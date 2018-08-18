|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лип, 2020 16:57
Хорошее место. Метро уже готово. И до Конче-Заспы близко и до центра. И без пробок. И Днепр. И офисная и жилая. Я бы переехал... Уже пытались, кажется в 2012 запустить. Ковальская хотела отдать свои промышленные участки и застроить. Но все заглохло.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2634
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:03
airmax78 написав:
Все ОК. Надо просто начать больше платить.
Хочу, чтобы долярек платил наемному продавцу повышенную минималку и все начисления на нее. И продолжал на Зе надрачивать.
там не тільки зепе підняти майже в півтора рази за рік, а ще і ЄСВ теж відслюнявити.
Хароший план.https://news.finance.ua/ru/news/-/473598/s-1-sentyabrya-v-ukraine-vozrastet-minimalnaya-zarplata-kak-budet-menyatsya-esv-dlya-flp
Как возрастет ЕСВ:
с 1 января 2020 года ЕСВ составляет 1039,06 грн в месяц (4723 грн*22%) или 3117,18 грн за квартал (1039,06*3 месяца);
с 1 сентября эта сумма вырастет до 1100 грн в месяц или 3300 грн за квартал.;
с 1 января 2021 года — 1320 грн в месяц или 3960 грн за квартал;
с 1 июля 2021 года — 1430 грн в месяц или 4290 грн за квартал.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20217
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 1404 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:07
Востаннє редагувалось lel
в Пон 06 лип, 2020 17:10, всього редагувалось 1 раз.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2634
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:09
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20217
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 1404 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, Google Adsense [Bot], shapo
і 1 гість
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18659
|3064219
|
|
|466
|198624
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14151
|
|