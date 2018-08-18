Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:растішкам і обвалішкам: кризи як у 2014 не буде, але і економ. чуда теж. Україна вийде на докоронавірусний рівень у 2024 (якщо знову що економіку не вхопить)
то есть, упоротым вместо бетономешалки надо было гривной спекулировать?
чому спекулювати? за минулий рік тільки на ревалі біля 20%, тобто якщо весь депопортфель в гриші, то десь 16% на депо + 18% на ревалі, ітого +34% в нікомунепотрібному: якщо тримав 50% на 50% грн. долар, то дохідність десь в два рази менша https://fi202x.blogspot.com/2020/06/12.html
вместо этого, надо купить бетономешалку чтобы заработать 2%-6% в гривне на бетоне.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 06 лип, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn
proftpd66 написав:то есть, упоротым вместо бетономешалки надо было гривной спекулировать?
чому спекулювати? за минулий рік тільки на ревалі біля 20%, тобто якщо весь депопортфель в гриші, то десь 16% на депо + 18% на ревалі, ітого +34% в нікомунепотрібному: якщо тримав 50% на 50% грн. долар, то дохідність десь в два рази менша https://fi202x.blogspot.com/2020/06/12.html
вместо этого, надо купить бетономешалку чтобы заработать 2%-6% в гривне на бетоне.
наступні два роки, може бути що бетономішалка накрутить в мінус, зате потім відштовхнеться від дна, і як полетить!!!
flyman написав:Зато Хмельницький - бізнесмен з якого тре брати приклад.
Я ніколи не казав, що він "свята"людина, але мені не відомі факти, щоб він "кидав" своїх "інвесторів"
не святая конечно, был представителем росийской бандитской групировки по торговле какими то присадками для феросплаов, запорожский завод кажется.... там конкуренции не было... вернее вначале была, потом кого то застрелили и не стало....
flyman написав:Зато Хмельницький - бізнесмен з якого тре брати приклад.
Я ніколи не казав, що він "свята"людина, але мені не відомі факти, щоб він "кидав" своїх "інвесторів"
не святая конечно, был представителем росийской бандитской групировки по торговле какими то присадками для феросплаов, запорожский завод кажется.... там конкуренции не было... вернее вначале была, потом кого то застрелили и не стало....
может расскажешь на каких святых работаешь ты?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
да, там уже ходят слухе о законах об "упорядочении" рынка органов. это удобно. "у вас есть ипотечный залог?" - "Разумеется, одно легкое и одна почка" - "потрудитесь положить в сейф банка органов до окончания выплат"