Додано: Пон 06 лип, 2020 14:21

Serg-ik написав: kingkongovets написав: Serg-ik написав: Я не увидел ответа на вопрос "кто же у нас на КРЖН продаёт квартиры, а не бумажки, тогда, когда они дешёвые, на этапе "от котлована до половина дома?". Я не увидел ответа на вопрос "кто же у нас на КРЖН продаёт, тогда, когда они дешёвые, н?".



вы сами то поняли, что написали? вы сами то поняли, что написали?

конечно понял. Ответите? конечно понял. Ответите?



ну так объясните тогда как можно продать готовые квартиры в недостроенном доме?

вы там перегрелись шоль? ну так объясните тогда как можно продать готовые квартиры в недостроенном доме?вы там перегрелись шоль?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.