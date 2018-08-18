Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Хорошее место. Метро уже готово. И до Конче-Заспы близко и до центра. И без пробок. И Днепр. И офисная и жилая. Я бы переехал... Уже пытались, кажется в 2012 запустить. Ковальская хотела отдать свои промышленные участки и застроить. Но все заглохло.
с 1 января 2020 года ЕСВ составляет 1039,06 грн в месяц (4723 грн*22%) или 3117,18 грн за квартал (1039,06*3 месяца); с 1 сентября эта сумма вырастет до 1100 грн в месяц или 3300 грн за квартал.; с 1 января 2021 года — 1320 грн в месяц или 3960 грн за квартал; с 1 июля 2021 года — 1430 грн в месяц или 4290 грн за квартал.
В Москве это реализовано, но в другие, более благоприятные времена. А здесь арабам с которыми давно работает его папа или китайцам которым все равно некуда девать бабло в нагрузку к украинской земле можно предложить
нэ, той що синдром[/quote]Все промзоны Киева застраиваются. Мотозавод, Комфорт Таун, Навигатор, Лыбедская, завод Радар,(Щорса). Рыбальский, Петровка, Подол Фрунзе, нижний Печерск, кирпичный завод на Левобережная, Коллекторная ( левый берег). Речной порт- проект. И много ещё. Что не так с Выдубичами? Свитло-парк уже есть. Если будет комплексная застройка- будет, как Оазис на Оболони. Был пустырь в 2001.
Востаннє редагувалось lel в Пон 06 лип, 2020 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:Скопирую сюда, а то боюсь что удалят оригинал:
Выше, чем в "Дойче Бан". Как в Украине хотят вернуть членам набсоветов госкомпаний космические зарплаты
Криклий хочет вернуть космические зарплаты членам набсовета Укрзализныци. Мол, иначе эти мега-специалисты разбегутся. Но если сравнить их докарантинные зарплаты с зп членов набсоветов западных компаний, то честно говоря, не понятно кто куда бежать должен
В своей речи на увольнение правительства Гончарука президент Владимир Зеленский еще в марте пошутил, что украинцы в набсоветах скоро станут национальным меньшинством. Однако с тех пор ситуация не изменилась.
"Укрзализныця" и "Приватбанк" Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк опубликовала зарплаты членов набсовета железнодорожной компании до того, как в конце апреля их урезал Кабмин.
За двадцать месяцев работы – с 1 сентября 2018-го по 30 апреля 2020-го года - глава наблюдательного совета Шевки Аджунер получил более 13,8 млн грн.
Это в среднем по 700 тысяч гривен в месяц.
Другие члены совета - Андерс Ослунд, Андреас Матье и Кристиан Кун - за тот же период получили по 11,73 миллиона – то есть почти 590 тысяч за месяц.
Олег Журавлев и Сергей Лещенко - единственные украинцы в набсовете "УЗ" - за первые четыре месяца 2020-го получили почти по полтора миллиона. Каждый месяц их зарплата составляла в среднем 350 тысяч гривен.
Адомас Аудицкас за двадцать месяцев получил почти 3,1 млн грн. В среднем за месяц - почти 390 тысяч гривен.
Также на днях стал известен уровень зарплат в государственном "Приватбанке". Глава его наблюдательного совета американка Шэрон Иски получает $2 тысячи в день. Ранее она работала в госказначействе США и была экспертом Международного валютного фонда.
Правда, работает Шэрон только десять дней в месяц. Получая таким образом 20 тысяч долларов или 540 тысяч гривен за этот период. Если же экстраполировать на месяц, то было бы порядка полутора миллионов.
При этом глава набсовета даже не появляется в Украине, проживая во Флориде.
На Западе платят вдвое меньше Финансовый эксперт Павел Вернивский опубликовал зарплаты в набсоветах крупных западных компаний и сравнил их с украинскими аналогами.
"Если Криклий считает этот уровень зарплат нормальным, то покажите ему, какие зарплаты у набсовета "Дойче Бан". По уровню дохода эта компания в 15 раз больше, чем УЗ.
Вот если говорить про Deutsche Bahn. Самый большой оклад в 2017 получил Председатель Наблюдательного совета Utz-Hellmuth Felcht - 105 тысяч евро за год.
Далее:
Alexander Kirchner - 68 тысяч евро.
Jürgen Krumnow - 60 тысяч евро.
14 Членов набсовета получили компенсацию в размере от 30 до 40 тысяч евро.
Общий размер годовой компенсации 20 Членам Наблюдательного совета "Дойче Бан" составил 909,9 тысяч евро", - пишет Вернивский.
