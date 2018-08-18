|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:08
change_pm написав:Проблема - де забудовник бабло візьме? Так?
В банка. От тут то все і стопорнеться, бо більшість забудовників і на початковому етапі порушують, і протягом всього будівництва. Мінімальне порушення - не те призначення землі. Інші порушення всі на форумі і так знають.Так хто ж конкертно винен в такій ситуації? Інвестор - лох? Чи якась конкретна фізіономія з влади, яку можна взяти за тестікули?
Питання риторичне! Навмисно створена система для чорного налу, щоб відчувати себе королями життя.
І звинувачувати тут інвесторів, це кощунство (це не до Вас sequence).
Вкладчик1234 написав:
Там не столько из-за нарушений не хотят, сколько из-за того, что при таком раскладе не получится оперировать сумками с кешем
Бро, я що сhange_pm про нал не написав в своєму дописі?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1509
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:16
в Черкассах коммерческой недвиге пришла толстая колбаска, а жилая еще держится по ценникам (не знаю как ликвидность)
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 352
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:16
растішкам і обвалішкам:
кризи як у 2014 не буде, але і економ. чуда теж.
Україна вийде на докоронавірусний рівень у 2024 (якщо знову що економіку не вхопить)
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 06 лип, 2020 12:29, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20198
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1121 раз.
- Подякували: 1403 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:31
Serg-ik написав: kingkongovets написав: Serg-ik написав:
Я не увидел ответа на вопрос "кто же у нас на КРЖН продаёт квартиры, а не бумажки
, тогда, когда они дешёвые, на этапе "от котлована до половина дома
?".
вы сами то поняли, что написали?
конечно понял. Ответите?
Пока строительство на этапе ло готового, сданного в эксплуатацию дома, купить в принципе можно только бумагу - имущественные права на объект незавершенного строительства. Любая покупка чего угодно на этапе строительства - риск, и никакой не то что гарантии, защиты у "инвестора" нет. Дешевле, да - это плата за риск. Но в принципе надо быть готовым даже все потерять, вы не реально инвестор, который мог бы претендовать на имущество того, кому одолжили, не кредитор, так как базовых критериев - срочности, платности, возвратности не зафиксировано, о залоге и речи не идёт.
Ваш вопрос не имеет смысла
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27478
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1166 раз.
- Подякували: 6559 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:35
Frant написав:
Настільки незаурядний, що після школи не зміг поступити в ВУЗ.
Не вистачило знань та інтелехту.
Зате, вистачило характеру та таланту.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3705
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 1002 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:37
Grand Touring написав:в Черкассах коммерческой недвиге пришла толстая колбаска, а жилая еще держится по ценникам (не знаю как ликвидность)
Насколько знаю, большинство арендодателей там не захотели идти на уступки в карантин, ну, собственно, получили результат. По жилой наоборот.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27478
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1166 раз.
- Подякували: 6559 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:38
reus написав: Frant написав:
Настільки незаурядний, що після школи не зміг поступити в ВУЗ.
Не вистачило знань та інтелехту.
Зате, вистачило характеру та таланту.
zРадио написав:
Наперсточники мелкого масштаба выражают респект и уважуху наперсточнику масштаба по-крупнее
Він для них зразок "успішного бізнесмєна", як і всі представники укро-їліти
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 06 лип, 2020 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21505
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1212 раз.
- Подякували: 2204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:44
Faceless написав:
Но в принципе надо быть готовым даже все потерять, вы не реально инвестор, который мог бы претендовать на имущество того, кому одолжили, не кредитор, так как базовых критериев - срочности, платности, возвратности не зафиксировано
Чому в Німеччині, Америці, Західн. Європі це неможливо?
Чому інвестор захищений?
Чи не тому, що місцева еліта дбає про свою територію, на відміну від нашої сволоти?
До речі, цей кордабалет у нас тягнеться вже 29 років.
І керівництво не бажає його закінчувати
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21505
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1212 раз.
- Подякували: 2204 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18658
|3064047
|
|
|466
|198617
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14149
|
|