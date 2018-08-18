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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4667466846694670

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 126
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
17
знизяться в межах 10%
30%
38
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:23

  flyman написав:
  proftpd66 написав:
вместо этого, надо купить бетономешалку чтобы заработать 2%-6% в гривне на бетоне.

наступні два роки, може бути що бетономішалка накрутить в мінус,
зате потім відштовхнеться від дна, і як полетить!!!

У него зрачки шире наших возможностей
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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  #<1 ... 4667466846694670
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