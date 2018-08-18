Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:.. Идеальный вариант - на то и идеальный, что его нет в природе. ..
как-то хочется верить в чудеса. У нас же на выходе какая-то фигня: без серьезных рисков на первичке купить не получается; а на вторичке то локация не та, то все равно какие-то риски с "нехорошей историей". На деле, это означает крайне мерзкую регуляцию отрасли, что лично меня, после опыта с УБ, крайне расстраивает и склоняет больше к покупке жилья где-то за кордоном, притом с прицелом на ВНЖ.
zРадио написав:Аркаду я привел в пример, поскольку ей есть что дать в залог (в отличие от многих других банков-получателей рефинансирования), но НБУ не спешит предоставлять средства, потому что это лавочка для своих...
flyman написав:растішкам і обвалішкам: кризи як у 2014 не буде, але і економ. чуда теж. Україна вийде на докоронавірусний рівень у 2024 (якщо знову що економіку не вхопить)
то есть, упоротым вместо бетономешалки надо было гривной спекулировать?
чому спекулювати? за минулий рік тільки на ревалі біля 20%, тобто якщо весь депопортфель в гриші, то десь 16% на депо + 18% на ревалі, ітого +34% в нікомунепотрібному: якщо тримав 50% на 50% грн. долар, то дохідність десь в два рази менша https://fi202x.blogspot.com/2020/06/12.html
zРадио написав:Аркаду я привел в пример, поскольку ей есть что дать в залог (в отличие от многих других банков-получателей рефинансирования), но НБУ не спешит предоставлять средства, потому что это лавочка для своих...
Нечего ей дать в залог, она ФФС управляет
Долг города - я ж неспроста об этом написал )
У вас опечатка в посте - я понял как долг городу:) А вообще, я может и ошибаюсь, но долг города можно смело записывать в проблемную дебиторку, какое уж там обеспечение. Да и 600 млн не спасут отца демократии
sequence написав: то есть, идеальный вариант - это покупка квартиры в свежеотгроханном и сданом в эксплуатацию доме? Есть проблема - такие варианты ограничены, сложно найти свой идеал (локация+этажность+сторона дома+...). Да и честно говоря "достаточно четкие алгоритмы проверок" в эпоху "цифровойы крайыны" выглядят несколько утопично
Идеальный вариант - на то и идеальный, что его нет в природе. Спросите у Сержика. Вон, Макс уже больше 5 лет искал идеал и то понял, что физическая жизнь не вечна и что надо идти на компромиссы. trololo тут как то выкладывал алгоритм, и в принципе, если дом свежий (значит есть в электронных реестрах) то эти проверки минимизируют риски до крайне низких. Да, есть истории, и тут постили не так давно, как купивши на вторичке люди лишались квартир - но, в частности, если судить по той недавней истории, то там не обходится без безответственности покупателя, который в погоне за низкой ценой игнорирует раз за разом подозрительные моменты и банальные проверки и идет на поводу у продавца, в том числе к его нотариусу.
можно взять еще ипотеку под 8.8% для рокеты на первые два года, и остальные 18лет - 20%-24%
зараз це фальстарт, а от в 2021...2022, можна спробувати з кредитним плечем іпотеки
Faceless написав:Аркада с самого начала деятельности всю бизнес модель строила на взносах инвесторов, тут ничего особенного и не произошло.
Как и все без исключения крупные застройщики Киева.
Faceless написав:После того, как НБУ прижучил банк за их мутки, они даже свои ипотечные кредиты покупателям всяких эврикопатриотик продали другим банкам, им запретили принимать вклады, и пусть спасибо скажут, что вообще ВА не ввели. Аркада тут вообще не показатель.
Аркаду я привел в пример, поскольку ей есть что дать в залог (в отличие от многих других банков-получателей рефинансирования), но НБУ не спешит предоставлять средства, потому что это лавочка для своих...
до речі, а де 6% рефінанса, і 10% іпотеки? для ЗЕ класний піар хід Аркада і УБ, тут 3 зайці одним махом: інвестори, економіка, банк.
Faceless написав:.. Идеальный вариант - на то и идеальный, что его нет в природе. ..
как-то хочется верить в чудеса. У нас же на выходе какая-то фигня: без серьезных рисков на первичке купить не получается; а на вторичке то локация не та, то все равно какие-то риски с "нехорошей историей". На деле, это означает крайне мерзкую регуляцию отрасли, что лично меня, после опыта с УБ, крайне расстраивает и склоняет больше к покупке жилья где-то за кордоном, притом с прицелом на ВНЖ.
В украинских реалиях: 1. Вторичка, это риски; 2. Первичка, это лотерея.
Востаннє редагувалось reus в Пон 06 лип, 2020 14:19, всього редагувалось 3 разів.
kingkongovets написав:change_pm можно сделать очень просто - запретить застройщикам продавать на этапе стройки, но тогда про "доступное жилье" можно забыть но вильнолюди хотят и посидеть и рыбку - в итоге маемо те шо маемо
Наразі с дешевим гривневим фондуванням - чому б і не зробити таку реформу?
а почему вопрос ко мне? сейчас зелень может делать все, что ей заблагорассудится - вся полнота власти у них, задавайте эти вопросы им и тем, кто за них голосовал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.