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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 125
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
30%
38
знизяться на 10-25%
30%
37
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:00

  change_pm написав:Імхо, після Ілітицентр можна було знайти можливості зробити ринок прозорим, а права інвесторів - захищеними. Далеко ходити не треба, можна подивитись, як зробили на Московії, чи в РП.

Але ж тоді будівельна мафія не змогла би мутити з чорним налом і так далі. То укропацанчиків такий мопєд не влаштовує.
Тому маємо, що маємо! Грєбані Леоніди!

На днях прочитал: в щуцинских ипенях ушлый застройщик ухитрился вымутить почти всю сумму с эскроу-счета (явно с помощью оценщика, но пока еще разбираются) и объявил банкротство, оставив инвесторов с голыми стенами. Другой продавал квартиры на несуществующем этаже.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:01

  change_pm написав:..
От вам особисто треба іпотека? Імхо, ні. Ви виплачували в рострочку з заощаджень + доходи.
..

мне не нужна ипотека. Более того, меня устраивает расклад, когда я беру что-то в рассрочку, не афишируя свои офиц. доходы, ибо их может быть недостаточно. Увы, я тоже живу и работаю в сложившейся парадигме.
Но.
Ипотека, вкупе с "белыми" доходами суть мощный драйвер экономики - ибо у строительства самый сильный мультипликатор. Что-то должно случиться, иначе все эти плюхания вильнолюдей в мутном болоте закончатся неизбежным фиаско. Это просто вопрос времени. Может, уже и точка невозврата пройдена, тогда уже лучше ужасный конец
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:09

  Faceless написав:
Grand Touring написав:в Черкассах коммерческой недвиге пришла толстая колбаска, а жилая еще держится по ценникам (не знаю как ликвидность)
Насколько знаю, большинство арендодателей там не захотели идти на уступки в карантин, ну, собственно, получили результат. По жилой наоборот.
да, если помещение в хорошем месте и там висит "аренда", 99% - собственник неадекват и с таким не хотят связываться, замкнутый круг
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Faceless написав:Ваш вопрос не имеет смысла

Мой вопрос имеет смысл, потому что ответ на него "никто на этапе "от котлована до половины дома" не продаёт квартиры. И, предполагаю, мало кто продаёт имущественные права на квартиру. Следовательно, по логике кингконговца, все на рынке-жадные лохи, которые выметают в ОП почти всё до момента окончания строительства. А дальше-лотерея.
Да, все они авантюристы. И полная глупость пытаться приводить аналогии с "ходить со своими весами и минилабораторией в магазин". Тут аналогия другая: вы в период от посевной до сбора урожая покупаете право получить выпечку потом, но с хорошей скидкой, подписываете бумаги не с фермером, а с дядей Васей, который представляет этого фермера, без гарантий, страховок или залога, без права в случае чего взыскать технику или другое имущество фермера или дяди Васи. Зато дешевле раза в два. Может быть, если все пойдёт хорошо, если не будет засухи или паводков или нашествия саранчи, если протестующие гретотунбергисты не будут блокировать работы или если фермер отбашляет им. А фермер ещё и рассчитывает с этих взносов три посевные профинансировать, за которые уже собрал деньги с других, но потратил их на выборы сельского головы, чтобы иметь возможность подешевке паи арендовать.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:21

Законопроект о риелторской деятельности: новая попытка залезть украинцам в карман?
https://news.maanimo.com/events/zakonop ... n_get_more
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:22

Цікаво, зРадіо пере малює графік, після новини про рестіки яким можна після 22.00 працювати?

Пам’ятаю із заборони висмоктав цілу теорію. Що буде зараз?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:24

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodaz ... InW7y.html

Все як Сержик любить. Просто супер.

Зи. Цікаво, у сусідів такі ж ремонти?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:25

  Faceless написав:..Да, все они авантюристы. ..
Справедливости ради, даже покупка на вторичке у нас ни от чего не страхует. Ранее тут описывали кучу схем, при которых жилье, особенно "с историей" могут у тебя отжать.
Самое лучшее - это снимать квартиру, притом по-возможности в Мюнхене
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:27

  Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodazha-4-komnt-ul-dneprovskaya-naberezhnaya-5a-IDInW7y.html
..

Иногда взорвать смотрится лучшим вариантом, чем отремонтировать
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:35

  change_pm написав:Наразі с дешевим гривневим фондуванням - чому б і не зробити таку реформу?
Шкода, немає статистики скільки куплялось на котловані для себе і на перепродаж.


Зато есть данные о кредитах бизнесу - портфель сокращается, доля проблемной задолженности в нем - растет. Никакого дешевого гривневого фондирования на рынке (пока) не появилось! Номинально снижение ставки НБУ привекло к росту, ии по крайней мере не-сокращению спекулятивной маржи "правильных" получателей рефинансирования, а до реальной экономики этот ресурс не доходит.
https://public.tableau.com/views/TheRAT ... VizHome=no

Та же упомянутая выше Аркада, имея на руках решения судов всех инстанций о долге городе на сумму 600+ млн грн, не может привлечь у НБУ ни дешевого, ни дорогого финансирования на завершение строительства патриотик/эврик. Вот, собственно, и весь ответ на вопрос, почему строят за деньги инвесторов...
zРадио
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