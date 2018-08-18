Додано: Пон 06 лип, 2020 13:12

Serg-ik написав: Faceless написав: Ваш вопрос не имеет смысла Ваш вопрос не имеет смысла

Мой вопрос имеет смысл, потому что ответ на него "никто на этапе "от котлована до половины дома" не продаёт квартиры. И, предполагаю, мало кто продаёт имущественные права на квартиру. Следовательно, по логике кингконговца, все на рынке-жадные лохи, которые выметают в ОП почти всё до момента окончания строительства. А дальше-лотерея. Мой вопрос имеет смысл, потому что ответ на него "никто на этапе "от котлована до половины дома" не продаёт квартиры. И, предполагаю, мало кто продаёт имущественные права на квартиру. Следовательно, по логике кингконговца, все на рынке-жадные лохи, которые выметают в ОП почти всё до момента окончания строительства. А дальше-лотерея.

Да, все они авантюристы. И полная глупость пытаться приводить аналогии с "ходить со своими весами и минилабораторией в магазин". Тут аналогия другая: вы в период от посевной до сбора урожая покупаете право получить выпечку потом, но с хорошей скидкой, подписываете бумаги не с фермером, а с дядей Васей, который представляет этого фермера, без гарантий, страховок или залога, без права в случае чего взыскать технику или другое имущество фермера или дяди Васи. Зато дешевле раза в два. Может быть, если все пойдёт хорошо, если не будет засухи или паводков или нашествия саранчи, если протестующие гретотунбергисты не будут блокировать работы или если фермер отбашляет им. А фермер ещё и рассчитывает с этих взносов три посевные профинансировать, за которые уже собрал деньги с других, но потратил их на выборы сельского головы, чтобы иметь возможность подешевке паи арендовать.