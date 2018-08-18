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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4667466846694670>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 126
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
17
знизяться в межах 10%
30%
38
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:19

  Faceless написав:
proftpd66 написав:
можно взять еще ипотеку под 8.8% для рокеты на первые два года, и остальные 18лет - 20%-24%

Совершенно не обязательно, что через два года ставка так резко вырастет, там привязка к уирд, он пока стабильно снижается

так КРЖН буде рости швидше іим УІРД,
зробимо разом
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:19

  flyman написав:
  proftpd66 написав:
  flyman написав:растішкам і обвалішкам:
кризи як у 2014 не буде, але і економ. чуда теж.
Україна вийде на докоронавірусний рівень у 2024 (якщо знову що економіку не вхопить)


то есть, упоротым вместо бетономешалки надо было гривной спекулировать? :)

чому спекулювати?
за минулий рік тільки на ревалі біля 20%,
тобто якщо весь депопортфель в гриші, то десь 16% на депо + 18% на ревалі, ітого +34% в нікомунепотрібному:
якщо тримав 50% на 50% грн. долар, то дохідність десь в два рази менша
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/12.html


вместо этого, надо купить бетономешалку чтобы заработать 2%-6% в гривне на бетоне.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 06 лип, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:21

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:Я не увидел ответа на вопрос "кто же у нас на КРЖН продаёт квартиры, а не бумажки, тогда, когда они дешёвые, на этапе "от котлована до половина дома?".


вы сами то поняли, что написали?

конечно понял. Ответите?


ну так объясните тогда как можно продать готовые квартиры в недостроенном доме?
вы там перегрелись шоль?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:22

  flyman написав:.. а от в 2021...2022, можна спробувати з кредитним плечем іпотеки

леверидж будет 1/100? стопы будем ставить? чем маржин-коллы финансировать?
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:23

  proftpd66 написав:
  flyman написав:
  proftpd66 написав:то есть, упоротым вместо бетономешалки надо было гривной спекулировать? :)

чому спекулювати?
за минулий рік тільки на ревалі біля 20%,
тобто якщо весь депопортфель в гриші, то десь 16% на депо + 18% на ревалі, ітого +34% в нікомунепотрібному:
якщо тримав 50% на 50% грн. долар, то дохідність десь в два рази менша
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/12.html


вместо этого, надо купить бетономешалку чтобы заработать 2%-6% в гривне на бетоне.

наступні два роки, може бути що бетономішалка накрутить в мінус,
зате потім відштовхнеться від дна, і як полетить!!!
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:27

  reus написав:..
В украинских реалиях:
1. Вторичка, это риски;
2. Первичка, это лотерея.

Хм, это что же получается. Любая вторичка когда-то была первичкой => значит, рисковый покупатель вторички покупает у победителя лотереи!
ну, 6ляха и истории.
вот как и зачем тут оставаться жить?
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:36

  reus написав:
  flyman написав:Зато Хмельницький - бізнесмен з якого тре брати приклад.


Я ніколи не казав, що він "свята"людина, але мені не відомі факти, щоб він "кидав" своїх "інвесторів"

не святая конечно, был представителем росийской бандитской групировки по торговле какими то присадками для феросплаов, запорожский завод кажется.... там конкуренции не было... вернее вначале была, потом кого то застрелили и не стало....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:47

  Унуноктий написав:
  reus написав:
  flyman написав:Зато Хмельницький - бізнесмен з якого тре брати приклад.


Я ніколи не казав, що він "свята"людина, але мені не відомі факти, щоб він "кидав" своїх "інвесторів"

не святая конечно, был представителем росийской бандитской групировки по торговле какими то присадками для феросплаов, запорожский завод кажется.... там конкуренции не было... вернее вначале была, потом кого то застрелили и не стало....


может расскажешь на каких святых работаешь ты? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:08

  sequence написав:
  flyman написав:.. а от в 2021...2022, можна спробувати з кредитним плечем іпотеки

леверидж будет 1/100? стопы будем ставить? чем маржин-коллы финансировать?

внутрішніми органами...
change_pm
 
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  change_pm написав:..
внутрішніми органами...

да, там уже ходят слухе о законах об "упорядочении" рынка органов.
это удобно. "у вас есть ипотечный залог?" - "Разумеется, одно легкое и одна почка" - "потрудитесь положить в сейф банка органов до окончания выплат"
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