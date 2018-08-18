Richi написав:

reus написав: Если "инвестор" "покупает" квартиру за несколько десятков тысяч долларов и при этом экономит 100 долларов, на то, чтобы ему объяснили что он покупает и какие риски, и что его деньги могут пойти на предвыборную компанию, то он типичный Лох, терпила. Большинство из "инвесторов" понимают, куда они влазят и что покупают, но надеются, что все их проблемы оплатят налогоплательщики. Думают, что самые хтропопые. Если "инвестор" "покупает"квартиру за несколько десятков тысяч долларов и при этом экономит 100 долларов, на то, чтобы ему объяснили что он покупает и какие риски, и что его деньги могут пойти на предвыборную компанию, то он типичный Лох, терпила. Большинство из "инвесторов" понимают, куда они влазят и что покупают, но надеются, что все их проблемы оплатят налогоплательщики. Думают, что самые хтропопые.

Какие-то двойные стандарты. Мы живём в стране, где недооценена недвижимость, т.е. здесь настолько замечательно и дёшево жить, что большинство этого не понимают. Однако, если покупаешь недвижимость, то нужно обратиться к юристу за консультацией и выяснить законность стройки. Тогда вероятно в продуктовый магазин необходимо ходить с работником лаборатории, чтобы быть уверен в качестве продуктов, на рынок со своими весами, чтобы не сомневаться обвесили или нет, к врачу со своим консультантом, в аптеку со своим врачом и т.д.У меня вопрос: а нахрена мы платим налоги и содержим огромную армию чиновников, задача которых писать законы и контролировать их выполнение. Так может это Вы терпила, который мало того, что платит налоги, так ещё и каждый раз нанимаете специалиста оплачивая это повторно? А может всё же цены на недвижимость соответствуют уровню жизни в нашей стране и стоимость складывается не только из стоимости материалов из которых она построена, а ещё и от спроса/ желание жить в этой недвижимости / стране?И как-то странно у Вас получается - ``инвестор`` надеется на государство, которое достроит за счёт налогоплательщиков ... А разве этот ``инвестор`` сам не является налогоплательщиком?