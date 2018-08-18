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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46644665466646674668>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 125
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
17
знизяться в межах 10%
30%
38
знизяться на 10-25%
30%
37
знизяться на 25%-50%
14%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:35

  sequence написав:
  Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodazha-4-komnt-ul-dneprovskaya-naberezhnaya-5a-IDInW7y.html
..

Иногда взорвать смотрится лучшим вариантом, чем отремонтировать

це задорого, чи задешево?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:37

  Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodazha-4-komnt-ul-dneprovskaya-naberezhnaya-5a-IDInW7y.html

Все як Сержик любить. Просто супер.

Зи. Цікаво, у сусідів такі ж ремонти?
Коренные киевляне-они такие эстеты)))
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:39

ЮНИСЕФ сообщает, что экономические последствия кризиса на себе ощутили 69% укринцев. 57% вынуждены тратить сбережения, 53% - экономить даже на еде.
https://www.unicef.org/ukraine/press-re ... cef-survey

PS: но, конечно же, ни один потенциальный покупатель КРЖН не пострадал :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:39

  flyman написав:
  sequence написав:
  Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodazha-4-komnt-ul-dneprovskaya-naberezhnaya-5a-IDInW7y.html
..

Иногда взорвать смотрится лучшим вариантом, чем отремонтировать

це задорого, чи задешево?

полагаю, выселить жильцов, взорвать убогую 9-этажку и отгрохать на этом месте 30-ти этажку, дабы улучшить "вид на правый берех" было бы уместно
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Faceless написав:..Да, все они авантюристы. ..
Справедливости ради, даже покупка на вторичке у нас ни от чего не страхует. Ранее тут описывали кучу схем, при которых жилье, особенно "с историей" могут у тебя отжать.
Самое лучшее - это снимать квартиру, притом по-возможности в Мюнхене
На первичке риски снижаются, чем ближе дом к сдаче, на вторичке - скорее наоборот, чем старше дом, тем больше проблем, и с домом и с прошлыми или потенциальными собственниками. Но все-таки при покупке именно недвижимости, а не имущественных прав, есть достаточно четкие алгоритмы проверок, и судится в случае чего - по конкретному объекту с конкретным человеком. В случае же первички - только сопли в фейсбуке размазывать с чушью о "конституционном праве на жилье" (ККЦ кидал вроде, я проникся лозунгами) и в палатках ночевать, надеясь, что под выборы что-то да протащат
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:42

zРадио Вчера вечером мелькали какие-то новости, кто-то из чиновников по проблеме Аркады сказал примерно так : еще никогда не было такого, чтобы город живыми деньгами компенсировал застройщику расходы на постройку инфраструктуры. Вот так. Город сам строить не хочет и компенсировать не будет.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  change_pm написав:Наразі с дешевим гривневим фондуванням - чому б і не зробити таку реформу?
Шкода, немає статистики скільки куплялось на котловані для себе і на перепродаж.


Зато есть данные о кредитах бизнесу - портфель сокращается, доля проблемной задолженности в нем - растет. Никакого дешевого гривневого фондирования на рынке (пока) не появилось! Номинально снижение ставки НБУ привекло к росту, ии по крайней мере не-сокращению спекулятивной маржи "правильных" получателей рефинансирования, а до реальной экономики этот ресурс не доходит.
https://public.tableau.com/views/TheRAT ... VizHome=no

Та же упомянутая выше Аркада, имея на руках решения судов всех инстанций о долге городе на сумму 600+ млн грн, не может привлечь у НБУ ни дешевого, ни дорогого финансирования на завершение строительства патриотик/эврик. Вот, собственно, и весь ответ на вопрос, почему строят за деньги инвесторов...


Аркада с самого начала деятельности всю бизнес модель строила на взносах инвесторов, тут ничего особенного и не произошло. После того, как НБУ прижучил банк за их мутки, они даже свои ипотечные кредиты покупателям всяких эврикопатриотик продали другим банкам, им запретили принимать вклады, и пусть спасибо скажут, что вообще ВА не ввели. Аркада тут вообще не показатель.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:На первичке риски снижаются, чем ближе дом к сдаче, еа вторичке - скорее наоборот, чем старше дом, тем больше проблем

Но на первичке практически ничего нет к моменту сдачи дома, всеё выгребают жадные безграмотные инвесторы. А умные сидят в аренде годами.
по вторичке укринские реалии таковы, что дом нужно лечить лет через 30 после постройки. Но денег нет...и потому -печаль
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:45

  Faceless написав:..На первичке риски снижаются, чем ближе дом к сдаче, еа вторичке - скорее наоборот, чем старше дом, тем больше проблем, и с домом и с прошлыми или потенциальными собственниками. Но все-таки при покупке именно недвижимости, а не имущественных прав, есть достаточно четкие алгоритмы проверок, и судится в случае чего - по конкретному объекту с конкретным человеком. В случае же первички - только сопли в фейсбуке размазывать с чушью о "конституционном праве на жилье" (ККЦ кидал вроде, я проникся лозунгами) и в палатках ночевать, надеясь, что под выборы что-то да протащат

то есть, идеальный вариант - это покупка квартиры в свежеотгроханном и сданом в эксплуатацию доме? Есть проблема - такие варианты ограничены, сложно найти свой идеал (локация+этажность+сторона дома+...).
Да и честно говоря "достаточно четкие алгоритмы проверок" в эпоху "цифровойы крайыны" выглядят несколько утопично
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:49

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
вместо того, чтобы писать очередную чушь, рекомендую посетить группу обманутых вкладчиков в фб и почитать шо они пишут - вопиющая юридическая безграмотность, жадность и инфантилизм, люди не понимают базовых вещей, они не понимают, шо купили не квартиры, а бумажки ..

не перегибайте. У УБ в инициативной группе очень грамотные люди, что добрались до кабмина и утрясли море вопросов - будут строить.
А то, что Микитась лихо скидывался на предвыборку Пороху, а теперь как с гуся вода - это и правда обидно.

Бубочка сказав КМБ добудує, тільки невідомо коли :roll:
В КМБ проблеми на своїх об'єктах, а щоб КМБ ще й запустив об'єкти УБ, тут потрібен лох, який понесе гроші в непродані м2 довгобудів, а також знайти джерело для дофінансування на пару млрд., щоб компенсувати кошти використані Микитасем не за призначенням.
Ці "грамотні люди" в кращому випадку будуть чекати свої м2 по 5-10 років, як елітовці, чи укогруповці ...
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