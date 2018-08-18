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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4668466946704671>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 126
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
17
знизяться в межах 10%
30%
38
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:23

  flyman написав:
  proftpd66 написав:
вместо этого, надо купить бетономешалку чтобы заработать 2%-6% в гривне на бетоне.

наступні два роки, може бути що бетономішалка накрутить в мінус,
зате потім відштовхнеться від дна, і як полетить!!!

У него зрачки шире наших возможностей
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:54

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:
  proftpd66 написав:
вместо этого, надо купить бетономешалку чтобы заработать 2%-6% в гривне на бетоне.

наступні два роки, може бути що бетономішалка накрутить в мінус,
зате потім відштовхнеться від дна, і як полетить!!!

У него зрачки шире наших возможностей

правильний айкос розширяє кругозір, а не тільки зіниці
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:57

  change_pm написав:
  sequence написав:
  flyman написав:.. а от в 2021...2022, можна спробувати з кредитним плечем іпотеки

леверидж будет 1/100? стопы будем ставить? чем маржин-коллы финансировать?

внутрішніми органами...

а до чого тут поліція?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

топліво на підході

https://news.finance.ua/ru/news/-/473808/povyshenie-minimalki-mozhet-stat-kriticheskim-faktorom-fru
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:01

  Faceless написав:У вас опечатка в посте - я понял как долг городу:)
А вообще, я может и ошибаюсь, но долг города можно смело записывать в проблемную дебиторку, какое уж там обеспечение. Да и 600 млн не спасут отца демократии


В комментарии, на который вы отвечали, нет ошибки - долг города, признанный судом :D Город проиграл и апелляцию, и кассацию. По поводу бюджета, необходимого для достройки Патриотики и Эврики - не готов рассуждать, достаточно там 600 млн, или недостаточно. А относительно урегулирования с городом - живыми деньгами расчет вряд ли будет осуществлен, но какой-то взаимозачет будет в любом исходе. Никто такие деньги не прощает
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:34


Все ОК. Надо просто начать больше платить.
Хочу, чтобы долярек платил наемному продавцу повышенную минималку и все начисления на нее. И продолжал на Зе надрачивать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:47

встречайте, Нью-Васюки!

https://korrespondent.net/city/kiev/424 ... oho-raiona
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:47



Да, решение директивно повышать минималку на фоне падения средней зарплаты и занятости - это и против бизнеса, и против экономики в целом. Потребление вряд ли вырастет, потому что еще больше увеличится безработица (снизится выработка человекочасов, а будут резать рабочие часы, или штатное расписание - посмотрим).

К слову, если кто ищет окно возможностей для продажи квартиры, авто, другой недешевой собственности - ИМХО, делайте это сейчас. Вряд ли в этом году будет более благоприятное время - позитивный новостной фон по макроэкономическим показателям (снижение темпов падения :mrgreen:), иллюзия победы над ковидом (или по крайней мере уменьшение уровня страхов относительно его летальности), более-менее сбалансированные бюджеты домохояйств, добавляющие очки потребительским настроениям (низкая инфляция и не-отопительный сезон), предвыборный популизм о неизменности тарифов и курса, повышении зарплат и пенсий, дешевого кредитования бизнеса и населения...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:55

  Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodazha-4-komnt-ul-dneprovskaya-naberezhnaya-5a-IDInW7y.html

Все як Сержик любить. Просто супер.

Зи. Цікаво, у сусідів такі ж ремонти?

я и не знал что такие 4к бывают
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:57

  baraka написав:встречайте, Нью-Васюки!

https://korrespondent.net/city/kiev/424 ... oho-raiona


Дayн таун, в буквальному розумінні першого слова
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 лип, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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  #<1 ... 4668466946704671>
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