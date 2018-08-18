Faceless написав:

sequence написав: то есть, идеальный вариант - это покупка квартиры в свежеотгроханном и сданом в эксплуатацию доме? Есть проблема - такие варианты ограничены, сложно найти свой идеал (локация+этажность+сторона дома+...).

Да и честно говоря "достаточно четкие алгоритмы проверок" в эпоху "цифровойы крайыны" выглядят несколько утопично

Идеальный вариант - на то и идеальный, что его нет в природе. Спросите у Сержика. Вон, Макс уже больше 5 лет искал идеал и то понял, что физическая жизнь не вечна и что надо идти на компромиссы.trololo тут как то выкладывал алгоритм, и в принципе, если дом свежий (значит есть в электронных реестрах) то эти проверки минимизируют риски до крайне низких. Да, есть истории, и тут постили не так давно, как купивши на вторичке люди лишались квартир - но, в частности, если судить по той недавней истории, то там не обходится без безответственности покупателя, который в погоне за низкой ценой игнорирует раз за разом подозрительные моменты и банальные проверки и идет на поводу у продавца, в том числе к его нотариусу.