Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Справедливости ради, даже покупка на вторичке у нас ни от чего не страхует. Ранее тут описывали кучу схем, при которых жилье, особенно "с историей" могут у тебя отжать. Самое лучшее - это снимать квартиру, притом по-возможности в Мюнхене
На первичке риски снижаются, чем ближе дом к сдаче, на вторичке - скорее наоборот, чем старше дом, тем больше проблем, и с домом и с прошлыми или потенциальными собственниками. Но все-таки при покупке именно недвижимости, а не имущественных прав, есть достаточно четкие алгоритмы проверок, и судится в случае чего - по конкретному объекту с конкретным человеком. В случае же первички - только сопли в фейсбуке размазывать с чушью о "конституционном праве на жилье" (ККЦ кидал вроде, я проникся лозунгами) и в палатках ночевать, надеясь, что под выборы что-то да протащат
zРадио Вчера вечером мелькали какие-то новости, кто-то из чиновников по проблеме Аркады сказал примерно так : еще никогда не было такого, чтобы город живыми деньгами компенсировал застройщику расходы на постройку инфраструктуры. Вот так. Город сам строить не хочет и компенсировать не будет.
change_pm написав:Наразі с дешевим гривневим фондуванням - чому б і не зробити таку реформу? Шкода, немає статистики скільки куплялось на котловані для себе і на перепродаж.
Зато есть данные о кредитах бизнесу - портфель сокращается, доля проблемной задолженности в нем - растет. Никакого дешевого гривневого фондирования на рынке (пока) не появилось! Номинально снижение ставки НБУ привекло к росту, ии по крайней мере не-сокращению спекулятивной маржи "правильных" получателей рефинансирования, а до реальной экономики этот ресурс не доходит. https://public.tableau.com/views/TheRAT ... VizHome=no
Та же упомянутая выше Аркада, имея на руках решения судов всех инстанций о долге городе на сумму 600+ млн грн, не может привлечь у НБУ ни дешевого, ни дорогого финансирования на завершение строительства патриотик/эврик. Вот, собственно, и весь ответ на вопрос, почему строят за деньги инвесторов...
Аркада с самого начала деятельности всю бизнес модель строила на взносах инвесторов, тут ничего особенного и не произошло. После того, как НБУ прижучил банк за их мутки, они даже свои ипотечные кредиты покупателям всяких эврикопатриотик продали другим банкам, им запретили принимать вклады, и пусть спасибо скажут, что вообще ВА не ввели. Аркада тут вообще не показатель.
Faceless написав:На первичке риски снижаются, чем ближе дом к сдаче, еа вторичке - скорее наоборот, чем старше дом, тем больше проблем
Но на первичке практически ничего нет к моменту сдачи дома, всеё выгребают жадные безграмотные инвесторы. А умные сидят в аренде годами. по вторичке укринские реалии таковы, что дом нужно лечить лет через 30 после постройки. Но денег нет...и потому -печаль
Faceless написав:..На первичке риски снижаются, чем ближе дом к сдаче, еа вторичке - скорее наоборот, чем старше дом, тем больше проблем, и с домом и с прошлыми или потенциальными собственниками. Но все-таки при покупке именно недвижимости, а не имущественных прав, есть достаточно четкие алгоритмы проверок, и судится в случае чего - по конкретному объекту с конкретным человеком. В случае же первички - только сопли в фейсбуке размазывать с чушью о "конституционном праве на жилье" (ККЦ кидал вроде, я проникся лозунгами) и в палатках ночевать, надеясь, что под выборы что-то да протащат
то есть, идеальный вариант - это покупка квартиры в свежеотгроханном и сданом в эксплуатацию доме? Есть проблема - такие варианты ограничены, сложно найти свой идеал (локация+этажность+сторона дома+...). Да и честно говоря "достаточно четкие алгоритмы проверок" в эпоху "цифровойы крайыны" выглядят несколько утопично
kingkongovets написав:.. вместо того, чтобы писать очередную чушь, рекомендую посетить группу обманутых вкладчиков в фб и почитать шо они пишут - вопиющая юридическая безграмотность, жадность и инфантилизм, люди не понимают базовых вещей, они не понимают, шо купили не квартиры, а бумажки ..
не перегибайте. У УБ в инициативной группе очень грамотные люди, что добрались до кабмина и утрясли море вопросов - будут строить. А то, что Микитась лихо скидывался на предвыборку Пороху, а теперь как с гуся вода - это и правда обидно.
Бубочка сказав КМБ добудує, тільки невідомо коли В КМБ проблеми на своїх об'єктах, а щоб КМБ ще й запустив об'єкти УБ, тут потрібен лох, який понесе гроші в непродані м2 довгобудів, а також знайти джерело для дофінансування на пару млрд., щоб компенсувати кошти використані Микитасем не за призначенням. Ці "грамотні люди" в кращому випадку будуть чекати свої м2 по 5-10 років, як елітовці, чи укогруповці ...