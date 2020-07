Додано: Пон 06 лип, 2020 14:19

change_pm написав: kingkongovets написав: change_pm можно сделать очень просто - запретить застройщикам продавать на этапе стройки, но тогда про "доступное жилье" можно забыть

Наразі с дешевим гривневим фондуванням - чому б і не зробити таку реформу?

а почему вопрос ко мне?

