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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 46664667466846694670>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 126
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
17
знизяться в межах 10%
30%
38
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:11

  Faceless написав:..
Идеальный вариант - на то и идеальный, что его нет в природе. ..

как-то хочется верить в чудеса. У нас же на выходе какая-то фигня: без серьезных рисков на первичке купить не получается; а на вторичке то локация не та, то все равно какие-то риски с "нехорошей историей".
На деле, это означает крайне мерзкую регуляцию отрасли, что лично меня, после опыта с УБ, крайне расстраивает и склоняет больше к покупке жилья где-то за кордоном, притом с прицелом на ВНЖ.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:11

  Faceless написав:
proftpd66 написав:
можно взять еще ипотеку под 8.8% для рокеты на первые два года, и остальные 18лет - 20%-24%

Совершенно не обязательно, что через два года ставка так резко вырастет, там привязка к уирд, он пока стабильно снижается


это был сарказм.

УкрГаз в СМИ написал про 8.8%, там даже есть 3.4% и даже ипотека под 0.8%

Теперь смотрим на сайте:

https://www.ukrgasbank.com/private/cred ... ts/trest-1
http://www.ukrgasbank.com/ru/private/cr ... /fedorcred

ипотека не 8.8%, а 16.3%-17.5%


скриншоты, вроде бы видно:

ЗображенняЗображення
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 06 лип, 2020 14:12, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:11

  Faceless написав:
zРадио написав:Аркаду я привел в пример, поскольку ей есть что дать в залог (в отличие от многих других банков-получателей рефинансирования), но НБУ не спешит предоставлять средства, потому что это лавочка для своих...

Нечего ей дать в залог, она ФФС управляет


Долг города - я ж неспроста об этом написал )
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:
proftpd66 написав:
можно взять еще ипотеку под 8.8% для рокеты на первые два года, и остальные 18лет - 20%-24%

Совершенно не обязательно, что через два года ставка так резко вырастет, там привязка к уирд, он пока стабильно снижается


В длинном периоде там нет никакой стабильности - то снижается, то растет, то на месте стоит. Но маржу свою Приват почему то не уменьшил, а увеличил в новом ипотечном продукте (с 3% до 4%)...


Длинном это каком? Самому индексу, емнип, лет 10, тренд за эти 10 лет таки вниз.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:14

  proftpd66 написав:
  flyman написав:растішкам і обвалішкам:
кризи як у 2014 не буде, але і економ. чуда теж.
Україна вийде на докоронавірусний рівень у 2024 (якщо знову що економіку не вхопить)


то есть, упоротым вместо бетономешалки надо было гривной спекулировать? :)

чому спекулювати?
за минулий рік тільки на ревалі біля 20%,
тобто якщо весь депопортфель в гриші, то десь 16% на депо + 18% на ревалі, ітого +34% в нікомунепотрібному:
якщо тримав 50% на 50% грн. долар, то дохідність десь в два рази менша
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/12.html
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:Аркаду я привел в пример, поскольку ей есть что дать в залог (в отличие от многих других банков-получателей рефинансирования), но НБУ не спешит предоставлять средства, потому что это лавочка для своих...

Нечего ей дать в залог, она ФФС управляет


Долг города - я ж неспроста об этом написал )
У вас опечатка в посте - я понял как долг городу:)
А вообще, я может и ошибаюсь, но долг города можно смело записывать в проблемную дебиторку, какое уж там обеспечение. Да и 600 млн не спасут отца демократии
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:16

  proftpd66 написав:
  Faceless написав:
sequence написав: то есть, идеальный вариант - это покупка квартиры в свежеотгроханном и сданом в эксплуатацию доме? Есть проблема - такие варианты ограничены, сложно найти свой идеал (локация+этажность+сторона дома+...).
Да и честно говоря "достаточно четкие алгоритмы проверок" в эпоху "цифровойы крайыны" выглядят несколько утопично

Идеальный вариант - на то и идеальный, что его нет в природе. Спросите у Сержика. Вон, Макс уже больше 5 лет искал идеал и то понял, что физическая жизнь не вечна и что надо идти на компромиссы.
trololo тут как то выкладывал алгоритм, и в принципе, если дом свежий (значит есть в электронных реестрах) то эти проверки минимизируют риски до крайне низких. Да, есть истории, и тут постили не так давно, как купивши на вторичке люди лишались квартир - но, в частности, если судить по той недавней истории, то там не обходится без безответственности покупателя, который в погоне за низкой ценой игнорирует раз за разом подозрительные моменты и банальные проверки и идет на поводу у продавца, в том числе к его нотариусу.


можно взять еще ипотеку под 8.8% для рокеты на первые два года, и остальные 18лет - 20%-24%

зараз це фальстарт, а от в 2021...2022, можна спробувати з кредитним плечем іпотеки
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:18

  zРадио написав:
  Faceless написав:Аркада с самого начала деятельности всю бизнес модель строила на взносах инвесторов, тут ничего особенного и не произошло.


Как и все без исключения крупные застройщики Киева.

  Faceless написав:После того, как НБУ прижучил банк за их мутки, они даже свои ипотечные кредиты покупателям всяких эврикопатриотик продали другим банкам, им запретили принимать вклады, и пусть спасибо скажут, что вообще ВА не ввели. Аркада тут вообще не показатель.


Аркаду я привел в пример, поскольку ей есть что дать в залог (в отличие от многих других банков-получателей рефинансирования), но НБУ не спешит предоставлять средства, потому что это лавочка для своих...

до речі, а де 6% рефінанса, і 10% іпотеки?
для ЗЕ класний піар хід Аркада і УБ, тут 3 зайці одним махом:
інвестори,
економіка,
банк.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:18

  sequence написав:
  Faceless написав:..
Идеальный вариант - на то и идеальный, что его нет в природе. ..

как-то хочется верить в чудеса. У нас же на выходе какая-то фигня: без серьезных рисков на первичке купить не получается; а на вторичке то локация не та, то все равно какие-то риски с "нехорошей историей".
На деле, это означает крайне мерзкую регуляцию отрасли, что лично меня, после опыта с УБ, крайне расстраивает и склоняет больше к покупке жилья где-то за кордоном, притом с прицелом на ВНЖ.

В украинских реалиях:
1. Вторичка, это риски;
2. Первичка, это лотерея.
Востаннє редагувалось reus в Пон 06 лип, 2020 14:19, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:19

  change_pm написав:
  kingkongovets написав:change_pm можно сделать очень просто - запретить застройщикам продавать на этапе стройки, но тогда про "доступное жилье" можно забыть
но вильнолюди хотят и посидеть и рыбку - в итоге маемо те шо маемо

Наразі с дешевим гривневим фондуванням - чому б і не зробити таку реформу?


а почему вопрос ко мне?
сейчас зелень может делать все, что ей заблагорассудится - вся полнота власти у них, задавайте эти вопросы им и тем, кто за них голосовал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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