То есть если глава набсовета "УЗ" Шевки Аджунер получал в среднем 23 тысячи евро в месяц, то его коллега из "Дойче Бан" Уц-Гельмут Флехт - 8 750 евро. В два с половиной раза меньше.
И это при том, что немецкая железнодорожная компания в 15 доходнее украинской.
Далее Вернивский сравнивает выплаты иностранцам в Украине с теми, что они получают в других крупных западных компаниях.
"Также ради интереса могу показать зарплаты совета директоров Airbus. И здесь мы тоже перещеголяли европейцев.
И я хочу напомнить, что Airbus только одна прибыль составляет, как весь доход УЗ! А сама компания в десятки раз больше, чем УЗ!
Председатель совета получает 200 тысяч евро в год.
Члены совета - 80 тысяч евро.
Дополнительно также оплачивается участие в Комитетах: 30 тысяч для Председателя и 20 тысяч для членов набсовета.
Плюс каждое посещение собрания совета - 15 тысяч для Председателя и 10 тысяч для члена Совета. Также можно присутствовать на собрании в дистанционном режиме (телефон), но тогда стоимость компенсации уменьшается в два раза.
При условии 10 собраний в год, член совета директоров может выйти на зарплату в 200 тысяч евро в год. Это максимум. К примеру, Жан-Пьер Кламадье, член совета директоров Airbus, заработал примерно 120 тысяч евро в год.
Ещё могу показать зарплаты набсовета Роллс-Ройса (по объему выручки компания в 5 раз больше УЗ).
Здесь мы тоже перещеголяли британцев. Только у главы набсовета зарплата 427 тысяч. У всех остальных от 70￼ до 100 тысяч фунтов.
Эффективна ли работа иностранцев в набсоветах? СБУ недавно подготовила для Кабмина отчет, эффективна ли работа набсовета "Укрзализныци". В нем утверждается, что нет.
"По выводам специалистов, с 2015 года продолжается постоянное обесценивание активов компании (ориентировочно 13 млрд грн), что, в первую очередь, стало причиной системного невыполнения финпланов, приводит к существенному отставанию темпов капитальных инвестиций на обновление основных фондов по сравнению с их износом. Так, согласно консолидированным отчетам о выполнении финансовых планов УЗ в 2018-2019 гг., не достигнуты плановые показатели почти по всем видам деятельности, из-за чего выполнение планов капитальных инвестиций в 2018 году составило 67,5%, а за девять месяцев 2019 года – 58,6%", - говорится в тексте документа.
Также СБУ считает, что сокращение надлежащего финансирования первоочередных нужд УЗ было связано в том числе со значительным увеличением фонда заработной платы, который с 2016 года вырос с 22,3 млрд грн до 44 млрд грн (в первую очередь это касалось руководителей высшего и среднего звена – набсовета, правления, руководителей департаментов, региональных филиалов).
Члены набсовета УЗ за период 2018-2019 гг. получили денежные выплаты и премии на сумму около 50 млн грн за якобы "улучшение финансово-экономических показателей компании".
Кроме того, в записке отмечается, что в феврале 2020 года УЗ объявила о публичной закупке с ожидаемой стоимостью более 85 млн грн с покупки консультационных услуг по повышению операционной эффективности, что дублируется с выполнением непосредственных функций и задач, возложенных на главу, членов набсовета и членов правления компании, а также на ее профильные департаменты.
"Таким образом, сформированный набсовет и установленный им в течение 2018-2019 гг. порядок контроля за деятельностью правления Общества не содействовали улучшению финансово-экономического положения АО "Укрзализныця", а только обострили существующие проблемы функционирования Общества", - подытожили в СБУ.
В принципе, жалкое состояние "УЗ" было видно невооруженным глазом, и супер-зарплаты "наблюдателей" с этим никак не коррелировались.
Вопрос лишь в том, отважится ли власть на политическое решение поставить украинские госкомпании под контроль менее дорогих, но более эффективных менеджеров.
lel написав:Все промзоны Киева застраиваются. Мотозавод, Комфорт Таун, Навигатор, Лыбедская, завод Радар,(Щорса). Рыбальский, Петровка, Подол Фрунзе, нижний Печерск, кирпичный завод на Левобережная, Коллекторная ( левый берег). Речной порт- проект. И много ещё. Что не так с Выдубичами?
с 1 января 2020 года ЕСВ составляет 1039,06 грн в месяц (4723 грн*22%) или 3117,18 грн за квартал (1039,06*3 месяца); с 1 сентября эта сумма вырастет до 1100 грн в месяц или 3300 грн за квартал.; с 1 января 2021 года — 1320 грн в месяц или 3960 грн за квартал; с 1 июля 2021 года — 1430 грн в месяц или 4290 грн за квартал.