому інвестор захищений?

Чи не тому, що місцева еліта дбає про свою територію, на відміну від нашої сволоти?
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