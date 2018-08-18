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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лип, 2020 15:23
flyman написав: proftpd66 написав:
вместо этого, надо купить бетономешалку чтобы заработать 2%-6% в гривне на бетоне.
наступні два роки, може бути що бетономішалка накрутить в мінус,
зате потім відштовхнеться від дна, і як полетить!!!
У него зрачки шире наших возможностей
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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