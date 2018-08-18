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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4668466946704671

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 126
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
17
знизяться в межах 10%
30%
38
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:встречайте, Нью-Васюки!

https://korrespondent.net/city/kiev/424 ... oho-raiona
Хорошее место. Метро уже готово. И до Конче-Заспы близко и до центра. И без пробок. И Днепр. И офисная и жилая. Я бы переехал... Уже пытались, кажется в 2012 запустить. Ковальская хотела отдать свои промышленные участки и застроить. Но все заглохло.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:03

  airmax78 написав:

Все ОК. Надо просто начать больше платить.
Хочу, чтобы долярек платил наемному продавцу повышенную минималку и все начисления на нее. И продолжал на Зе надрачивать.


там не тільки зепе підняти майже в півтора рази за рік, а ще і ЄСВ теж відслюнявити.
Хароший план.

https://news.finance.ua/ru/news/-/473598/s-1-sentyabrya-v-ukraine-vozrastet-minimalnaya-zarplata-kak-budet-menyatsya-esv-dlya-flp

Как возрастет ЕСВ:

с 1 января 2020 года ЕСВ составляет 1039,06 грн в месяц (4723 грн*22%) или 3117,18 грн за квартал (1039,06*3 месяца);
с 1 сентября эта сумма вырастет до 1100 грн в месяц или 3300 грн за квартал.;
с 1 января 2021 года — 1320 грн в месяц или 3960 грн за квартал;
с 1 июля 2021 года — 1430 грн в месяц или 4290 грн за квартал.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  baraka написав:встречайте, Нью-Васюки!

https://korrespondent.net/city/kiev/424 ... oho-raiona


Дayн таун, в буквальному розумінні першого слова
Вы имеете в виду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 1%83%D0%BD ?
Или https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B0?
Востаннє редагувалось lel в Пон 06 лип, 2020 17:10, всього редагувалось 1 раз.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:09

  lel написав:
flyman написав:
  baraka написав:встречайте, Нью-Васюки!

https://korrespondent.net/city/kiev/424 ... oho-raiona


Дayн таун, в буквальному розумінні першого слова
Вы имеете в виду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 1%83%D0%BD ?

нэ, той що синдром
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flyman
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  #<1 ... 4668466946704671
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