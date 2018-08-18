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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4670467146724673>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 126
зростуть більш як на 10%
5%
6
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
17
знизяться в межах 10%
30%
38
знизяться на 10-25%
30%
38
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:34

quote="5007870:airmax78"
----
  flyman написав:
  airmax78 написав:

Все ОК. Надо просто начать больше платить.
Хочу, чтобы долярек платил наемному продавцу повышенную минималку и все начисления на нее. И продолжал на Зе надрачивать.


там не тільки зепе підняти майже в півтора рази за рік, а ще і ЄСВ теж відслюнявити.
Хароший план.

https://news.finance.ua/ru/news/-/473598/s-1-sentyabrya-v-ukraine-vozrastet-minimalnaya-zarplata-kak-budet-menyatsya-esv-dlya-flp

Как возрастет ЕСВ:

с 1 января 2020 года ЕСВ составляет 1039,06 грн в месяц (4723 грн*22%) или 3117,18 грн за квартал (1039,06*3 месяца);
с 1 сентября эта сумма вырастет до 1100 грн в месяц или 3300 грн за квартал.;
с 1 января 2021 года — 1320 грн в месяц или 3960 грн за квартал;
с 1 июля 2021 года — 1430 грн в месяц или 4290 грн за квартал.

Я надеюсь, долярек, наконец, получит оргазм.
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і вішенка на торт: загальна система для роботи з гуртовнями і обов"язковий розрахунково касовий апарат та сертифіковане програмне забезпечення.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:36

  flyman написав:як каже реус: тре работать і стать ефективним:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5007729#p5007729
  Вкладчик1234 написав:https://strana.ua/news/277037-zarplaty- ... uchat.html

Перестарались. Из одной крайности в другую.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:37

  flyman написав:і вішенка на торт: загальна система для роботи з гуртовнями і обов"язковий розрахунково касовий апарат та сертифіковане програмне забезпечення.

Зробили всіх разом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:41

  airmax78 написав:
  flyman написав:як каже реус: тре работать і стать ефективним:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5007729#p5007729
  Вкладчик1234 написав:https://strana.ua/news/277037-zarplaty- ... uchat.html

Перестарались. Из одной крайности в другую.


https://news.finance.ua/ua/news/-/473917/nardep-prybutok-derzhpidpryyemstv-padaye-zarplaty-yihnih-dyrektoriv-zrostayut
тут ще тема, там в коментах і про приват

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5007775#p5007775
  Вкладчик1234 написав:Руководству Приватбанка по непонятным причинам подняли зарплаты на 23%
На руководство госбанков не жалеют денег. Невзирая на эпидемию коронавируса, которая не завершается в Украине и мире, а также несмотря на программы экономии, анонсированные властью. Размер вознаграждения членов правления Приватбанка и членов его наблюдательного совета в первом квартале 2020 года вырос (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го) с 30 млн грн до 37 млн грн, то есть на 23%, сообщило издание Finbalance. Речь о зарплатах, краткосрочных выплатах и пр.

37 млн грн выплатили правлению и НС Приватбанку в январе-марте. А как мы помним, карантин был объявлен 12 марта, и готовилось решение о снижении зарплат чиновникам и работникам Нацбанка до не более 47 тыс. грн.

Речь идет о выплатах 17 лицам, которые входят в два органа:

8 — правление Приватбанка;
9 — набсовет Приватбанка.
Если пересчитать на одного человека (из 17), то размер квартальной выплаты превысит 2,1 млн на человека, а месячной — 725 тыс. грн.

За какие именно заслуги топ-менеджеры получили повышение — никто не даже не пытается объяснять. Все, чем оно "прославилось" — это уголовными делами.

Приватбанк сохраняет прибыльную деятельность: в январе-апреле он заработал 17,3 млрд грн, в то время как за весь 2019-й — 32,6 млрд грн.

Хотя известно, что большой заслуги правления и набсовета в этом нет. Поскольку большая часть заработка Приватбанка — это проценты от депозитных сертификатов Нацбанка и от облигаций внутреннего госзайма. То есть тех ОВГЗ, которые государство, народ Украины, вложило в его капитал. Государство вложило бумаги в банк, а теперь само по ним платит, гарантируя солидные заработки своей структуре. Может делать это с любым правлением и НС, даже не самым высокооплачиваемым.

Реальная же операционная прибыль госбанка остается не самой большой. Потому денежные поощрения руководства явно не обоснованы и сомнительны.


Ссылка на автора этого поста на этом форуме не одобряется


думаю, ще буде підтримка КРЖН топ менеджера держкорпорацій і банків,
судді, прокурори, і т.п. само собою.

Чекаєм коментів про недоступність цін КРЖН пересіченому касиру з АТБ та про те що тре працювати краще, щоб стати таким ефективним іноваційним інвестором як Василь Хмельницький.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:47

  airmax78 написав:Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.

что не так?
нормальный пузырь!
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:52

      jj1981ua написав:
      airmax78 написав:Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.

    что не так?
    нормальный пузырь!

    6й технологічний уклад, без вуглеводнів
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    flyman
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    Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:53

      jj1981ua написав:
      airmax78 написав:Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.

    что не так?
    нормальный пузырь!

    бабайки, тьху байбаки, что еще может быть :))
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    Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:21

      jj1981ua написав:
      airmax78 написав:Тесла прибавляет по 100 баксов каждый день. Уже 1300. Это какое-то безумие.

    что не так?
    нормальный пузырь!


    Tesla - пузырь не больше, чем Amazon и Google. Инновационные компании всегда получают премию к рынку, но дело не только в этом.

    На Tesla необходимо смотреть не (только) как на автопроизводителя, но и как на сервисную компанию с огромным потенциалом. Их ИИ системы автопилота - если не самые продвинутые в мире, то в ТОП3. А беспилотная логистика по автодорогам - это громадный рынок и в частном, и в коммерческом сегменте. До полноценных беспилотных авто максимум 5 лет.

    Наверняка, Tesla - это следующая "компания-триллионник". Ну или через одну-две )
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    Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:26

      Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodazha-4-komnt-ul-dneprovskaya-naberezhnaya-5a-IDInW7y.html

    Все як Сержик любить. Просто супер.

    Зи. Цікаво, у сусідів такі ж ремонти?


    Дякую. Проблєвался.

    Як таке при здороваму глузді можна купувати.
    В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
    Хомякоид
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