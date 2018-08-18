У него зрачки шире наших возможностей
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лип, 2020 15:23
У него зрачки шире наших возможностей
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 06 лип, 2020 15:54
правильний айкос розширяє кругозір, а не тільки зіниці
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Додано: Пон 06 лип, 2020 15:57
а до чого тут поліція?
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Додано: Пон 06 лип, 2020 15:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
топліво на підході
https://news.finance.ua/ru/news/-/473808/povyshenie-minimalki-mozhet-stat-kriticheskim-faktorom-fru
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 06 лип, 2020 16:01
В комментарии, на который вы отвечали, нет ошибки - долг города, признанный судом Город проиграл и апелляцию, и кассацию. По поводу бюджета, необходимого для достройки Патриотики и Эврики - не готов рассуждать, достаточно там 600 млн, или недостаточно. А относительно урегулирования с городом - живыми деньгами расчет вряд ли будет осуществлен, но какой-то взаимозачет будет в любом исходе. Никто такие деньги не прощает
Додано: Пон 06 лип, 2020 16:34
Все ОК. Надо просто начать больше платить.
Хочу, чтобы долярек платил наемному продавцу повышенную минималку и все начисления на нее. И продолжал на Зе надрачивать.
Додано: Пон 06 лип, 2020 16:47
встречайте, Нью-Васюки!
Додано: Пон 06 лип, 2020 16:47
Да, решение директивно повышать минималку на фоне падения средней зарплаты и занятости - это и против бизнеса, и против экономики в целом. Потребление вряд ли вырастет, потому что еще больше увеличится безработица (снизится выработка человекочасов, а будут резать рабочие часы, или штатное расписание - посмотрим).
К слову, если кто ищет окно возможностей для продажи квартиры, авто, другой недешевой собственности - ИМХО, делайте это сейчас. Вряд ли в этом году будет более благоприятное время - позитивный новостной фон по макроэкономическим показателям (снижение темпов падения ), иллюзия победы над ковидом (или по крайней мере уменьшение уровня страхов относительно его летальности), более-менее сбалансированные бюджеты домохояйств, добавляющие очки потребительским настроениям (низкая инфляция и не-отопительный сезон), предвыборный популизм о неизменности тарифов и курса, повышении зарплат и пенсий, дешевого кредитования бизнеса и населения...
Додано: Пон 06 лип, 2020 16:55
Додано: Пон 06 лип, 2020 16:57
Дayн таун, в буквальному розумінні першого слова
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 лип, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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