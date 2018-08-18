Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:..На первичке риски снижаются, чем ближе дом к сдаче, еа вторичке - скорее наоборот, чем старше дом, тем больше проблем, и с домом и с прошлыми или потенциальными собственниками. Но все-таки при покупке именно недвижимости, а не имущественных прав, есть достаточно четкие алгоритмы проверок, и судится в случае чего - по конкретному объекту с конкретным человеком. В случае же первички - только сопли в фейсбуке размазывать с чушью о "конституционном праве на жилье" (ККЦ кидал вроде, я проникся лозунгами) и в палатках ночевать, надеясь, что под выборы что-то да протащат
то есть, идеальный вариант - это покупка квартиры в свежеотгроханном и сданом в эксплуатацию доме? Есть проблема - такие варианты ограничены, сложно найти свой идеал (локация+этажность+сторона дома+...). Да и честно говоря "достаточно четкие алгоритмы проверок" в эпоху "цифровойы крайыны" выглядят несколько утопично
Идеальный вариант - на то и идеальный, что его нет в природе. Спросите у Сержика. Вон, Макс уже больше 5 лет искал идеал и то понял, что физическая жизнь не вечна и что надо идти на компромиссы. trololo тут как то выкладывал алгоритм, и в принципе, если дом свежий (значит есть в электронных реестрах) то эти проверки минимизируют риски до крайне низких. Да, есть истории, и тут постили не так давно, как купивши на вторичке люди лишались квартир - но, в частности, если судить по той недавней истории, то там не обходится без безответственности покупателя, который в погоне за низкой ценой игнорирует раз за разом подозрительные моменты и банальные проверки и идет на поводу у продавца, в том числе к его нотариусу.
Faceless написав:..На первичке риски снижаются, чем ближе дом к сдаче, еа вторичке - скорее наоборот, чем старше дом, тем больше проблем, и с домом и с прошлыми или потенциальными собственниками. Но все-таки при покупке именно недвижимости, а не имущественных прав, есть достаточно четкие алгоритмы проверок, и судится в случае чего - по конкретному объекту с конкретным человеком. В случае же первички - только сопли в фейсбуке размазывать с чушью о "конституционном праве на жилье" (ККЦ кидал вроде, я проникся лозунгами) и в палатках ночевать, надеясь, что под выборы что-то да протащат
то есть, идеальный вариант - это покупка квартиры в свежеотгроханном и сданом в эксплуатацию доме? Есть проблема - такие варианты ограничены, сложно найти свой идеал (локация+этажность+сторона дома+...). Да и честно говоря "достаточно четкие алгоритмы проверок" в эпоху "цифровойы крайыны" выглядят несколько утопично
Идеальный вариант - на то и идеальный, что его нет в природе. Спросите у Сержика. Вон, Макс уже больше 5 лет искал идеал и то понял, что физическая жизнь не вечна и что надо идти на компромиссы. trololo тут как то выкладывал алгоритм, и в принципе, если дом свежий (значит есть в электронных реестрах) то эти проверки минимизируют риски до крайне низких. Да, есть истории, и тут постили не так давно, как купивши на вторичке люди лишались квартир - но, в частности, если судить по той недавней истории, то там не обходится без безответственности покупателя, который в погоне за низкой ценой игнорирует раз за разом подозрительные моменты и банальные проверки и идет на поводу у продавца, в том числе к его нотариусу.
можно взять еще ипотеку под 8.8% для рокеты на первые два года, и остальные 18лет - 20%-24%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn
Faceless написав:Аркада с самого начала деятельности всю бизнес модель строила на взносах инвесторов, тут ничего особенного и не произошло.
Как и все без исключения крупные застройщики Киева.
Faceless написав:После того, как НБУ прижучил банк за их мутки, они даже свои ипотечные кредиты покупателям всяких эврикопатриотик продали другим банкам, им запретили принимать вклады, и пусть спасибо скажут, что вообще ВА не ввели. Аркада тут вообще не показатель.
Аркаду я привел в пример, поскольку ей есть что дать в залог (в отличие от многих других банков-получателей рефинансирования), но НБУ не спешит предоставлять средства, потому что это лавочка для своих...
reus написав:Если "инвестор" "покупает" квартиру за несколько десятков тысяч долларов и при этом экономит 100 долларов, на то, чтобы ему объяснили что он покупает и какие риски, и что его деньги могут пойти на предвыборную компанию, то он типичный Лох, терпила. Большинство из "инвесторов" понимают, куда они влазят и что покупают, но надеются, что все их проблемы оплатят налогоплательщики. Думают, что самые хтропопые.
Какие-то двойные стандарты. Мы живём в стране, где недооценена недвижимость, т.е. здесь настолько замечательно и дёшево жить, что большинство этого не понимают. Однако, если покупаешь недвижимость, то нужно обратиться к юристу за консультацией и выяснить законность стройки. Тогда вероятно в продуктовый магазин необходимо ходить с работником лаборатории, чтобы быть уверен в качестве продуктов, на рынок со своими весами, чтобы не сомневаться обвесили или нет, к врачу со своим консультантом, в аптеку со своим врачом и т.д. У меня вопрос: а нахрена мы платим налоги и содержим огромную армию чиновников, задача которых писать законы и контролировать их выполнение. Так может это Вы терпила, который мало того, что платит налоги, так ещё и каждый раз нанимаете специалиста оплачивая это повторно? А может всё же цены на недвижимость соответствуют уровню жизни в нашей стране и стоимость складывается не только из стоимости материалов из которых она построена, а ещё и от спроса/ желание жить в этой недвижимости / стране? И как-то странно у Вас получается - ``инвестор`` надеется на государство, которое достроит за счёт налогоплательщиков ... А разве этот ``инвестор`` сам не является налогоплательщиком? А разве он не в этом государстве живёт рассчитывая на законность? Так на кого ему надеется и к кому обращаться?
1. Лох "инвестор" платит за обещание без обязательств в рамках действующего законодательства; 2. Обращаться к своим мозгам и здравому смыслу. Если мозгов не хватает понять за что ты платишь, то нужно заплатить юристу, он объяснит; 3. Все остальное, лирика. Выбирайте других политиков, будут другие законы.
Востаннє редагувалось reus в Пон 06 лип, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Аркаду я привел в пример, поскольку ей есть что дать в залог (в отличие от многих других банков-получателей рефинансирования), но НБУ не спешит предоставлять средства, потому что это лавочка для своих...